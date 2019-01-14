За выходные дни по вопросам уборки снега в департамент ЖКХ обратилось 17 липчан

По распоряжению председателя городского департамента ЖКХ Евгения Лепёкина в течение выходных дней ставшие традиционными «мобильные бригады» проводили мониторинг закрепленных территорий при помощи уличных камер с выездом на проблемные места.

Для ликвидации последствий снегопада управляющими компаниями на расчистку липецких дворов было выведено порядка 400 дворников и 20 единиц техники. Рабочие очищают входные группы от снега и наледи и посыпают пескосоляной смесью.

Мобильными бригадами выявлена неудовлетворительная механизированная уборка по ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Папина, ул. 40 лет октября, на ряде улиц в поселке Силикатного завода. В целом у большинства многоквартирных домов была организована уборка от снега входных групп и пешеходных дорожек. Больше всего трудностей по прочистке межквартальных проездов возникло по пр. Победы, ул. Доватора, ул. Юных Натуралистов, ул. Свиридова, ул. Терешковой.

Из-за конструктивных особенностей кровли на многоквартирных домах высотностью до 5 этажей зачастую формируется наледь. Наличие сосулек отмечено на домах в центральной части города по улицам Советская, Пушкина, Циолковского, Липовская, Семашко, Первомайская, Папина, в Студенческом городке, в посёлке Силикатного завода. Их удаление производится управляющими организациями с привлечением автовышек и профессиональных альпинистов. Опасные места огораживаются с помощью сигнальных лент, размещаются предупреждающие надписи.

По результатам мониторинга в отношении недобросовестных управляющих организаций будут направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию. Всего на «горячую линию» департамента с 12 по 13 января поступило 17 обращений граждан, которые были недовольны качеством уборки от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов на ряде улиц 9 микрорайона, по улицам Гагарина, Вавилова, Кривенкова, Энгельса, Белорусская. В настоящий момент они уже переданы для принятия мер в управляющие компании, МБУ «Управление благоустройства города Липецка» и ГЖИ.

Уборке нередко мешает личный автотранспорт, припаркованный вдоль тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. Просьба отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

В департаменте ЖКХнапоминают, что оставить заявку на проведение работ по уборке от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639, сообщает пресс-служба администрации Липецка.