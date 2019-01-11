Общество
сегодня, 10:38
Грязинская трасса замерла в огромной пробке
Движение замерло из-за последствий снегопада и небольшого ДТП.
Трасса Липецк-Грязи стоит в огромной пробке. Причиной затора стали два грузовика не сумевшие преодолеть подъем в районе поселка Новая Жизнь. Кроме того, на этом же участке дороги случилось небольшое ДТП.
Из-за грузовиков затруднен проезд со стороны Грязей. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения в сторону Липецка не превышает 2 км/ч. ДТП собрало пробку со стороны Липецка, но там транспорт движется со скоростью около 10 км/ч.
Из-за грузовиков затруднен проезд со стороны Грязей. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения в сторону Липецка не превышает 2 км/ч. ДТП собрало пробку со стороны Липецка, но там транспорт движется со скоростью около 10 км/ч.
гость
Стареющие в пробке жители Матырского
худая таксистка на калине
Профсоюз
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липчанка
автобус Плавица стоит
Верна себе
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