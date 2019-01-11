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сегодня, 10:38

Грязинская трасса замерла в огромной пробке

15 4006
#снегопад #пробка
5
Грязинская трасса замерла в огромной пробке

Движение замерло из-за последствий снегопада и небольшого ДТП.

Трасса Липецк-Грязи стоит в огромной пробке. Причиной затора стали два грузовика не сумевшие преодолеть подъем в районе поселка Новая Жизнь. Кроме того, на этом же участке дороги случилось небольшое ДТП. 

Из-за грузовиков затруднен проезд со стороны Грязей. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения в сторону Липецка не превышает 2 км/ч. ДТП собрало пробку со стороны Липецка, но там транспорт движется со скоростью около 10 км/ч.

пробка.jpg


15 4006
#снегопад #пробка
5

Комментарии (15)

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гость

2 минуты назад
почему фура на летней резине?водятла отпетушить!не может сука цепи поставить и подняться...на фурах одни отмороженные ездят....где это грёбаное мчс не могут ему помочь тоже...Артомонов обрати внимание на этот ипаный мост!грязинцы уже заипались в пробках стоять!
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Стареющие в пробке жители Матырского

2 минуты назад
Такая ситуация каждое утро и каждый вечер, круглый год. Так будет всегда пока не построят ВТОРОЙ мост.
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худая таксистка на калине

7 минут назад
Мне пробки для микроминетика
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Профсоюз

36 минут назад
В 2011 сократили по просьбе таких как ты
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Плевать

36 минут назад
евлампий, ага
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Показушники

47 минут назад
А если снегопад дня на три! Хороший такой, реальный! Вся область встанет и до весны не сдвинется. Вот для решения таких вопросов власть и нужна. А ленточки разрезать, да камни закладывать, букетики вручать на торжественных собраниях - может любой дурак. Литрович вон мозоли на руках ножницами набил, так любил ленточки резать. По пять раз один ФАП в деревне открывали.
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липчанка

59 минут назад
а где минты которые должны обеспечить безопасность дорожного движения?
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автобус Плавица стоит

сегодня, 11:12
стоим и неизвестно поедем ли .
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Верна себе

сегодня, 11:10
Новичек, нет стоят ещё, на мос фура не может въехать.
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Плевать

сегодня, 11:08
Не веришь..аскет?
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