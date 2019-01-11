Грязинская трасса замерла в огромной пробке

Движение замерло из-за последствий снегопада и небольшого ДТП.

Трасса Липецк-Грязи стоит в огромной пробке. Причиной затора стали два грузовика не сумевшие преодолеть подъем в районе поселка Новая Жизнь. Кроме того, на этом же участке дороги случилось небольшое ДТП.Из-за грузовиков затруднен проезд со стороны Грязей. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения в сторону Липецка не превышает 2 км/ч. ДТП собрало пробку со стороны Липецка, но там транспорт движется со скоростью около 10 км/ч.