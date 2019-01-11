Общество

44 минуты назад

Липецк засыпало 10-сантиметровым слоем снега

7 714
#снег
Липецк засыпало 10-сантиметровым слоем снега

Циклон не остановил движение пассажирского транспорта.

Сегодня утром синоптики сообщили мэрии Липецка о том, что город засыпало 10-сантиметровым слоем снега. Однако о такой погоде городские коммунальщики были готовы еще вчера.

- Уже в ночь силами муниципального предприятия "Управление благоустройства" все городские магистрали, по которым ходит общественный транспорт, были прометены и посыпаны пескосоляной смесью. На вывозе снега с улиц города работали 4 бригады и 92 единицы техники. Но так как снегопад не прекратился и будет продолжаться до обеда, в 9.30 МБУ "Управление благоустройства" во второй раз стало прометать улицы города. Также от снега уже очищены тротуары в центральной части города, - сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.  

По словам чиновника, муниципальное коммунальное предприятие будет подметать улицы и посыпать их пескосоляной смесью минимум до 14 часов, а при необходимости - и больше. Днем на вывозе снега с улиц города работают пять бригад и при отладке вышедшей из строя техники - шесть. На внутриквартальных проездах в микрорайонах используют восемь погрузчиков. С 12 часов дня силами привлеченной техники начнется очистка улиц частного сектора на городских окраинах, в селах Сселки, Желтые Пески, поселке Дачном.

- Транспортного коллапса удалось избежать, хотя, признаю, каша из снега, песка и соли на улицах города значительно затрудняет движение автотранспорта. Муниципальный перевозчик говорит об общем замедлении движении общественного транспорта. Особенно заметно упал трафик по улице Катукова и по проспекту Победы, - резюмировал Алексей Бахтин.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
7 714
#снег

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

5 минут назад
наверное, я не в Липецке живу)))))
ответить

такСИСТКА АНЖЕЛИКА

7 минут назад
в городе жопа а мы катаем ,кули делать работа такая ,надо было в педе хорошо учиться,но сёня отдохну сёня праздник у мя
ответить

гость

13 минут назад
ни чего, ни кто, не чистил, балаболы!!!
ответить

Владимир

15 минут назад
в Ельце под 15 см. и комуанальщики готовы-сидят и глядят.скоро дудохать начнут.(ДУДОХАТЬ-подслушано в сплетнях)
ответить

Mikl

17 минут назад
Как в старые давние времена идет снег и мы рады кататься на санках, лыжах, лепить снежки и снежные бабы вместо гаджетов. Мне понравился комментарий девушки-мне кажется весь снег свезли в наш двор.
ответить

как гость

23 минуты назад
что-то незаметно...
ответить

Водитель

27 минут назад
Да нифига они особо не подметали ночью... везде колея по колено! на дорогах и каша.
ответить

Еще в рубрике

В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров
#учения #авиацентр
В небе над Липецком прошли учения летчиков-командиров

54 минуты назад

Общество
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом
#накопления #недижимость
12
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом

56 минут назад

Общество
Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами
#мигранты
13
Липчанин привел к берегам Италии парусную лодку полную беженцами

сегодня, 09:01

Общество
В праздничные дни регоператор не только обеспечивал чистоту и порядок на улицах города
#ЭкоПром-Липецк
В праздничные дни регоператор не только обеспечивал чистоту и порядок на улицах города

сегодня, 09:00

Общество
Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»
#свадьбы
4
Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»

сегодня, 08:28

Общество
Шоу «Один в один» прошло в колонии
#шоу #"Один в один"
2
Шоу «Один в один» прошло в колонии

вчера, 19:37

Общество