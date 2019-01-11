Липецк засыпало 10-сантиметровым слоем снега

Циклон не остановил движение пассажирского транспорта.

Сегодня утром синоптики сообщили мэрии Липецка о том, что город засыпало 10-сантиметровым слоем снега. Однако о такой погоде городские коммунальщики были готовы еще вчера.



- Уже в ночь силами муниципального предприятия "Управление благоустройства" все городские магистрали, по которым ходит общественный транспорт, были прометены и посыпаны пескосоляной смесью. На вывозе снега с улиц города работали 4 бригады и 92 единицы техники. Но так как снегопад не прекратился и будет продолжаться до обеда, в 9.30 МБУ "Управление благоустройства" во второй раз стало прометать улицы города. Также от снега уже очищены тротуары в центральной части города, - сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.



По словам чиновника, муниципальное коммунальное предприятие будет подметать улицы и посыпать их пескосоляной смесью минимум до 14 часов, а при необходимости - и больше. Днем на вывозе снега с улиц города работают пять бригад и при отладке вышедшей из строя техники - шесть. На внутриквартальных проездах в микрорайонах используют восемь погрузчиков. С 12 часов дня силами привлеченной техники начнется очистка улиц частного сектора на городских окраинах, в селах Сселки, Желтые Пески, поселке Дачном.



- Транспортного коллапса удалось избежать, хотя, признаю, каша из снега, песка и соли на улицах города значительно затрудняет движение автотранспорта. Муниципальный перевозчик говорит об общем замедлении движении общественного транспорта. Особенно заметно упал трафик по улице Катукова и по проспекту Победы, - резюмировал Алексей Бахтин.

