Общество
сегодня, 09:49
В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения
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Ответственного сотрудника оштрафовали.
Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели плановую выездную проверку в отношении ООО «Производственный комплекс Рационал» - резидента ОЭЗ «Липецк». Предприятие занимается машиностроением, специализируется на производстве теплоэнергетического оборудования, модульных и компонентных котельных, когенерационных установок.
Проверяющие нашли нарушения. Как сообщает Ростехнадзор, в предприятии не в полном объеме была проведена идентификация опасного производственного объекта, кроме того не был обновлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения руководитель службы эксплуатации предприятия оштрафован на 20 000 рублей.
Проверяющие нашли нарушения. Как сообщает Ростехнадзор, в предприятии не в полном объеме была проведена идентификация опасного производственного объекта, кроме того не был обновлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения руководитель службы эксплуатации предприятия оштрафован на 20 000 рублей.
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Мотя