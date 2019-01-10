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В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

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#проверка #нарушение #безопасность
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В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

Ответственного сотрудника оштрафовали.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели плановую выездную проверку в отношении ООО «Производственный комплекс Рационал» - резидента ОЭЗ «Липецк». Предприятие занимается машиностроением, специализируется на производстве теплоэнергетического оборудования, модульных и компонентных котельных, когенерационных установок.

Проверяющие нашли нарушения. Как сообщает Ростехнадзор, в предприятии не в полном объеме была проведена идентификация опасного производственного объекта, кроме того не был обновлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения руководитель службы эксплуатации предприятия оштрафован на 20 000 рублей.
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#проверка #нарушение #безопасность
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Комментарии (1)

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Мотя

4 минуты назад
Угробили основные предприятия, чтобы пролетариат не бузил. А ОЭЗ- способ чиновникам кататься по заграницам. Толку от них мало. Работают мало людей. Налоги 5 лет не платят. Учудил Королев, учудил, смотрел как разрушают интегральный трактор ЛТЗ, трубный и многие другие и как говно всплыл наверху
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