В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

Ответственного сотрудника оштрафовали.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели плановую выездную проверку в отношении ООО «Производственный комплекс Рационал» - резидента ОЭЗ «Липецк». Предприятие занимается машиностроением, специализируется на производстве теплоэнергетического оборудования, модульных и компонентных котельных, когенерационных установок.



Проверяющие нашли нарушения. Как сообщает Ростехнадзор, в предприятии не в полном объеме была проведена идентификация опасного производственного объекта, кроме того не был обновлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.



По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения руководитель службы эксплуатации предприятия оштрафован на 20 000 рублей.