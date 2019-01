ОЭЗ «Липецк» покинула топ-3 инвестиционной привлекательности

Ассоциация развития кластеров и технопарков России обновила национальный рейтинг.

Особая экономическая зона «Липецк» по итогам 2018 года вышла из топ-3 по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ в России. Об этом свидетельствуют данные II Национального рейтинга , выпущенным ассоциацией развития кластеров и технопарков. Если раньше ОЭЗ «Липецк» занимала третью строчку, то по последним данным опустилась на позицию вниз. Несмотря на это, ОЭЗ «Липецк» осталась в первой группе предприятий с высокой инвестиционной привлекательностью.ОЭЗ ППТ «Липецк» является одной из наиболее инвестиционно-привлекательных площадок для российских и иностранных инвесторов, на которой уже реализуются масштабные проекты 52 компаний-резидентов из 16 стран мира. ОЭЗ является неоднократным победителем глобального рейтинга особых экономических зон Global Free Zones of the Year журнала fDi Magazine (подразделение Financial Times). В 2017 году по результатам рейтинга этого издания ОЭЗ ППТ «Липецк» признана победителем в двух номинациях: «Global Free Zone of the Year for Tax Reforms» («ОЭЗ года за налоговые преобразования»), «Global Free Zone of the Year for Expansions» («ОЭЗ года за расширение проектов»).