Общество
43 минуты назад
ОЭЗ «Липецк» покинула топ-3 инвестиционной привлекательности
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Ассоциация развития кластеров и технопарков России обновила национальный рейтинг.
Особая экономическая зона «Липецк» по итогам 2018 года вышла из топ-3 по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ в России. Об этом свидетельствуют данные II Национального рейтинга, выпущенным ассоциацией развития кластеров и технопарков. Если раньше ОЭЗ «Липецк» занимала третью строчку, то по последним данным опустилась на позицию вниз. Несмотря на это, ОЭЗ «Липецк» осталась в первой группе предприятий с высокой инвестиционной привлекательностью.
ОЭЗ ППТ «Липецк» является одной из наиболее инвестиционно-привлекательных площадок для российских и иностранных инвесторов, на которой уже реализуются масштабные проекты 52 компаний-резидентов из 16 стран мира. ОЭЗ является неоднократным победителем глобального рейтинга особых экономических зон Global Free Zones of the Year журнала fDi Magazine (подразделение Financial Times). В 2017 году по результатам рейтинга этого издания ОЭЗ ППТ «Липецк» признана победителем в двух номинациях: «Global Free Zone of the Year for Tax Reforms» («ОЭЗ года за налоговые преобразования»), «Global Free Zone of the Year for Expansions» («ОЭЗ года за расширение проектов»).
ОЭЗ ППТ «Липецк» является одной из наиболее инвестиционно-привлекательных площадок для российских и иностранных инвесторов, на которой уже реализуются масштабные проекты 52 компаний-резидентов из 16 стран мира. ОЭЗ является неоднократным победителем глобального рейтинга особых экономических зон Global Free Zones of the Year журнала fDi Magazine (подразделение Financial Times). В 2017 году по результатам рейтинга этого издания ОЭЗ ППТ «Липецк» признана победителем в двух номинациях: «Global Free Zone of the Year for Tax Reforms» («ОЭЗ года за налоговые преобразования»), «Global Free Zone of the Year for Expansions» («ОЭЗ года за расширение проектов»).
3 417
Эфа
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