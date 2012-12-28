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Спорт
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55 минут назад
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Победа года? В битве за медаль по кудо липчанка «уронила» соперницу на 20 кг тяжелее себя
Нина Постельник говорит, что больше всего боялась разочаровать своих юных воспитанников.
В поединке на 3-е место нашей спортсменке удалось победить соперницу, оказалась на 20 кг тяжелее неё – любой, кто занимался единоборствами подтвердит, что это почти невероятно.
В японском единоборстве кудо, созданном в 1981 году из элементов каратэ, дзюдо, английского и тайского бокса, нет традиционных весовых категорий. Вместо них складывают рост и вес спортсмена. Постельник при росте 170 см и весе 58 кг попала в группу свыше 220 единиц. И в бою за бронзу встретилась с соперницей, почти в полтора раза тяжелее себя.
- Мне даже удалось немного пообщаться с девушкой из псковской области до боя, - рассказала GOROD48 Нина, - Она буквально излучала уверенность в победе! Можно даже сказать, немного подавила меня психологически.
Еще Нина сразу решила для себя, что переходить с такой противницей в борьбу - это путь к поражению. Работать нужно на дистанции.
- Первый удар пропустила я, - вспоминает Постельник, - Но примерно на 20-й секунде боя отыграла первый балл, затем набрала и второй. Тут уверенность ко мне и вернулась! Плюс, трибуны болели за меня, и их поддержка была колоссальной!
В итоге липчанка победила по очкам и заслужила медаль! А до этого победила соперницу из Москвы. В а полуфинале уступила будущей победительнице турнира из Новосибирска.
- Результатом я в целом довольна - сумела попасть на пьедестал. Конечно, могла выступить и лучше. Работы над своими ошибками проведу в спортзале, - считает медалистка.
Нина боялась остаться без награды ещё и потому, что работает тренером в бойцовском клубе «Берсерк». И за её боями в Интернете внимательно наблюдали ученики, перед которыми никак нельзя было ударить в грязь лицом. И это придавало сил.
Саму Нину подготовил тренер и ей муж Марк Постальник, а она в свою очередь передаёт опыт юному поколению и показывает пример на соревнованиях.
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