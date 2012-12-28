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Погода в Липецке
261
сегодня, 17:00
2

В первый день календарной зимы в Липецкой области сухо и до +2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – около нуля градусов.

День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градуса мороза.
Погода
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Комментарии (2)

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Сочинский гидрометцентр
50 минут назад
1. Потому что вы не Москва. 2. Разве у вас тепло?
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Гарик
сегодня, 17:05
А в Москве будет до минус -9 . Почему у нас до сих пор всё тепло?
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