В первый день календарной зимы в Липецкой области сухо и до +2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – около нуля градусов.День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градуса мороза.