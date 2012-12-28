А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Погода в Липецке
261
сегодня, 17:00
2
В первый день календарной зимы в Липецкой области сухо и до +2
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – около нуля градусов.
День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градуса мороза.
3
0
0
1
2
Комментарии (2)