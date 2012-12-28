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Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Спорт
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39 минут назад
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Девушка из Липецка стала 4-кратной чемпионкой мира по всестилевому каратэ
В финале Екатерине не помешала даже старая травма плеча.
Триумфа липчанка добилась в Орле, выиграв три боя в весовой категории до 68 кг в боях в полный контакт с использованием средств защиты.
В первом бою она победила соперницу из Казахстана, затем в полуфинале бросила противницу из Алжира на татами с такой силой, что та не смогла продолжить схватку – чистая победа.
Финала против соотечественницы Виктории Храмовой пришлось ждать с опаской. Ведь у Екатерины обострилась старая травма плеча и драться пришлось, превозмогая боль. Тем не менее, стальной характер и безупречная техника сделали своё дело – Горькаева стала чемпионкой.
Екатерине всего 20 лет, но её титулам могут позавидовать и более опытные спортсмены. В какой-то степени ей повезло: едва липчанке исполнилось 18 лет и она перешла во взрослую категорию, в 2022 году прошли два чемпионата мира, в том числе за пропущенный из-за пандемии предыдущий год. И оба Горькаева выиграла! В прошлом году тоже в Орле она стала 3-кратной чемпионкой, а теперь – 4-кратной, перейдя при этом в более тяжёлую весовую категорию. Ученица Владимира Бедояна всю жизнь посвятила каратэ и уже сама работает тренером.
Поздравил чемпионку и Герой России генерал-лейтенант Андрей Мерзликин
В весовой категории до 75 кг в дисциплине «полный контакт» чемпионский титул завоевала Вероника Лукина. А Дарья Михайлова взяла «бронзу» в весе до 72 кг в боях с использованием средств защиты.
МСМК Яков Борисов в категории свыше 90 кг уступил в полуфинале чемпиону России по боевому самбо и по ММА Сергею Ананьеву из Мытищ по прозвищу "Бульдозер", а затем проиграл и в матче за «бронзу», итог – 4-е место.
Чемпионат мира. Дружба народов
В Орле выступали около 1500 спортсменов из 29 стран, которые сражались за награды в трёх дисциплинах: полный контакт, полный контакт с использованием средств защиты, ограниченный контакт.
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