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«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Спорт
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сегодня, 20:54
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Липецкий боец выступил в гала-финале крупных соревнований в Калининграде.
- Судьи выбирали самые интересные бои и определили 8 финальных боёв, в которых ожидалось самое интересное противостояние, - пояснил GOROD48 тренер спортсмена Павел Кузнецов.
Гала-финалы были обставлены с размахом – световые эффекты, девушки в бикини с номерами раундов и т.д. – шоу как на больших турнирах. Все это давало понять спортсменам, что они не зря проделали непростой путь до финала.
К сожалению, финальный бой среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 52 кг Агаджанов проиграл Роману Зубову из Санкт-Петербурга. Но и 2-е место на столь престижных соревнованиях – серьёзный успех. Тем более что на пути к финалу Гарик выиграл три сложных боя.
Его родной брат Гагик Агаджанов выступал в том же возрасте и весе, провёл 5 поединков, в 4-х из которых победил – в том числе в бою за «бронзовую» медаль одолел москвича Александра Веретенникова. Таким образом, на пьедестале почёта оказались рядом два родных брата Агаджановы – «серебряный» Гарик и «бронзовый» Гагик.
Братья двигались с разных концов турнирной сетки, но теоретически могли встретиться между собой в финале. Однако в Школе единоборств Игоря Воротынцева давно существует традиция, что родственники друг с другом не дерутся.
- Пришлось бы бросать жребий и одному из них пришлось бы уступить родному брату, - объяснил действия в таком случае Кузнецов.
Остаётся добавить, что соревнования в Калининграде были очень представительными – 630 бойцов из 35 регионов страны.
Сейчас Агаджановы, как и все сильнейшие рукопашники Липецкой области, готовятся к первенству ЦФО, которое пройдёт в середине декабря во дворце спорта «Динамо».
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