Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе произошел пожар в торговом комплексе
Происшествия
Ночью напротив ЦУМА произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия
После аварии водитель вылетел на газон внутри кольца
Происшествия
А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
А знаете ли вы
Бес в ребро – 69-летнему липчанину грозит срок за использование чужой топливной карты
Происшествия
Кухонный стол, снегоуборочная машина, билеты в театр – мошенники обманывают липчан буквально на всём
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодгную воду
Общество
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Общество
В Липецке слышали хлопок, а затем нашли тело подростка
Происшествия
Феноменальный бомбардир и вратарь, который не пропускает голы
Спорт
Читать все
В Елецком районе на пруду погибает лебедь
Общество
Девушка из Липецка стала 4-кратной чемпионкой мира по всестилевому каратэ
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодгную воду
Общество
В Липецке слышали хлопок, а затем нашли тело подростка
Происшествия
Спасать липецкий хоккей позвали форварда из Перми
Спорт
В первый день календарной зимы в Липецкой области сухо и до +2
Погода в Липецке
Победа года? В битве за медаль по кудо липчанка «уронила» соперницу на 20 кг тяжелее себя
Спорт
«Металлург» получил мощного конкурента в борьбе за возвращение в «Серебро»
Спорт
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Спорт
В Липецке зажгли новую «звездочку» настольного тенниса
Спорт
Читать все
Спорт
197
сегодня, 20:54

«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали

Липецкий боец выступил в гала-финале крупных соревнований в Калининграде.

Гарик Агаджанов из Чаплыгина удостоился особой чести на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою в Калининграде – его поединок был включён в программу Гала-финалов соревнований.

- Судьи выбирали самые интересные бои и определили 8 финальных боёв, в которых ожидалось самое интересное противостояние, - пояснил GOROD48 тренер спортсмена Павел Кузнецов.

Гала-финалы были обставлены с размахом – световые эффекты, девушки в бикини с номерами раундов и т.д. – шоу как на больших турнирах. Все это давало понять спортсменам, что они не зря проделали непростой путь до финала.

К сожалению, финальный бой среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 52 кг Агаджанов проиграл Роману Зубову из Санкт-Петербурга. Но и 2-е место на столь престижных соревнованиях – серьёзный успех. Тем более что на пути к финалу Гарик выиграл три сложных боя.

Его родной брат Гагик Агаджанов выступал в том же возрасте и весе, провёл 5 поединков, в 4-х из которых победил – в том числе в бою за «бронзовую» медаль одолел москвича Александра Веретенникова. Таким образом, на пьедестале почёта оказались рядом два родных брата Агаджановы – «серебряный» Гарик и «бронзовый» Гагик.

Братья двигались с разных концов турнирной сетки, но теоретически могли встретиться между собой в финале. Однако в Школе единоборств Игоря Воротынцева давно существует традиция, что родственники друг с другом не дерутся.

- Пришлось бы бросать жребий и одному из них пришлось бы уступить родному брату, - объяснил действия в таком случае Кузнецов.

Остаётся добавить, что соревнования в Калининграде были очень представительными – 630 бойцов из 35 регионов страны.

Сейчас Агаджановы, как и все сильнейшие рукопашники Липецкой области, готовятся к первенству ЦФО, которое пройдёт в середине декабря во дворце спорта «Динамо».
Рукопашный бой
Гарик Агаджанов
Гагик Агаджанов
3
0
1
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru