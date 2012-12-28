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Здоровье
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сегодня, 13:50
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В Липецке — второй случай обморожения: мужчина гулял без перчаток, и теперь ему ампутируют палец
Первый случай обморожения зарегистрировали ещё 8 ноября.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 64-летний мужчина длительное время находился на улице без перчаток. В результате он обморозил руки: причём правую руку так сильно, что ему теперь ампутируют палец. А первопричина происшествия — липчанин находится в сложной жизненной ситуации и живёт где придётся.
Первый случай обморожения зарегистрировали ещё 8 ноября: 60-летний мужчина сильно обморозил стопы.
С наступлением первых холодов липчан просят быть неравнодушными и обращать внимание на людей на улице, которым требуется помощь.
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