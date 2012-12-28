Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА, эвакуация в «Европе» и человек-змея

Сегодня, 29 ноября, в Липецке уничтожали обломки БПЛА, из крупных торговых центров эвакуировали посетителей, и полицейские показали, на что могут пойти воришки.