Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
Общество
612
сегодня, 20:24
1
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА, эвакуация в «Европе» и человек-змея
Сегодня, 29 ноября, в Липецке уничтожали обломки БПЛА, из крупных торговых центров эвакуировали посетителей, и полицейские показали, на что могут пойти воришки.
Напомним, последняя атака на Липецк была 24 ноября. Тогда сбили четыре летательных аппарата.
Судя по комментариям читателей GOROD48, уничтожали обломки где-то под Липецком.
«На Опытной стекла ходуном ходят», — пожаловался Гость.
«Неплохие обломки, меня чуть с крыши не скинуло», — добавил С Дачного.
«На Германа Титова очень хорошо было слышно», — написала Местная.
«А зачем их так близко к городу уничтожать? Их сейчас не переплавляют, а взрывают с такой мощью, что дома трясутся? Пургу не гоните!» — не понял Алексей.
«Вы их взрывайте где-нибудь подальше, а то, по ходу, около района долбите, окна чуть не вылетели», — попросил Хаги ваги.
Утром из «Ривьеры» и «Европы» эвакуировали посетителей. Причем для «Ривьеры» — эта эвакуация была четвертой за две недели. Что, кстати, далеко не рекорд. В 2019 году Петровский рынок за две недели эвакуировали семь раз.
По данным GOROD48, сегодня проверялись еще и три школы. Но они быстро вошли в рабочий режим. Ничего подозрительного представители спецслужб не нашли и в торговых центрах.
«Нужно за такие вот «шутки» лет по 10 давать «шутникам». Не меньше», — уверен Да.
«За это надо пожизненно давать», — написала Оля.
Человек-змея задумал обокрасть «Пятерочку». Благодаря своей гибкости он пролез через раздвижные двери, но чего-то не учел и был пойман полицейскими.
Уловом 27-летнего рецедивиста стали сигареты, жевательная резинка и дорогой алкоголь — всего на 26 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Человеку-змее грозит до пяти лет лишения свободы.
«Ему бы в цирке выступать, а не по магазинам шарится». — предложил Александр Н.
Сегодня ночью в Липецке подморозит до -3 градусов. А завтра днем, по прогнозам синоптиков, будет около 0 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)