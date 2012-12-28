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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА, эвакуация в «Европе» и человек-змея

Сегодня, 29 ноября, в Липецке уничтожали обломки БПЛА, из крупных торговых центров эвакуировали посетителей, и полицейские показали, на что могут пойти воришки.

Сегодня липчане слышали звуки, похожие на взрывы. Мэрия успокоила — взрывотехники ликвидируют ранее обнаруженные обломки БПЛА. Все найденные фрагменты берутся под наблюдение и охрану, и затем обезвреживаются.

Напомним, последняя атака на Липецк была 24 ноября. Тогда сбили четыре летательных аппарата.

Судя по комментариям читателей GOROD48, уничтожали обломки где-то под Липецком.

«На Опытной стекла ходуном ходят», — пожаловался Гость.

«Неплохие обломки, меня чуть с крыши не скинуло», — добавил С Дачного.

«На Германа Титова очень хорошо было слышно», — написала Местная.

«А зачем их так близко к городу уничтожать? Их сейчас не переплавляют, а взрывают с такой мощью, что дома трясутся? Пургу не гоните!» — не понял Алексей.

«Вы их взрывайте где-нибудь подальше, а то, по ходу, около района долбите, окна чуть не вылетели», — попросил Хаги ваги.

Утром из «Ривьеры» и «Европы» эвакуировали посетителей. Причем для «Ривьеры» — эта эвакуация была четвертой за две недели. Что, кстати, далеко не рекорд. В 2019 году Петровский рынок за две недели эвакуировали семь раз.

По данным GOROD48, сегодня проверялись еще и три школы. Но они быстро вошли в рабочий режим. Ничего подозрительного представители спецслужб не нашли и в торговых центрах.

«Нужно за такие вот «шутки» лет по 10 давать «шутникам». Не меньше», — уверен Да.

«За это надо пожизненно давать», — написала Оля.

Человек-змея задумал обокрасть «Пятерочку». Благодаря своей гибкости он пролез через раздвижные двери, но чего-то не учел и был пойман полицейскими.



Уловом 27-летнего рецедивиста стали сигареты, жевательная резинка и дорогой алкоголь — всего на 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Человеку-змее грозит до пяти лет лишения свободы.

«Ему бы в цирке выступать, а не по магазинам шарится». — предложил Александр Н.

Сегодня ночью в Липецке подморозит до -3 градусов. А завтра днем, по прогнозам синоптиков, будет около 0 градусов.
вечЁрка
эвакуация
БПЛА
кража
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Комментарии (1)

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53 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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