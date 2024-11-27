А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?

70 лет назад в Липецкой области началось регулярное пассажирское авиасообщение. Сейчас в это трудно поверить, но тогда самолет был главным «межмуниципальным» транспортом. О времени, когда совершить авиапутешествие по воздуху было, как сейчас проехаться на маршрутке, в нашей рубрике #а знаете ли вы .