Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Раскаты в Липецке: взрывотехники уничтожают обломки БПЛА
Происшествия
33-летняя женщина отомстила отказавшемуся её везти таксисту
Происшествия
За кражу из «Пятерочки» задержан человек-змея
Происшествия
Вслед за «Ривьерой» эвакуация происходит в «Европе»
Происшествия
В Усмани «Лада» сбила 21-летнюю девушку: ДТП записала камера наблюдения
Происшествия
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Общество
Кто зарабатывает на платной парковке в 24-м микрорайоне?
Общество
В Ельце автомобилист словил новогоднее настроение и теперь ему грозит штраф
Происшествия
Селфи в новогодней арке обошлось в 2000 рублей
Происшествия
На Соколе произошел пожар в торговом комплексе
Происшествия
Читать все
Селфи в новогодней арке обошлось в 2000 рублей
Происшествия
Горбатый мост в Липецке сдан в срок и в соответствии с проектом
Общество
Бес в ребро – 69-летнему липчанину грозит срок за использование чужой топливной карты
Происшествия
Вечером на Минской возник затор: столкнулись «Киа» и «Ссан Йонг»
Происшествия
Липецкий театр нацелился на «Золотую маску»
Культура
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА, эвакуация в «Европе» и человек-змея
Общество
На Соколе произошел пожар в торговом комплексе
Происшествия
Татарские тюбетейки в награду
Спорт
Воспитанница известного тренера завоевала медаль в первенстве России по древнему единоборству
Спорт
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Общество
Читать все
А знаете ли вы
476
59 минут назад
9

А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?

70 лет назад в Липецкой области началось регулярное пассажирское авиасообщение. Сейчас в это трудно поверить, но тогда самолет был главным «межмуниципальным» транспортом. О времени, когда совершить авиапутешествие по воздуху было, как сейчас проехаться на маршрутке, в нашей рубрике #а знаете ли вы.

Несмотря на то, что Липецк один из городов, в которых зародилась российская авиация, регулярные пассажирские перевозки начались у нас только перед Великой Отечественной войной. В июне 1941 года одновременно запускаются автобусный и авиационный рейсы «Липецк-Воронеж» (тогда Липецк входил в состав Воронежской области).  Об открытии автобусного сообщения между Липецком и Воронежем, как и о начале авиаперевозок по этому маршруту в номере за 10 июня 1941 года рассказала газета «Липецкая коммуна».

WhatsApp Image 2024-11-27 at 13.57.51.jpeg

AYL9iMGQoyg.jpg

В день первого авиарейса было ветрено и шел дождь. Пассажиры боялись, что улететь им не удастся. «Но опасения оказались напрасными. Еще автобус не подошел к аэропорту Аэрофлота, над Рудником сделал круг и пошел на посадку самолет. Летчик Ясаков прилетел из Воронежа и словом не обмолвился о погоде, пригласил пассажиров занять места. За окном ветер, дождь; в кабине тихо, удобно. Вот сел на свое место пилот, поднял вверх руку: готов лететь. В кабину доносится ровный стук мотора. Побежали назад телеграфные столбы, самолет набирает скорость. Легкий толчок — мы в воздухе. Открывается красивая панорама города. Самолет летит плавно — в кабину доносится негромкий шум пропеллера. Стрелка альтиметра показывает высоту — 300 метров. Идем по правому берегу реки. За 20 минут прошли половину пути… Вот и Воронеж. С высоты особенно заметно как обширен наш областной центр… Путь в 120 километров занял 45 минут», — писал корреспондент газеты А.Орлов.

Обратный рейс в Липецк самолет совершил через шесть часов.  Предполагалось, что по такому расписанию и будет работать авиасообщение. Но началась война. Возобновились регулярные пассажирские полеты из Липецка только через 13 лет после того памятного рейса.

Воздушные автобусы

В январе 1954 года на карте СССР появилась Липецкая область, сшитая из кусков соседних регионов. В наследство новой области достались не только люди, деревни, пашни и нивы, но и проблема логистики. С дорогами в нашей стране и сейчас худо, а тогда, особенно в глубинке, они отсутствовали вовсе. И если в сухое время грунтовки еще как-то связывали населенные пункты, то при наступлении распутицы они переставали существовать. Поэтому главным транспортным средством области становится самолет.

Авиапарк липецкого гражданского аэропорта начал формироваться уже через месяц после создания области — в феврале 1954 года. Состоял он из «кукурузников»: сначала на аэродром, который до 1961 года находился в районе нынешнего железнодорожного вокзала, прилетело из Воронежа звено самолетов ПО-2 (в военной версии — знаменитый ночной бомбардировщик У-2), а через год к ним добавились несколько самолетов Ан-2. 

— В пятидесятые годы парк аэропорта использовался для авиационно-химических работ: с самолетов удобрялись и опрыскивались поля. Чуть позже начали перевозить пассажиров. После сельхозработ, тот же АН-2 отмывался, дезинфицировался, в салон устанавливались пассажирские кресла, и самолет летел с пассажирами куда-нибудь в Волово, — вспоминает начальник липецкого аэропорта в 1996-2001 годах Петр Зубарев, летавший в Липецке с 1969 года.


Oajj5clmIz0.jpg

Аэродромы были в каждом районе, да, причем по несколько: Ан-2, как и его предшественник ПО-2, мог взлетать и садиться на обычную грунтовую полосу. Поэтому в пассажирском сообщении того времени «кукурузники» были по сути автобусом с крыльями.

PAdzDdajRIk.jpg

Авиарейс «Волово - Липецк». Фото из архива Ангелины Стрельниковой. Автор фото Алексей Клевцов 

— Рейсы связывали не только Липецк и дальние райцентры, но и сами райцентры. Например, был рейс «Долгоруково-Тербуны-Волово». Залетали в Большую Поляну, там тоже был аэродром. Во Вторых Тербунах был аэродром. В Волово и в селе Гатище этого же района было по аэродрому. Летали по маршруту: Липецк — Большая Поляна — Вторые Тербуны — Тербуны — Воронеж. Я сам летал по такому маршруту на Ан-2, — говорит Петр Зубарев.

Однажды на этом маршруте Петр Зубарев попал в летное происшествие.

— Зимой 1972 года мы возвращались из Воронежа. Взлетаю, на лыжах, сбрасываю газ, двигатель глохнет. Полностью! Газ даю — он начинает работать. Опять сбрасываю — глохнет полностью, поддаешь, начинает работать. И вот мы так, потихоньку, то с заглохшим, то с работающим двигателем, даем круг и возвращаемся в Воронеж. На борту было 12 пассажиров, в том числе двое маленьких детей. Доложили диспетчеру. При нас техники открыли капот, и нашли пробочку. Оказывается, перед этим на двигателе меняли карбюратор и эту пробку не законтрили. И пока мы летали, она потихоньку открутилась и упала.

Вообще, по мнению Петра Зубарева, причиной 98% авиакатастроф является человеческий фактор. Сами самолеты — техника надежная.

Бабки с яйцами и пилоты с пистолетами

В 1973 году Липецк получил первые Як-40. Открылись рейсы в Курск, Орел, Брянск, Москву Харьков, Днепропетровск, Одессу, и во многие другие города. За штурвал турбореактивного Яка после переобучения сел и Петр Зубарев, тем более что опыт дальних рейсов у него был, их липецкие летчики выполняли еще на Ан-2:

— Был такой рейс интересный: Липецк — Пенза — Саратов. Туда летишь — на солнце, обратно — опять на солнце. Сначала оно восходит, затем по возвращению — заходит.

Билеты на внутриобластные рейсы тогда стоили копейки.

— Ну если бабушки летали в Липецк из Льва Толстого продавать яйца, значит могли себе позволить. Из Льва Толстого утром улетят, в Липецке продадут снедь с огородов и подворий, вечером возвращаются. Причем если пассажиров не набиралось на все 12 посадочных мест, бабушки оплачивали и пустые места — самолет не мог лететь без распроданных билетов. Бывало, шесть бабушек платили двойной тариф. Стало быть, все окупалось.

На дальних же рейсах, по словам Петра Дмитриевича, могло случиться всякое, и после нескольких попыток захвата самолетов, пилотам начали выдавать оружие — пистолеты ПМ:

— Применять, конечно, не приходилось, но однажды припугнул пьяного дебошира на рейсе Липецк — Харьков — Одесса, пришлось. Вызвали меня в салон, мол, пьяный буянит. Начал его успокаивать, ну и так ненароком задрал китель, а из-под него показалась кобура с рукояткой, и хулиган сразу затих. Оружие по прилету всегда сдавали в райотдел милиции, перед рейсом забирали. Все с оформлением, как положено.


image-2024-11-27 19_33_54.jpg

Расцвет липецкого авиапредприятия пришелся на 70-е годы. Наши летчики работали по контрактам и на Севере, и в соцстранах, и даже в Африке. Появилась у аэропорта и эскадрилья вертолетов Ми-2 — в 1977 году.

— Вертолетов было под тридцать! Вообще летный отряд в Липецке состоял из пяти эскадрилий. Когда я пришел, было две эскадрильи Ан-2, потом появилась эскадрилья Як-40, затем — вторая эскадрилья Як-40. В каждой эскадрильи по 15 экипажей. Четыре эскадрильи самолетов, одна — вертолетная. Вертолеты в основном обслуживали газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород».

Благодаря маршалу Жукову

Мы много знаем о наших прославленных военных летчиках, курсантах и выпускниках липецкой летно-тактической школы, авиацентра. Но судьбы гражданских пилотов, стоявших у истоков липецкого авиаотряда, не менее удивительны.

yLomfY6uSK0.jpg

На Соколе живет один из старейших гражданских пилотов региона — Виктор Ефимович Игнатов. Вся его жизнь связана с небом и Соколом. Родился он в 1938 году, и первый самолет вблизи увидел подростком на Соколе. ПО-2 сел прямо за огородами, в районе, где сейчас располагается остров сокольского пляжа, тогда еще не окруженного руслом реки. 

— Пилот, в шлеме, летных очках, пошел с ведром по нашей улице, искать керосин. Оказалось у него топливо закончилось, и он совершил вынужденную посадку. Высокий, статный такой дядька, и его самолет, вызвали зависть. Кстати, я потом, уже став пилотом, застал этого летчика в авиаотряде, — рассказывает Виктор Ефимович.

Но между встречей с летчиком и работой в липецком авиапредприятии был огромный отрезок жизни, своя летная, можно сказать драма. 

Как и многие мальчишки военной и послевоенной поры Петр Игнатов грезил небом. Тем более по Соколу вышагивали колонны бравых курсантов спецшколы ВВС №6, о которой мы уже рассказывали. 

В эту спецшколу и поступил в 1956 году выпускник седьмого класса школы №28 Виктор Игнатов. 

— Болел небом я страшно: так хотелось стать военным летчиком! Но моя мама была против. Боялась. Буквально молилась Богу, чтобы я не стал летчиком!

И вот где-то в неведомых мирах шла борьба желаний матери и сына. У Виктора Игнатова то все складывалось в ёлочку, то рушилось. Два года спецшколы пролетели на ура. Знания — на пять, здоровье — на все сто. Но в 1955 году решением ЦК КПСС все 20 спецшкол ВВС закрываются. 

— Курс спецшколы состоял из трех классов — 8-го, 9-го и 10-го, а выпускники могли поступить без экзаменов в любое военное училище. Я же окончил только два класса — 8-й и 9-й. Разочарование и обида, но что делать? Нужно оканчивать 10 класс и поступать на общих основаниях. Как раз на Соколе достроили школу №3, и я вернулся за парту. Окончив десятый, мы с другом, Толиком Лаврентьевым, скорей в военкомат за направлениями в училища ВВС. Но и там нас ждало разочарование — нет направлений в летные. Просили, умоляли посмотреть повнимательнее, и капитан, работник военкомата, нашел вариант — штурманское училище в Шадринске Курганской области.

Друзья поехали в Шадринск. Военкомат выдал им документы в запечатанных конвертах, дав строгий наказ не распечатывать. Это сыграло злую шутку с Виктором Игнатовым. Уже после сдачи экзаменов, выяснилось, что в конверте были не его документы, а совсем другого человека.

— Видимо молитвы матери доходили куда надо: мне отказали в зачислении, хотя я сдал все экзамены на «пять» и прошел медкомиссию. Убитый горем, возвращаюсь домой. Но муж моей сестры, а они жили в Воронеже, он был летчиком и, кстати, даже работал преподавателем в спецшколе №6, написал жалобу в Министерство обороны. А время-то идет. Уже октябрь, все учатся. Шансов практически нет. И тут приходит ответ из Минобороны. Там прониклись ситуацией, оценили сдачу экзаменов в Шадринске, и предложили мне училище штурманов в Челябинске. Приезжаю в Челябинск,  учебный процесс уже идет, но меня берут. Попробовали бы иначе с письмом-то Минобороны!

И опять молитвы матери Виктора Игнатова берут верх над его мечтой — в 1958 году, когда он отучился два курса из положенных трех, училище расформировывают! 

— Правда, маршал Жуков выхлопотал нам всем некую компенсацию — нам присвоили звания младших лейтенантов. И я возвращаюсь в Липецк с мыслью «Ну не быть мне летчиком! Спецшколу разогнали, Шадринск — не получилось, Челябинск — расформировали». Сам себе говорю: «Опусти крылья-то, видишь, что-то не то происходит, судьба не пускает тебя в небо». И я крылья опустил. Подал документы в открывшийся в Липецке филиал московского института стали и сплавов. Собрался стать, как и большинство липчан, металлургом. 

В институт, будущий ЛГТУ, Виктора Игнатова взяли с распростертыми объятиями, успеваемость у него была отличной, а тут ему пишет из Ижевска бывший однокашник Лев Волхонцев: «Витя, если ты куда-то поступил, бросай все и едем в Саратовскую область, там училище гражданских летчиков набирает ребят. Учиться три года». 

— Я забираю документы и еду в Красный Кут. Приезжаем с Левой, а нам говорят: «Набор закончен». А нас таких, кто из закрытого челябинского училища, кто еще откуда-то, человек 30.  Но все не вовремя. Мы надеемся на дополнительный прием. Нам говорят, что решение о допприеме принимает Москва. А пока велели ждать. Сколько, никто не знает. Мы начали ждать. А денег нет, ни в какие общежития нас никто не заселял, мы ведь даже не абитуриенты. Ну, мы и выкопали траншеи-землянки и стали в них жить. Работать ходили  на ближайшую станцию, разгружали уголь. Каждую неделю узнавали в училище, нет ли вестей из Москвы. Неделю ходим — нету, две — нету, три — нету. И тут к нашим траншеям приезжает из училища вестовой и приглашает к начальству. Нас из 30 осталось 13. Генерал, начальник училища говорит: «Сколько вас осталось, сынки?». Мы говорим: «Тринадцать». И он нам объявляет, что Москва разрешила допнабор. Я до сих пор не знаю — Москва ли решала, или он сам, испытывая насколько хотим летать, на что готовы пойти. Так я стал курсантом Краснокутского летного училища, и успешно его окончил.

На журнальном столике Виктора Ефимовича среди книг об авиации фото первого самолета, на котором он начал летать в училище, того самого ПО-2, и самолета, которым завершилась его летная работа — Як-40. 

LhOfw119l5U.jpg

C5l5UKO6ftI.jpg

После училища, полоса везения Виктора Игнатова продолжилась: по распределению он отправляется домой в Липецк, где началось развитие гражданской авиации и требовались пилоты.

Виктор Ефимович еще застал летное поле возле железнодорожного вокзала. Летал он сначала на Ан-2. И пассажиров возил, и обрабатывал поля, причем не только в Липецкой области.

sHWsrGRwEwA.jpg

Совещание на летном поле в Данкове (Из личного архива Виктора Игнатова)

WOhKLHnSspc.jpg

На летном поле во Льве Толстом. В гостях у Виктора Игнатова журналисты (фото 60-х годов)

— Я даже в Узбекистане хлопковые поля обрабатывал. И конечно работал внутриобластных пассажирских рейсах. Тогда в каждом районе было по несколько аэродромов. Дорог то не было и государство, чтобы перевозить людей задействовало авиацию. Да, это влетало стране в копеечку, но что делать? А так да, сами посудите: нас командируют, к примеру, на неделю, в Данков, из которого мы летаем по сёлам и возим людей в Данков и Липецк.  До Полибино по прямой 30 километров. И мы летим туда забирать пассажиров. Вместимость Ан-2 — 12 человек. А там очередь — 112 человек! И возим! А что делать? 

В начале семидесятых Виктор Ефимович стал пилотом Як-40. География его полетов расширяется: Тюмень, Харьков, Одесса, Симферополь,  Днепропетровск ... Перевозил он не только пассажиров, но и грузы. 

ib0bd_ECfWg.jpg

Виктор Игнатов закончил летать в 1985 году. Затем несколько лет работал директором гостиницы «Полет», и еще 10 лет занимал пост заместителя начальника управления юстиции Липецкой области.

Липецкое же авиапредприятие с началом девяностых переживает тяжелейший кризис. Дело доходит до банкротства, впрочем, скорее искусственного, и почти весь авиапарк распродают за бесценок. Но, по словам Петра Зубарева, полеты, несмотря на банкротство, продолжались…

В 2008 году аэропорту присвоили статус международного. В нем появился таможенный и пограничный пост, реконструируется взлетно-посадочная полоса. Эта большая реконструкция липецкого аэропорта продолжается и сейчас.

Главное фото  vk.com/osafonov88

а знаете ли вы
краеведение
0
0
0
9
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Женщина
5 минут назад
А ещё вплоть до 90 годов летали вертолёты между районами. Один раз я летала из Волово в Липецк. Страшно, но быстро.
Ответить
строитель
6 минут назад
Пришлось летать на АН-2 в Волово по делам строительным. То же было авиопроисшествие,когда в большую пургу открылась дверь и, лётчик как то буднично, остановился ,закрыл дверь,развернулся вновь на взлёт.
Ответить
Нет противоречий
7 минут назад
Хорошо что либералов в Липецке и области не осталось , точнее их и не было никогда , но тем не менее , не на кого валить теперь !
Ответить
Коммунист
14 минут назад
А в Москву на поезде за колбасой ездили. Правда сейчас обкомовские небожители любят на самолёте в Европу за хамоном слетать
Ответить
Старый либерал
1 минуту назад
Тогда можно было и на самолёте за колбасой слетать. А сейчас до Ашана доехать денег нет.
Ответить
Лида
29 минут назад
Сейчас даже до некоторых сел автобусы не ходят,не то чтобы самолеты. Электричек и пассажирских поездов много отменили.Дошло до того,что к открытию больницы в Липецке из районного центра не попадешь,многие рейсы отменили. Нет кассира на автовокзале ,деньги платишь водителю,билет не выдают.Автобусы грязные и старые.
Ответить
Внушаемый
38 минут назад
Не ну так тогда все делалось для народа ,потому и летали бабки на самолете в город яйца продавать с картошкой !Сейчас это другое !Сейчас думают как в 2035 году сделать зарплату в 200 тыс !Сейчас достижения имеют больше цифровую форму в буквальном смысле !
Ответить
Тогда
42 минуты назад
Были люди любящие свою страну.Страну не грабили,так не воровали.Бессовестных и наглых у руля не было.Была одна партия.А сейчас одни патриоты,думающие где бы побольше стырить.
Ответить
Татьяна
51 минуту назад
А сейчас с работы и автобуса не дождешься, 8-ка на 00:10 была только 2 раза за неделю.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru