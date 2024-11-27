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А знаете ли вы
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59 минут назад
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А знаете ли вы, что бабушки из районов области летали на рынок в Липецк на самолетах?
70 лет назад в Липецкой области началось регулярное пассажирское авиасообщение. Сейчас в это трудно поверить, но тогда самолет был главным «межмуниципальным» транспортом. О времени, когда совершить авиапутешествие по воздуху было, как сейчас проехаться на маршрутке, в нашей рубрике #а знаете ли вы.
В день первого авиарейса было ветрено и шел дождь. Пассажиры боялись, что улететь им не удастся. «Но опасения оказались напрасными. Еще автобус не подошел к аэропорту Аэрофлота, над Рудником сделал круг и пошел на посадку самолет. Летчик Ясаков прилетел из Воронежа и словом не обмолвился о погоде, пригласил пассажиров занять места. За окном ветер, дождь; в кабине тихо, удобно. Вот сел на свое место пилот, поднял вверх руку: готов лететь. В кабину доносится ровный стук мотора. Побежали назад телеграфные столбы, самолет набирает скорость. Легкий толчок — мы в воздухе. Открывается красивая панорама города. Самолет летит плавно — в кабину доносится негромкий шум пропеллера. Стрелка альтиметра показывает высоту — 300 метров. Идем по правому берегу реки. За 20 минут прошли половину пути… Вот и Воронеж. С высоты особенно заметно как обширен наш областной центр… Путь в 120 километров занял 45 минут», — писал корреспондент газеты А.Орлов.
Обратный рейс в Липецк самолет совершил через шесть часов. Предполагалось, что по такому расписанию и будет работать авиасообщение. Но началась война. Возобновились регулярные пассажирские полеты из Липецка только через 13 лет после того памятного рейса.
Воздушные автобусы
В январе 1954 года на карте СССР появилась Липецкая область, сшитая из кусков соседних регионов. В наследство новой области достались не только люди, деревни, пашни и нивы, но и проблема логистики. С дорогами в нашей стране и сейчас худо, а тогда, особенно в глубинке, они отсутствовали вовсе. И если в сухое время грунтовки еще как-то связывали населенные пункты, то при наступлении распутицы они переставали существовать. Поэтому главным транспортным средством области становится самолет.
Авиапарк липецкого гражданского аэропорта начал формироваться уже через месяц после создания области — в феврале 1954 года. Состоял он из «кукурузников»: сначала на аэродром, который до 1961 года находился в районе нынешнего железнодорожного вокзала, прилетело из Воронежа звено самолетов ПО-2 (в военной версии — знаменитый ночной бомбардировщик У-2), а через год к ним добавились несколько самолетов Ан-2.
— В пятидесятые годы парк аэропорта использовался для авиационно-химических работ: с самолетов удобрялись и опрыскивались поля. Чуть позже начали перевозить пассажиров. После сельхозработ, тот же АН-2 отмывался, дезинфицировался, в салон устанавливались пассажирские кресла, и самолет летел с пассажирами куда-нибудь в Волово, — вспоминает начальник липецкого аэропорта в 1996-2001 годах Петр Зубарев, летавший в Липецке с 1969 года.
Аэродромы были в каждом районе, да, причем по несколько: Ан-2, как и его предшественник ПО-2, мог взлетать и садиться на обычную грунтовую полосу. Поэтому в пассажирском сообщении того времени «кукурузники» были по сути автобусом с крыльями.
Авиарейс «Волово - Липецк». Фото из архива Ангелины Стрельниковой. Автор фото Алексей Клевцов
— Рейсы связывали не только Липецк и дальние райцентры, но и сами райцентры. Например, был рейс «Долгоруково-Тербуны-Волово». Залетали в Большую Поляну, там тоже был аэродром. Во Вторых Тербунах был аэродром. В Волово и в селе Гатище этого же района было по аэродрому. Летали по маршруту: Липецк — Большая Поляна — Вторые Тербуны — Тербуны — Воронеж. Я сам летал по такому маршруту на Ан-2, — говорит Петр Зубарев.
Однажды на этом маршруте Петр Зубарев попал в летное происшествие.
— Зимой 1972 года мы возвращались из Воронежа. Взлетаю, на лыжах, сбрасываю газ, двигатель глохнет. Полностью! Газ даю — он начинает работать. Опять сбрасываю — глохнет полностью, поддаешь, начинает работать. И вот мы так, потихоньку, то с заглохшим, то с работающим двигателем, даем круг и возвращаемся в Воронеж. На борту было 12 пассажиров, в том числе двое маленьких детей. Доложили диспетчеру. При нас техники открыли капот, и нашли пробочку. Оказывается, перед этим на двигателе меняли карбюратор и эту пробку не законтрили. И пока мы летали, она потихоньку открутилась и упала.
Вообще, по мнению Петра Зубарева, причиной 98% авиакатастроф является человеческий фактор. Сами самолеты — техника надежная.
Бабки с яйцами и пилоты с пистолетами
В 1973 году Липецк получил первые Як-40. Открылись рейсы в Курск, Орел, Брянск, Москву Харьков, Днепропетровск, Одессу, и во многие другие города. За штурвал турбореактивного Яка после переобучения сел и Петр Зубарев, тем более что опыт дальних рейсов у него был, их липецкие летчики выполняли еще на Ан-2:
— Был такой рейс интересный: Липецк — Пенза — Саратов. Туда летишь — на солнце, обратно — опять на солнце. Сначала оно восходит, затем по возвращению — заходит.
Билеты на внутриобластные рейсы тогда стоили копейки.
— Ну если бабушки летали в Липецк из Льва Толстого продавать яйца, значит могли себе позволить. Из Льва Толстого утром улетят, в Липецке продадут снедь с огородов и подворий, вечером возвращаются. Причем если пассажиров не набиралось на все 12 посадочных мест, бабушки оплачивали и пустые места — самолет не мог лететь без распроданных билетов. Бывало, шесть бабушек платили двойной тариф. Стало быть, все окупалось.
На дальних же рейсах, по словам Петра Дмитриевича, могло случиться всякое, и после нескольких попыток захвата самолетов, пилотам начали выдавать оружие — пистолеты ПМ:
— Применять, конечно, не приходилось, но однажды припугнул пьяного дебошира на рейсе Липецк — Харьков — Одесса, пришлось. Вызвали меня в салон, мол, пьяный буянит. Начал его успокаивать, ну и так ненароком задрал китель, а из-под него показалась кобура с рукояткой, и хулиган сразу затих. Оружие по прилету всегда сдавали в райотдел милиции, перед рейсом забирали. Все с оформлением, как положено.
Расцвет липецкого авиапредприятия пришелся на 70-е годы. Наши летчики работали по контрактам и на Севере, и в соцстранах, и даже в Африке. Появилась у аэропорта и эскадрилья вертолетов Ми-2 — в 1977 году.
— Вертолетов было под тридцать! Вообще летный отряд в Липецке состоял из пяти эскадрилий. Когда я пришел, было две эскадрильи Ан-2, потом появилась эскадрилья Як-40, затем — вторая эскадрилья Як-40. В каждой эскадрильи по 15 экипажей. Четыре эскадрильи самолетов, одна — вертолетная. Вертолеты в основном обслуживали газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород».
Благодаря маршалу Жукову
Мы много знаем о наших прославленных военных летчиках, курсантах и выпускниках липецкой летно-тактической школы, авиацентра. Но судьбы гражданских пилотов, стоявших у истоков липецкого авиаотряда, не менее удивительны.
На Соколе живет один из старейших гражданских пилотов региона — Виктор Ефимович Игнатов. Вся его жизнь связана с небом и Соколом. Родился он в 1938 году, и первый самолет вблизи увидел подростком на Соколе. ПО-2 сел прямо за огородами, в районе, где сейчас располагается остров сокольского пляжа, тогда еще не окруженного руслом реки.
— Пилот, в шлеме, летных очках, пошел с ведром по нашей улице, искать керосин. Оказалось у него топливо закончилось, и он совершил вынужденную посадку. Высокий, статный такой дядька, и его самолет, вызвали зависть. Кстати, я потом, уже став пилотом, застал этого летчика в авиаотряде, — рассказывает Виктор Ефимович.
Но между встречей с летчиком и работой в липецком авиапредприятии был огромный отрезок жизни, своя летная, можно сказать драма.
Как и многие мальчишки военной и послевоенной поры Петр Игнатов грезил небом. Тем более по Соколу вышагивали колонны бравых курсантов спецшколы ВВС №6, о которой мы уже рассказывали.
В эту спецшколу и поступил в 1956 году выпускник седьмого класса школы №28 Виктор Игнатов.
— Болел небом я страшно: так хотелось стать военным летчиком! Но моя мама была против. Боялась. Буквально молилась Богу, чтобы я не стал летчиком!
И вот где-то в неведомых мирах шла борьба желаний матери и сына. У Виктора Игнатова то все складывалось в ёлочку, то рушилось. Два года спецшколы пролетели на ура. Знания — на пять, здоровье — на все сто. Но в 1955 году решением ЦК КПСС все 20 спецшкол ВВС закрываются.
— Курс спецшколы состоял из трех классов — 8-го, 9-го и 10-го, а выпускники могли поступить без экзаменов в любое военное училище. Я же окончил только два класса — 8-й и 9-й. Разочарование и обида, но что делать? Нужно оканчивать 10 класс и поступать на общих основаниях. Как раз на Соколе достроили школу №3, и я вернулся за парту. Окончив десятый, мы с другом, Толиком Лаврентьевым, скорей в военкомат за направлениями в училища ВВС. Но и там нас ждало разочарование — нет направлений в летные. Просили, умоляли посмотреть повнимательнее, и капитан, работник военкомата, нашел вариант — штурманское училище в Шадринске Курганской области.
Друзья поехали в Шадринск. Военкомат выдал им документы в запечатанных конвертах, дав строгий наказ не распечатывать. Это сыграло злую шутку с Виктором Игнатовым. Уже после сдачи экзаменов, выяснилось, что в конверте были не его документы, а совсем другого человека.
— Видимо молитвы матери доходили куда надо: мне отказали в зачислении, хотя я сдал все экзамены на «пять» и прошел медкомиссию. Убитый горем, возвращаюсь домой. Но муж моей сестры, а они жили в Воронеже, он был летчиком и, кстати, даже работал преподавателем в спецшколе №6, написал жалобу в Министерство обороны. А время-то идет. Уже октябрь, все учатся. Шансов практически нет. И тут приходит ответ из Минобороны. Там прониклись ситуацией, оценили сдачу экзаменов в Шадринске, и предложили мне училище штурманов в Челябинске. Приезжаю в Челябинск, учебный процесс уже идет, но меня берут. Попробовали бы иначе с письмом-то Минобороны!
И опять молитвы матери Виктора Игнатова берут верх над его мечтой — в 1958 году, когда он отучился два курса из положенных трех, училище расформировывают!
— Правда, маршал Жуков выхлопотал нам всем некую компенсацию — нам присвоили звания младших лейтенантов. И я возвращаюсь в Липецк с мыслью «Ну не быть мне летчиком! Спецшколу разогнали, Шадринск — не получилось, Челябинск — расформировали». Сам себе говорю: «Опусти крылья-то, видишь, что-то не то происходит, судьба не пускает тебя в небо». И я крылья опустил. Подал документы в открывшийся в Липецке филиал московского института стали и сплавов. Собрался стать, как и большинство липчан, металлургом.
В институт, будущий ЛГТУ, Виктора Игнатова взяли с распростертыми объятиями, успеваемость у него была отличной, а тут ему пишет из Ижевска бывший однокашник Лев Волхонцев: «Витя, если ты куда-то поступил, бросай все и едем в Саратовскую область, там училище гражданских летчиков набирает ребят. Учиться три года».
— Я забираю документы и еду в Красный Кут. Приезжаем с Левой, а нам говорят: «Набор закончен». А нас таких, кто из закрытого челябинского училища, кто еще откуда-то, человек 30. Но все не вовремя. Мы надеемся на дополнительный прием. Нам говорят, что решение о допприеме принимает Москва. А пока велели ждать. Сколько, никто не знает. Мы начали ждать. А денег нет, ни в какие общежития нас никто не заселял, мы ведь даже не абитуриенты. Ну, мы и выкопали траншеи-землянки и стали в них жить. Работать ходили на ближайшую станцию, разгружали уголь. Каждую неделю узнавали в училище, нет ли вестей из Москвы. Неделю ходим — нету, две — нету, три — нету. И тут к нашим траншеям приезжает из училища вестовой и приглашает к начальству. Нас из 30 осталось 13. Генерал, начальник училища говорит: «Сколько вас осталось, сынки?». Мы говорим: «Тринадцать». И он нам объявляет, что Москва разрешила допнабор. Я до сих пор не знаю — Москва ли решала, или он сам, испытывая насколько хотим летать, на что готовы пойти. Так я стал курсантом Краснокутского летного училища, и успешно его окончил.
На журнальном столике Виктора Ефимовича среди книг об авиации фото первого самолета, на котором он начал летать в училище, того самого ПО-2, и самолета, которым завершилась его летная работа — Як-40.
После училища, полоса везения Виктора Игнатова продолжилась: по распределению он отправляется домой в Липецк, где началось развитие гражданской авиации и требовались пилоты.
Виктор Ефимович еще застал летное поле возле железнодорожного вокзала. Летал он сначала на Ан-2. И пассажиров возил, и обрабатывал поля, причем не только в Липецкой области.
Совещание на летном поле в Данкове (Из личного архива Виктора Игнатова)
На летном поле во Льве Толстом. В гостях у Виктора Игнатова журналисты (фото 60-х годов)
— Я даже в Узбекистане хлопковые поля обрабатывал. И конечно работал внутриобластных пассажирских рейсах. Тогда в каждом районе было по несколько аэродромов. Дорог то не было и государство, чтобы перевозить людей задействовало авиацию. Да, это влетало стране в копеечку, но что делать? А так да, сами посудите: нас командируют, к примеру, на неделю, в Данков, из которого мы летаем по сёлам и возим людей в Данков и Липецк. До Полибино по прямой 30 километров. И мы летим туда забирать пассажиров. Вместимость Ан-2 — 12 человек. А там очередь — 112 человек! И возим! А что делать?
В начале семидесятых Виктор Ефимович стал пилотом Як-40. География его полетов расширяется: Тюмень, Харьков, Одесса, Симферополь, Днепропетровск ... Перевозил он не только пассажиров, но и грузы.
Виктор Игнатов закончил летать в 1985 году. Затем несколько лет работал директором гостиницы «Полет», и еще 10 лет занимал пост заместителя начальника управления юстиции Липецкой области.
Липецкое же авиапредприятие с началом девяностых переживает тяжелейший кризис. Дело доходит до банкротства, впрочем, скорее искусственного, и почти весь авиапарк распродают за бесценок. Но, по словам Петра Зубарева, полеты, несмотря на банкротство, продолжались…
В 2008 году аэропорту присвоили статус международного. В нем появился таможенный и пограничный пост, реконструируется взлетно-посадочная полоса. Эта большая реконструкция липецкого аэропорта продолжается и сейчас.
Главное фото vk.com/osafonov88
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