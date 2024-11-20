Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х
Культурная программа наступивших выходных невероятно насыщена.
Сейчас в России наблюдается интерес к творчеству последнего десятилетия минувшего века – группам «Комбинация», известным шансонье и т.д. Мы решили внести свою лепту и напомнить о земляке, который тоже был страшно популярен в то время. Песня Геннадия Шальнева «Дядя миллионщик» крутилась на радиостанциях, выходила миллионными (как тогда и водилось – пиратскими) тиражами. Сейчас музыкант по прежнему в строю: пишет, репетирует, старается каждый год давать концерты и даже снимает клипы, иногда – в стиле минувшей «бандитской эпохи первоначального накопления…». Именно такой клип «Враги» - о трудных взаимоотношениях двух бизнесменов, которым мы сегодня открываем нашу рубрику.
Нулевые выходные
Осень передаст эстафету зиме в Липецке при температуре около 0 градусов. И в субботу, и в воскресенье температуру будет около этого значения, а вот осадков не ожидается.
Отключение воды
Будем верить, что наши сети не изношены, а по выходным их ремонтируют из-за того, что работники РВК «Липецк» не могут сидеть без дела.
30 ноября с 10:00 до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах Ворошилова, 1; Ковалева, 107а, 105/1, 105/2, 107д, вл. 103а, 109, 109а, 109б, 111стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1, 109г, 109в, 111 вл. 4, 111, вл. 109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр. 1, стр.1 15/3, стр. 115/2, стр. 115а, 115/5, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 127б, 127а, 128, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 130б, вл. 130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр. 1, вл. 130в, вл. 135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл. 138; Первомайской, 4, 30а, 59а; Советской, 7; Фрунзе, 4а.
1 декабря с 10:00 и до конца ремонта честь начать зиму без удобств выпадет жителям улицы 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37. В частном секторе терпеть придётся обитателям улицы Костенко.
Отключение света
В последний день осени будут отключать и электричество: с 9:00 до 17:00 в домах на улице Зегеля. 1; Кузьминской; а также в посёлке Северный Рудник и в санатории «Лесная сказка»; а с 16:00 до 19:00 – на улице Елецкой, 67, 67а, 69, 71; Студеновской, д. 73а.
В мире высоких чувств
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 30 декабря в 17:00 состоится концерт «Пообещайте мне любовь» (12+).
«Петя и волк»
А в воскресенье, 1 декабря, в 12:00 в «Унионе» ждут уже юного зрителя на сказке композитора С. Прокофьева «Петя и волк» (6+).
Живущий в деревне мальчик решает поймать волка, который пугает животных в окрестностях. Вместе со своими друзьями — птицей, уткой и кошкой, Петя отправляется на поиски волка.
Важен не только сюжет, но и обучение музыке, которое проходит незаметно для начинающего слушателя. Так, каждому персонажу сказки соответствует своя музыкальная тема — например, у волка мрачная и зловещая мелодия, а у птицы — легкая и воздушная. Дети учатся различать звуки разных инструментов и знакомятся с симфоническим оркестром и его составом. Главный дирижер Липецкого симфонического оркестра Михаил Мясников и музыковед Анна Аникеева дадут ответы всё объяснят и разжуют.
Играет орган
Отличным концертом порадует и Лом музыки (ул. П.Осипенко, 18) 30 ноября в 17:00.
Главным инструментом станет орган, на котором сыглает гостья из Бероруссии Мария Бельтюкова (6+). А помогут ей местные артисты Алексей Петрушкин и Эльвира Бокова (оба виолончель).
Эльвира Бокова
Студенческий конкурс
30 ноября в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится шоу-финал конкурса «Мисс и мистер студенчество Липецка-2024» (16+).
День рождения «Библиотеки»
Одно из самых любимый культурных пространств Липецка (ул. Октябрьская, 28) сегодня празднует свой День рождения. Вечеринка с чаем и шампанским начнётся в 19:33, гости нарядят и новогоднюю ёлку (6+).
А вообще в «Библиотеке» 30 ноября будет много интересного. В 18:01 начнётся спектакль «Лёгкое знакомство» (16+). Режиссёр – Заслуженный артист России Николай Чебыкин, в ролях – Анатолий Яшкин и хозяйка заведения Дина Кюнбергер (16+).
В 18:01 – откроется «Игротека» (12+) – настольные игры под руководством чуткого мастера, который при необходимости всё объяснит и всему научит.
Культурная краеведческая суббота
Весь день 30 ноября липчан будут ждать областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2). Мероприятия начнутся с 11:00: дегустация чая, творческие мастер-классы, викторина «Советский Липецк» и многое другое в рамках проекта «Культурная краеведческая суббота» (6+).
Для вашего удобства ниже расписание мероприятий. Фото vk.com/lib48ru.
30 ноября в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут спектакль «Пиковая дама» по произведению А.Пушкина (16+).
Мистический анекдот в двух действиях. Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом.
Театральные выходные
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 30 ноября в 11:00 покажет юным зрителям «Сказку о царе Салтане» (6+).
Театр кукол
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 30 ноября покажет спектакль «Как папа был маленьким» по произведению А.Б. Раскина. Сеансы в 11:00 и в 13:00.
1 декабря в 11:00 сказка А.Аксакова «Аленький цветочек».
Кроме того, в последний день осени в 17:00 состоится премьера спектакля «Я рядом» (12+).
Дорогие липчане! Сегодня мы прощаемся с осенью, завтра – встречаем зиму. Время несётся молниеносно, как лента новостей на GOROD48. Новости у нас появляются каждый день, в том числе – в выходные. Пропускать информацию в этой жизни – себе дороже, но липчанам это не грозит, если ежедневно заходить на сайт, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас 24/7 и сегодня – снова и снова.
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