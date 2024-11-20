Выходные в Липецке: «Мисс и мистер студенчество», День рождения «Библиотеки», вспомним о «бандитских» 90-х

Культурная программа наступивших выходных невероятно насыщена.

Сейчас в России наблюдается интерес к творчеству последнего десятилетия минувшего века – группам «Комбинация», известным шансонье и т.д. Мы решили внести свою лепту и напомнить о земляке, который тоже был страшно популярен в то время. Песня Геннадия Шальнева «Дядя миллионщик» крутилась на радиостанциях, выходила миллионными (как тогда и водилось – пиратскими) тиражами. Сейчас музыкант по прежнему в строю: пишет, репетирует, старается каждый год давать концерты и даже снимает клипы, иногда – в стиле минувшей «бандитской эпохи первоначального накопления…». Именно такой клип «Враги» - о трудных взаимоотношениях двух бизнесменов, которым мы сегодня открываем нашу рубрику.









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Осень передаст эстафету зиме в Липецке при температуре около 0 градусов. И в субботу, и в воскресенье температуру будет около этого значения, а вот осадков не ожидается.









30 ноября с 10:00 до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах Ворошилова, 1; Ковалева, 107а, 105/1, 105/2, 107д, вл. 103а, 109, 109а, 109б, 111стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1, 109г, 109в, 111 вл. 4, 111, вл. 109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр. 1, стр.1 15/3, стр. 115/2, стр. 115а, 115/5, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 127б, 127а, 128, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 130б, вл. 130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр. 1, вл. 130в, вл. 135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл. 138; Первомайской, 4, 30а, 59а; Советской, 7; Фрунзе, 4а.





















В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 30 декабря в 17:00 состоится концерт «Пообещайте мне любовь» (12+).













А в воскресенье, 1 декабря, в 12:00 в «Унионе» ждут уже юного зрителя на сказке композитора С. Прокофьева «Петя и волк» (6+).









(6+).

30 ноября в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится шоу-финал конкурса «Мисс и мистер студенчество Липецка-2024» (16+).















Одно из самых любимый культурных пространств Липецка (ул. Октябрьская, 28) сегодня празднует свой День рождения. Вечеринка с чаем и шампанским начнётся в 19:33, гости нарядят и новогоднюю ёлку (6+).























30 ноября в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут спектакль «Пиковая дама» по произведению А.Пушкина (16+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 30 ноября в 11:00 покажет юным зрителям «Сказку о царе Салтане» (6+).

























Кроме того, в последний день осени в 17:00 состоится премьера спектакля «Я рядом» (12+).





Слова и музыку написал сам Шальнев (поздравляем его со вчерашним Днём рождения!), помогли спеть и сыграть музыканты Денис Поляков, Игорь Урубков, Алексей Честных, а также Денис Копытов, Роман Бирюков, Наталия Русскова, Алексей Зайцев, режиссёром выступил известнейший Аркадий Свиридов, а операторами Александр Долматов, Роман Матвиенко.Будем верить, что наши сети не изношены, а по выходным их ремонтируют из-за того, что работники РВК «Липецк» не могут сидеть без дела.1 декабря с 10:00 и до конца ремонта честь начать зиму без удобств выпадет жителям улицы 15 микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37. В частном секторе терпеть придётся обитателям улицы Костенко.В последний день осени будут отключать и электричество: с 9:00 до 17:00 в домах на улице Зегеля. 1; Кузьминской; а также в посёлке Северный Рудник и в санатории «Лесная сказка»; а с 16:00 до 19:00 – на улице Елецкой, 67, 67а, 69, 71; Студеновской, д. 73а.В воскресение плановых отключений света не предвидится.Заслуженная артистка России Зинаида Карандакова, ведущая и чтец, заслуженный работник культуры Липецкой области Вера Мартынова и концертмейстер,лауреат международных конкурсов Сергей Терехов обеспечат зрителям погружение в мир романтики. Прозвучат нежные и трогательные хиты Игоря Николаева, Раймонда Паулса, Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Игоря Крутого, Марка Минкова, Микаэла Таривердиева.Живущий в деревне мальчик решает поймать волка, который пугает животных в окрестностях. Вместе со своими друзьями — птицей, уткой и кошкой, Петя отправляется на поиски волка.Важен не только сюжет, но и обучение музыке, которое проходит незаметно для начинающего слушателя. Так, каждому персонажу сказки соответствует своя музыкальная тема — например, у волка мрачная и зловещая мелодия, а у птицы — легкая и воздушная. Дети учатся различать звуки разных инструментов и знакомятся с симфоническим оркестром и его составом. Главный дирижер Липецкого симфонического оркестра Михаил Мясников и музыковед Анна Аникеева дадут ответы всё объяснят и разжуют.Отличным концертом порадует и Лом музыки (ул. П.Осипенко, 18) 30 ноября в 17:00.Главным инструментом станет орган, на котором сыглает гостья из Бероруссии Мария БельтюковаА помогут ей местные артисты Алексей Петрушкин и Эльвира Бокова (оба виолончель).Самые творческий и креативные воспитанники учебных заведений выберут самого-самого.А вообще в «Библиотеке» 30 ноября будет много интересного. В 18:01 начнётся спектакль «Лёгкое знакомство» (16+). Режиссёр – Заслуженный артист России Николай Чебыкин, в ролях – Анатолий Яшкин и хозяйка заведения Дина Кюнбергер (16+).В 18:01 – откроется «Игротека» (12+) – настольные игры под руководством чуткого мастера, который при необходимости всё объяснит и всему научит.Весь день 30 ноября липчан будут ждать областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2). Мероприятия начнутся с 11:00: дегустация чая, творческие мастер-классы, викторина «Советский Липецк» и многое другое в рамках проекта «Культурная краеведческая суббота» (6+).Для вашего удобства ниже расписание мероприятий. Фото vk.com/lib48ru.Мистический анекдот в двух действиях. Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом.Взрослой публике 30 ноября в 19:00 представят комедию о таксисте-двоеженце по произведению Рэя Куни «Слишком женатый таксист», а 1 декабря в 19:00 – мистический спектакль по мотивам книги Отфрида Пройслера «Ученик колдуна»– о юноше, попавшем в обучение к могущественному магу и пытающимся разорвать узы из-за любви.Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 30 ноября покажет спектакль «Как папа был маленьким» по произведению А.Б. Раскина. Сеансы в 11:00 и в 13:00.1 декабря в 11:00 сказка А.Аксакова «Аленький цветочек».В рамках проекта «Театральная семья». Совместное творчество театра кукол и студии «Дар». Спектакль о том, что поддержка, взаимопонимание и любовь — ключевые элементы счастливой семьи