33-летняя женщина отомстила отказавшемуся её везти таксисту

Конфликт разразился из-за детских кресел. И теперь пассажирке такси грозит до пяти лет лишения свободы.

33-летнюю жительницу Грязинского района ждёт суд по обвинению в краже телефона у отказавшегося её везти таксиста (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).По данным следствия, женщина с семьей и знакомыми отмечала день рождения в частном доме, и когда праздник закончился, вызвала такси. Однако таксист отказался ее везти, так как в салоне не было детских кресел, и предложил вызвать другую машину.«В ходе ссоры женщина незаметно взяла с панели автомобиля телефон водителя и выбросила его в окно, а после отъезда машины подобрала его», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.