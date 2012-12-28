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Происшествия
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сегодня, 14:23
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33-летняя женщина отомстила отказавшемуся её везти таксисту
Конфликт разразился из-за детских кресел. И теперь пассажирке такси грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина с семьей и знакомыми отмечала день рождения в частном доме, и когда праздник закончился, вызвала такси. Однако таксист отказался ее везти, так как в салоне не было детских кресел, и предложил вызвать другую машину.
«В ходе ссоры женщина незаметно взяла с панели автомобиля телефон водителя и выбросила его в окно, а после отъезда машины подобрала его», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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