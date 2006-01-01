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сегодня, 19:16
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Спасать липецкий хоккей позвали форварда из Перми

Иногородний нападающий результативной игрой пока нигде не отличался.

МХК «Липецк» объявил о том, что усилил состав 19-летним нападающим Артёмом Юртаевым (14.11.2005, 185 см, 73 кг).

Новичок родился в Перми и является воспитанником местного «Молота». «Липецк» станет четвёртым клубом в карьере нападающего в НМХЛ, а в предыдущих трех он не отличался особой результативностью. 

В прошлом сезоне Юртаев успел поиграть за «Сокол» из Новочебоксарска, в котором в 15-ти матчах набрал 3 (1+2) очка, и за «Тверичей-СШОР» - 6 игр, 1 (0+1) очко. Нынешний чемпионат новобранец липчан начал в составе одного из аутсайдеров Западной конференции НМХЛ «Тайфуна» из Санкт-Петербурга, но принял участие всего в двух матчах, в которых отметился 1 шайбой. Юртаев и в этих играх не получил много игрового времени и голевой бросок стал для него… единственным, который он нанёс по воротам соперника.

МХК «Липецк» в этом сезоне бьёт антирекорд за антирекордом: со старта чемпионата команда потерпела поражение во всех !) 14-ти матчах чемпионата. При этом липчане раньше всех во всех общероссийских лигах пропустили более 100 шайб.

Такую игру можно было бы простить и войти в положение, ведь команда впервые за долгие годы собиралась делать ставку не на приезжих (точнее было бы написать – проезжающих) хоккеистов, а на своих воспитанников. Но вектор внезапно сменили: некоторым воспитанникам местной спортшколы №11 указали на дверь, а вместо них вновь начали завозить иногородних. О качестве пополнения говорит тот факт, что с пополнившим команду меньше двух недель нападающим Юрием Тучиным из Нефтекамска уже решили расстаться: за 4 матча он не отметился ни одним результативным действием.

Фото МХК "Тайфун"
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (3)

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Димон
2 минуты назад
Чип приехал, Дейл на подъезде, одни спасатели приезжают!!!! Но спасатели какие то не очень.
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Липчанин
51 минуту назад
Пригласите липецких хоккеистов, которых выдавили пару лет назад из команды! Пригласите, поговорите , пусть поднимают команду. Они же очень прилично тащили игру
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Саша - Аппаратчик
сегодня, 19:25
Так работает декоммунизация. Вы просто не в теме.
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