Спасать липецкий хоккей позвали форварда из Перми

Иногородний нападающий результативной игрой пока нигде не отличался.

Новичок родился в Перми и является воспитанником местного «Молота». «Липецк» станет четвёртым клубом в карьере нападающего в НМХЛ, а в предыдущих трех он не отличался особой результативностью.





В прошлом сезоне Юртаев успел поиграть за «Сокол» из Новочебоксарска, в котором в 15-ти матчах набрал 3 (1+2) очка, и за «Тверичей-СШОР» - 6 игр, 1 (0+1) очко. Нынешний чемпионат новобранец липчан начал в составе одного из аутсайдеров Западной конференции НМХЛ «Тайфуна» из Санкт-Петербурга, но принял участие всего в двух матчах, в которых отметился 1 шайбой. Юртаев и в этих играх не получил много игрового времени и голевой бросок стал для него… единственным, который он нанёс по воротам соперника.

Такую игру можно было бы простить и войти в положение, ведь команда впервые за долгие годы собиралась делать ставку не на приезжих (точнее было бы написать – проезжающих) хоккеистов, а на своих воспитанников. Но вектор внезапно сменили: некоторым воспитанникам местной спортшколы №11 указали на дверь, а вместо них вновь начали завозить иногородних. О качестве пополнения говорит тот факт, что с пополнившим команду меньше двух недель нападающим Юрием Тучиным из Нефтекамска уже решили расстаться: за 4 матча он не отметился ни одним результативным действием.





Фото МХК "Тайфун"

