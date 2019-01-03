сегодня, 12:39
Скандинавский циклон несет с собой потепление
4 января Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток Скандинавского циклона – снег ослабеет. Температурный фон останется прежним. Среднесуточная температура воздуха составит 3-4 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем от 2 до 4 градусов мороза.
4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов ниже нуля.