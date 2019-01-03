Скандинавский циклон несет с собой потепление

4 января Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток Скандинавского циклона – снег ослабеет. Температурный фон останется прежним. Среднесуточная температура воздуха составит 3-4 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью и днем от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем от 2 до 4 градусов мороза.



4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов ниже нуля.

