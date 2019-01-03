Погода в Липецке

сегодня, 12:39

Скандинавский циклон несет с собой потепление

708
Скандинавский циклон несет с собой потепление

4 января Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток Скандинавского циклона – снег ослабеет. Температурный фон останется прежним. Среднесуточная температура воздуха составит 3-4 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью и днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем от 2 до 4 градусов мороза.

4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов ниже нуля.
708

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области до -4
1
В Липецкой области до -4

вчера, 12:25

Погода в Липецке
Скандинавский циклон несет с собой потепление
2
Скандинавский циклон несет с собой потепление

01.01.2019 12:21

Погода в Липецке
Новый год встретит липчан снегом и легким морозом
10
Новый год встретит липчан снегом и легким морозом

31.12.2018 16:45

Погода в Липецке
В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19
#похолодание
4
В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19

30.12.2018 16:22

Погода в Липецке
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов
#похолодание
2
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

29.12.2018 16:19

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью подморозит до -23
#мороз
4
В Липецкой области ночью подморозит до -23

28.12.2018 16:56

Погода в Липецке