Коммунальное предприятие ликвидируют с долгом в 112 млн рублей

В организации завершили конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении конкурсного производства в лебедянском муниципальном предприятии «Коммунальное хозяйство». Конкурсному управляющему поручено ликвидировать организацию.



Банкротство МУП «Коммунальное хозяйство» города Лебедянь было начато через Арбитражный суд Липецкой области еще в 2013 году. Главными кредиторами предприятия стали энергетические компании, которые инициировали процедуру. Всего в списке насчитывалось 12 юридических лиц. Согласно последнему отчету управляющего в реестр требований должников включены требования на 112 308 197 рублей. В ходе торгов удалось продать имущество МУП на 3,3 млн рублей. Для погашения всех долгов в «Коммунального хозяйства» нет ни активов, ни транспорта, ни недвижимости.



МУП «Коммунальное хозяйство» было зарегистрировано в 2005 году. Учредителями предприятия с уставным капиталом 14 900 000 рублей выступили городская и районная лебедянские администрации. Основным видом деятельности МУП установили передачу пара и горячей воды.