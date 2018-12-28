Общество

10 минут назад

Коммунальное предприятие ликвидируют с долгом в 112 млн рублей

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#ЖКХ #банкротство
Коммунальное предприятие ликвидируют с долгом в 112 млн рублей

В организации завершили конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении конкурсного производства в лебедянском муниципальном предприятии «Коммунальное хозяйство». Конкурсному управляющему поручено ликвидировать организацию.

Банкротство МУП «Коммунальное хозяйство» города Лебедянь было начато через Арбитражный суд Липецкой области еще в 2013 году. Главными кредиторами предприятия стали энергетические компании, которые инициировали процедуру. Всего в списке насчитывалось 12 юридических лиц. Согласно последнему отчету управляющего в реестр требований должников включены требования на 112 308 197 рублей. В ходе торгов удалось продать имущество МУП на 3,3 млн рублей. Для погашения всех долгов в «Коммунального хозяйства» нет ни активов, ни транспорта, ни недвижимости.

МУП «Коммунальное хозяйство» было зарегистрировано в 2005 году. Учредителями предприятия с уставным капиталом 14 900 000 рублей выступили городская и районная лебедянские администрации. Основным видом деятельности МУП установили передачу пара и горячей воды.
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#ЖКХ #банкротство

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