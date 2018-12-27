Начните новый год с путешествия по Липецкой Земле

25 декабря в преддверии долгих праздничных выходных впервые в Липецке на площадке ТРЦ «Ривьера» (ООО «ТТЦ «Фолиум») открылся региональный туристско-информационный центр «Липецкая Земля». Гостей на торжественной церемонии открытия приветствовал начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков. Он отметил, что реализация этого проекта - отличный пример государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса. Вадим Геннадьевич поблагодарил руководство ТРЦ «Ривьера» (ООО «ТТЦ «Фолиум») за гостеприимство и пожелал, чтобы это деловое сотрудничество было продолжительным и эффективным. В мероприятии также принимали участии руководитель Областного Центра событийного туризма Мария Григорьева и директор Центра кластерного развития туризма Липецкой области Ирина Белозерова.

На стенде «Липецкая Земля» царила праздничная, почти новогодняя атмосфера. Посетителям представили наиболее увлекательные туристические маршруты, рассказали о малоизвестных природных уголках региона. Прошли презентации туристического потенциала Задонского и Чаплыгинского районов. Эти муниципальные образования выбраны не случайно – местные событийные фестивали («Виват, Ранебург!» и «На Дону стоим, рыбой славимся») в числе первых открывают новый туристический сезон. Также презентовали проекты Клуба культурного развития «Хрустальный слон». Представители клуба пригласили гостей на ежегодный святочный бал-маскарад. В 2019 он посвящён нашему земляку Василию Быханову, который заложил в курортном Липецке пышный сад. Бал прогремит совсем скоро - 13 января, и уже сейчас, желающим посетить торжество, стоит начать подготовку к этому событию. Презентации районов и самых масштабных фестивалей Липецкой Земли можно будет увидеть еще не один раз в ходе работы туристско-информационного центра.

Кроме того, были подведены итоги конкурса Областного Центра событийного туризма на лучший дизайн туристического сувенира. Лучшие работы заявят к участию во всероссийском конкурсе “Туристический сувенир”!

Туристско-информационный центр будет открыт для посетителей ежедневно, с 12:00 до 20:00. Консультанты расскажут о достопримечательностях региона, помогут составить маршрут путешествия, предложат увлекательные экскурсии.

Автором и идейным вдохновителем масштабного проекта выступило региональное управление культуры и туризма при содействии Центра кластерного развития туризма Липецкой области и Областного Центра событийного туризма. Обещаем каждому увлекательные путешествия в следующем году! Итак, друзья, в путь!

8 (800) 200-81-20 (горячая линия Областного Центра событийного туризма)

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