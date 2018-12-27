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Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск
ОМВД России по Ельцу распространил ориентировку на пропавшую накануне 13-летнюю Анастасию Мартынову.
По данным полиции, 26 декабря около 16:30 Анастасия ушла из дома по улице 2-я Восточная Ельца и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длинны.
Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.
Ранее из дома девочка не уходила.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девочки, полицейские просят позвонить по телефонам: 02,
Напомним, что девочка ушла на тренировку в спортивный клуб, но там так и не появилась. Ее поисками помимо полицейских заняты волонтерские организации "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей".
хочу
Светлана
ног там так и не появилась.
Пес-барбос
Алкаш