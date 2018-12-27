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Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск

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#пропавшие без вести
Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск

ОМВД России по Ельцу распространил ориентировку на пропавшую накануне 13-летнюю Анастасию Мартынову.  

По данным полиции, 26 декабря около 16:30 Анастасия ушла из дома по улице 2-я Восточная Ельца и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длинны. 

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.

Ранее из дома девочка не уходила.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девочки, полицейские просят позвонить по телефонам: 02, 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37.

Напомним, что девочка ушла на тренировку в спортивный клуб, но там так и не появилась. Ее поисками помимо полицейских заняты волонтерские организации "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей".

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#пропавшие без вести

Комментарии (5)

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хочу

1 минуту назад
Чтобы с девочкой все было хорошо. Терпения родителям.
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Светлана

17 минут назад
Настенька,отзовись!!!! Свяжись с родителями!!!! Все будет хорошо у вас!!!! Родители,не отчаивайтесь,она найдется,это амбиции подростков,скорее всего у кого то из своих друзей.
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ног там так и не появилась.

36 минут назад
значит ноги ее в спортивном клубе не было?а г48
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Пес-барбос

36 минут назад
Блин девочка пропала.Обязательно найти надо,родители переживают.
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Алкаш

сегодня, 11:15
Город48, вы хотя бы в таких темах проверяйте, что пишите. «Ранее не из дома девочка уходила». «…девочка ушла на тренировку в спортивный клуб, ног там так и не появилась».
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