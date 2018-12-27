Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск

ОМВД России по Ельцу распространил ориентировку на пропавшую накануне 13-летнюю Анастасию Мартынову.

По данным полиции, 26 декабря около 16:30 Анастасия ушла из дома по улице 2-я Восточная Ельца и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длинны.

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.

Ранее из дома девочка не уходила.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девочки, полицейские просят позвонить по телефонам: 02, 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37.

Напомним, что девочка ушла на тренировку в спортивный клуб, но там так и не появилась. Ее поисками помимо полицейских заняты волонтерские организации "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей".