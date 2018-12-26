Происшествия

сегодня, 08:50

На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку

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#авария #ДТП
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На улице Водопьянова сбили 17-летнюю девушку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД 1по Липецкой области, 25 декабря в Липецке около девяти часов утра на улице Гагарина 31-летняя женщина за рулем «Киа» столкнулась с «Ладой» под управлением 48-летнего мужчины. Водитель иномарки получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке в половине шестого вечера на улице Водопьянова 34-летний водитель «Рено» на регулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецком районе около семи часов вечера на трассе Хлевное – Липецк 37-летняя женщина за рулем «ЗАЗ» по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с «УАЗом» под управлением 22-летнего парня. В результате столкновения женщина получила травму и была госпитализирована. 

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В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 550 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 214 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Вован настоящий

5 минут назад
На "ЗАЗе" против "УАЗа" !!! Да она камикадзе!!!
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Город

18 минут назад
В 17 лет уже пора знать,как дорогу переходить надо!!!
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Досадно водителю

25 минут назад
Которого по пьяни привлекли, отличился, один из пол города пьяных попался)))
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Сочуствую

45 минут назад
ЗАЗ надо беречь,это раритет! Он же старше хозяйки.
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