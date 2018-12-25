Происшествия
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В Липецке осудили четырех рэкетиров
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Осужденные похитили 57-летнего человека, забрали у него иномарку, а хозяина бросили раздетого умирать на морозе.
В Правобережном районном суде Липецка поставили точку в громком уголовном деле, ставшем для правоохранительных органов стало проверкой на вшивость.
Вечером 27 марта 2017 года «Фольксваген-Поло» под управлением 57-летнего Юрия Орешникова подрезала на кольце Трубного завода темная «десятка». Из нее вышел агрессивно настроенный парень и решительно подошел к остановившемуся на обочине автомобилю Орешникова. Чтобы избежать драки, водитель иномарки из «травмата» пальнул для острастки в воздух и поехал домой, на Опытную станцию. «Десятка» погналась за ним, но «Фольксвагену» удалось уйти от погони.
Машину Орешников поставил у гаражей на улице Пришвина рядом со своим домом. Позже он вышел на улицу и увидел нескольких мужчин. Вначале Орешников подумал, что они - полицейские, так как один явно говорил на их жаргоне (родственники Орешникова работают в правоохранительных органах. - Прим. И.Л.). Потом мужчина решил, что это бандиты, ведь его избили, засунули в багажник «Мерседеса» с цифрой 500 на номере и увезли.
В БСМП Липецка Юрий Орешников попал вечером 28 марта. А весь этот день и предыдущую ночь он провел в плену у преступников. Мужчину вывезли на Косыревское кладбище. Под угрозой смерти его вынудили подписать договор продажи его «Фольквагена-Поло». Угрожали убийством его родственникам, если тот обратится в правоохранительные органы (Юрий Орешников утверждает, что похитители постоянно созванивались с сотрудниками полиции, имеющими доступ к разным базами данных). Потом его накачали водкой и оставили раздетого среди могил. А тем временем по всего лишь одному договору купли-продажи, без ПТС, СТС, договора страхования гражданской ответственности и свидетельства регистрации транспортного средства - то есть вообще без документов - авто липчанина переоформили на жительницу Усманского района Викторию Городниченко.
GOROD48 сразу же взял эту историю, как будто вернувшую нас в «лихие 90-е», на карандаш. И вот что выяснилось.
Не прошло и нескольких дней после того, как GOROD48 опубликовал эту жуть, сотрудники уголовного розыска УМВД РФ по Липецкой области выдали результаты. Полицейские задержали новую собственницу орешниковского «Фольксвагена-Поло» и четверку подозреваемых в рэкете: Алексея Прокашева, Дениса Лыжина, Романа Чепрасова и Василия Кузнецова. Им вменили обвинения по статьям «вымогательство» и «покушение на убийство» - один из мужчин ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, - и арестовали. А деятельностью начальника отдела гостехосмотра и регистрации транспортных средств №2 МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области Алексея Иванилова (оказавшегося шурином председателя областного суда Ивана Маркова), зарегистрировавшего сделку купли-продажи авто без документов, вплотную занялись в Следственном комитете. А позже в группе лиц, представленных ему для опознания, Орешников узнал того самого Сергея из «десятки», с кем повздорил на кольце Трубного завода. Им оказался… сотрудник ППС Грязинского отдела полиции Сергей Тюшевский! Тот самый, в котором Орешников изначально определил по жаргону полицейского.
Казалось бы, все нити преступления собраны и из них пора ткать полотно уголовного дела. Но никакого уголовного дела в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области не получилось: из-под пера лейтенанта Антона Кузнецова вышли два отказных гостановления: и в отношении майора Иванилова, и в отношении старшего сержанта ППС Грязинского отдела полиции Тюшевского. Оба, с точки зрения следователя Кузнецова, ни в чем не виновны.
На Сергея Тюшевского вышли оперативным путем сотрудники уголовного розыска ОП-4 УМВД РФ по Липецку. Проанализировав в соцсетях страницы задержанных, у одного из них, Василия Кузнецова, в друзьях нашли сотрудника ППС Тюшевского. После того, как его в группе статистов предъявили на опознании потерпевшему, тот уверенно указал именно на старшего сержанта, как на того самого Сергея, с которым у него и возник дорожный конфликт.
- Меня удивил вопрос следователя Антона Кузнецова, как я его узнал? А я провел в его компании почти сутки! Как я мог забыть лицо того, с которого и начались мои беды? - говорит Юрий Орешников.
Кстати, в тот же день было еще одно опознание. На этот раз среди нескольких женщин Орешников уверенно показал на девушку, которая сидела в «десятке» Тюшевского. И ею по факту оказалась его жена! Также на Тюшевского как на мужчину, с которым был конфликт у Орешникова, указала при опознании Ирина Пышкина, которая была пассажиркой «Фольксвагена-Поло».
- Думаете, это было самым интересным? Нет, самое интересное было на следующий после опознания день, когда в четвертый отдел полиции Липецка явился некий Сергей Гаврюлюк с адвокатом и заявил, что участником дорожного конфликта был он! И я из «травмата» стрелял в него! - говорит Юрий Орешников.
По словам Орешникова, он действительно видел этого самого Гаврилюка, но не в «десятке» на кольце Трубного завода, а ранее в числе статистов, когда опознавал похитивших и избивавших его бандитов.
Но следователь СУ СК РФ по Липецкой области Антон Кузнецов в ходе расследования, как он пишет, получил доказательства о непричастности сотрудника Грязинской полиции Тюшевского к расследуемому им преступлению. Этими доказательствами стали «самоотводы» старшего сержанта и его жены от событий 27 и 28 февраля, мол, не было их в тот день в Липецке и никакого Орешникова они не знают, детализация звонков с их мобильных телефонов, привязанных в эти дни только к базовым станциям операторов в Грязинском районе, показания уже упомянутого Сергея Гаврилюка и его жены.
- Все то, что говорят Тюшевский и Гаврилюк, а также их жены, - выдумки. Единственное, что смущает - отсутствие привязок телефонов полицейского и его жены к Липецку. Думаю, это объясняется тем, что у них могли быть и другие телефоны, оформленные на чужие имена, - говорит Орешников.
По словам Юрия Орешникова, утром 28 марта бандиты привезли ему, пленнику, на подпись договор купли-продажи его машины. Чтобы не дать им продать его «Фольксваген», Орешников специально испачкал бланк кровью, а также расписался левой рукой. Однако минут через сорок тот, кто должен был отвезти этот документ в ОГИБДД, вернулся на кладбище. Из его разговора с подельниками Орешников понял, что их знакомый сотрудник полиции отказался визировать окровавленный договор и потребовал новый. Орешников также, каракулями, подписал другой подсунутый ему бланк.
Допрошенный майор Иванилов заявил, что он был не осведомлен о том, что «Фольксваген-Поло» перешел от Орешникова к Городниченко преступным путем. И всего лишь по одному документу, договору купли-продажи, перерегистрировал авто на новую владелицу, которая полдня провела в ОГИБДД в компании Алексея Прокашева и Василия Кузнецова, выдал дубликат ПТО и новые номерные знаки.
- Как так могло случиться? Я - профессиональный водитель. Сменил уже с десяток автомобилей. Всякий раз автоинспекторы требуют при регистрациях сделок купли-продажи весь пакет документов: полис ОСАГО, ПТС, СТС. У бандитов не было ни одного из них, - разводит руками потерпевший.
Как Прокашев и Кузнецов обтяпывали вопрос регистрации «отжатого» авто с майором Иваниловым, следователю Антону Кузнецову не известно - обвиняемые, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, отказались от дачи показаний. А майор Алексей Иванилов заявил следователю, что его действия не противоречили действующему законодательству при оформлении «Фольксвагена-Поло» на Викторию Городниченко. А факт предъявления автоинспекторам испачканного кровью договора купли-продажи при расследовании не подтвердился.
- Я считаю, что объективно вина Иванилова доказана результатами его проверки на полиграфе. Детектор лжи при проведении теста «выявил доминирующие реакции на формулирование им ответов, не соответствующих показаниям, полученным от подэкспертного», - цитирует выводы о психофизиологическом исследовании майора ГИБДД Юрий Орешников. - То есть, проще говоря, он лгал, отвечая на такие вопросы, как «вы переоформили автомобиль за вознаграждение?», «вас предупреждали, что на оформление автомобиля придет девушка?», «вы лично знаете кого-то из похитителей?» И это даже не мое мнение. Специалист, который проводила психофизиологическое исследование Иванилова написала, что тот располагал информацией о незаконности переоформления «Фольксвагена-Поло».
В итоге под суд попала лишь четверка рэкетиров. Все они были приговорены к реальному лишению свободы, отбывать которое будут в ИК строгого режима. Василий Кузнецов будет находиться за решеткой 8 лет и восемь месяцев, Денис Лыжин - 8 лет, Алексей Прокашев - 7 лет и три месяца, Роман Чепрасов - 7 лет и два месяца.
Игорь Луговой
Вечером 27 марта 2017 года «Фольксваген-Поло» под управлением 57-летнего Юрия Орешникова подрезала на кольце Трубного завода темная «десятка». Из нее вышел агрессивно настроенный парень и решительно подошел к остановившемуся на обочине автомобилю Орешникова. Чтобы избежать драки, водитель иномарки из «травмата» пальнул для острастки в воздух и поехал домой, на Опытную станцию. «Десятка» погналась за ним, но «Фольксвагену» удалось уйти от погони.
Машину Орешников поставил у гаражей на улице Пришвина рядом со своим домом. Позже он вышел на улицу и увидел нескольких мужчин. Вначале Орешников подумал, что они - полицейские, так как один явно говорил на их жаргоне (родственники Орешникова работают в правоохранительных органах. - Прим. И.Л.). Потом мужчина решил, что это бандиты, ведь его избили, засунули в багажник «Мерседеса» с цифрой 500 на номере и увезли.
В БСМП Липецка Юрий Орешников попал вечером 28 марта. А весь этот день и предыдущую ночь он провел в плену у преступников. Мужчину вывезли на Косыревское кладбище. Под угрозой смерти его вынудили подписать договор продажи его «Фольквагена-Поло». Угрожали убийством его родственникам, если тот обратится в правоохранительные органы (Юрий Орешников утверждает, что похитители постоянно созванивались с сотрудниками полиции, имеющими доступ к разным базами данных). Потом его накачали водкой и оставили раздетого среди могил. А тем временем по всего лишь одному договору купли-продажи, без ПТС, СТС, договора страхования гражданской ответственности и свидетельства регистрации транспортного средства - то есть вообще без документов - авто липчанина переоформили на жительницу Усманского района Викторию Городниченко.
GOROD48 сразу же взял эту историю, как будто вернувшую нас в «лихие 90-е», на карандаш. И вот что выяснилось.
Не прошло и нескольких дней после того, как GOROD48 опубликовал эту жуть, сотрудники уголовного розыска УМВД РФ по Липецкой области выдали результаты. Полицейские задержали новую собственницу орешниковского «Фольксвагена-Поло» и четверку подозреваемых в рэкете: Алексея Прокашева, Дениса Лыжина, Романа Чепрасова и Василия Кузнецова. Им вменили обвинения по статьям «вымогательство» и «покушение на убийство» - один из мужчин ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, - и арестовали. А деятельностью начальника отдела гостехосмотра и регистрации транспортных средств №2 МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области Алексея Иванилова (оказавшегося шурином председателя областного суда Ивана Маркова), зарегистрировавшего сделку купли-продажи авто без документов, вплотную занялись в Следственном комитете. А позже в группе лиц, представленных ему для опознания, Орешников узнал того самого Сергея из «десятки», с кем повздорил на кольце Трубного завода. Им оказался… сотрудник ППС Грязинского отдела полиции Сергей Тюшевский! Тот самый, в котором Орешников изначально определил по жаргону полицейского.
Казалось бы, все нити преступления собраны и из них пора ткать полотно уголовного дела. Но никакого уголовного дела в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области не получилось: из-под пера лейтенанта Антона Кузнецова вышли два отказных гостановления: и в отношении майора Иванилова, и в отношении старшего сержанта ППС Грязинского отдела полиции Тюшевского. Оба, с точки зрения следователя Кузнецова, ни в чем не виновны.
На Сергея Тюшевского вышли оперативным путем сотрудники уголовного розыска ОП-4 УМВД РФ по Липецку. Проанализировав в соцсетях страницы задержанных, у одного из них, Василия Кузнецова, в друзьях нашли сотрудника ППС Тюшевского. После того, как его в группе статистов предъявили на опознании потерпевшему, тот уверенно указал именно на старшего сержанта, как на того самого Сергея, с которым у него и возник дорожный конфликт.
- Меня удивил вопрос следователя Антона Кузнецова, как я его узнал? А я провел в его компании почти сутки! Как я мог забыть лицо того, с которого и начались мои беды? - говорит Юрий Орешников.
Кстати, в тот же день было еще одно опознание. На этот раз среди нескольких женщин Орешников уверенно показал на девушку, которая сидела в «десятке» Тюшевского. И ею по факту оказалась его жена! Также на Тюшевского как на мужчину, с которым был конфликт у Орешникова, указала при опознании Ирина Пышкина, которая была пассажиркой «Фольксвагена-Поло».
- Думаете, это было самым интересным? Нет, самое интересное было на следующий после опознания день, когда в четвертый отдел полиции Липецка явился некий Сергей Гаврюлюк с адвокатом и заявил, что участником дорожного конфликта был он! И я из «травмата» стрелял в него! - говорит Юрий Орешников.
По словам Орешникова, он действительно видел этого самого Гаврилюка, но не в «десятке» на кольце Трубного завода, а ранее в числе статистов, когда опознавал похитивших и избивавших его бандитов.
Но следователь СУ СК РФ по Липецкой области Антон Кузнецов в ходе расследования, как он пишет, получил доказательства о непричастности сотрудника Грязинской полиции Тюшевского к расследуемому им преступлению. Этими доказательствами стали «самоотводы» старшего сержанта и его жены от событий 27 и 28 февраля, мол, не было их в тот день в Липецке и никакого Орешникова они не знают, детализация звонков с их мобильных телефонов, привязанных в эти дни только к базовым станциям операторов в Грязинском районе, показания уже упомянутого Сергея Гаврилюка и его жены.
- Все то, что говорят Тюшевский и Гаврилюк, а также их жены, - выдумки. Единственное, что смущает - отсутствие привязок телефонов полицейского и его жены к Липецку. Думаю, это объясняется тем, что у них могли быть и другие телефоны, оформленные на чужие имена, - говорит Орешников.
По словам Юрия Орешникова, утром 28 марта бандиты привезли ему, пленнику, на подпись договор купли-продажи его машины. Чтобы не дать им продать его «Фольксваген», Орешников специально испачкал бланк кровью, а также расписался левой рукой. Однако минут через сорок тот, кто должен был отвезти этот документ в ОГИБДД, вернулся на кладбище. Из его разговора с подельниками Орешников понял, что их знакомый сотрудник полиции отказался визировать окровавленный договор и потребовал новый. Орешников также, каракулями, подписал другой подсунутый ему бланк.
Допрошенный майор Иванилов заявил, что он был не осведомлен о том, что «Фольксваген-Поло» перешел от Орешникова к Городниченко преступным путем. И всего лишь по одному документу, договору купли-продажи, перерегистрировал авто на новую владелицу, которая полдня провела в ОГИБДД в компании Алексея Прокашева и Василия Кузнецова, выдал дубликат ПТО и новые номерные знаки.
- Как так могло случиться? Я - профессиональный водитель. Сменил уже с десяток автомобилей. Всякий раз автоинспекторы требуют при регистрациях сделок купли-продажи весь пакет документов: полис ОСАГО, ПТС, СТС. У бандитов не было ни одного из них, - разводит руками потерпевший.
Как Прокашев и Кузнецов обтяпывали вопрос регистрации «отжатого» авто с майором Иваниловым, следователю Антону Кузнецову не известно - обвиняемые, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, отказались от дачи показаний. А майор Алексей Иванилов заявил следователю, что его действия не противоречили действующему законодательству при оформлении «Фольксвагена-Поло» на Викторию Городниченко. А факт предъявления автоинспекторам испачканного кровью договора купли-продажи при расследовании не подтвердился.
- Я считаю, что объективно вина Иванилова доказана результатами его проверки на полиграфе. Детектор лжи при проведении теста «выявил доминирующие реакции на формулирование им ответов, не соответствующих показаниям, полученным от подэкспертного», - цитирует выводы о психофизиологическом исследовании майора ГИБДД Юрий Орешников. - То есть, проще говоря, он лгал, отвечая на такие вопросы, как «вы переоформили автомобиль за вознаграждение?», «вас предупреждали, что на оформление автомобиля придет девушка?», «вы лично знаете кого-то из похитителей?» И это даже не мое мнение. Специалист, который проводила психофизиологическое исследование Иванилова написала, что тот располагал информацией о незаконности переоформления «Фольксвагена-Поло».
В итоге под суд попала лишь четверка рэкетиров. Все они были приговорены к реальному лишению свободы, отбывать которое будут в ИК строгого режима. Василий Кузнецов будет находиться за решеткой 8 лет и восемь месяцев, Денис Лыжин - 8 лет, Алексей Прокашев - 7 лет и три месяца, Роман Чепрасов - 7 лет и два месяца.
Игорь Луговой
12 1512
Жесть
Понослоник
90
Он
Антон
Лена
Антон
ГОРОЖАНИН
У
Нонка