сегодня, 10:20
На трассе «Дон» перевернулся большегруз
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В Задонском районе на трассе «Дон» в одиннадцать часов дня 50-летний водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 869 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 553 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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