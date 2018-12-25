На трассе «Дон» перевернулся большегруз

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 декабря в Липецке около восьми часов утра на Лебедянском шоссе 65-летний водитель «Фольксвагена» вне пешеходного перехода допустил наезд на 48-летнего мужчину, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Задонском районе на трассе «Дон» в одиннадцать часов дня 50-летний водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 869 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 553 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.