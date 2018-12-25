Происшествия

сегодня, 10:20

На трассе «Дон» перевернулся большегруз

14 2332
#Авария #ДТП
1
На трассе «Дон» перевернулся большегруз

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 декабря в Липецке около восьми часов утра на Лебедянском шоссе 65-летний водитель «Фольксвагена» вне пешеходного перехода допустил наезд на 48-летнего мужчину, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Задонском районе на трассе «Дон» в одиннадцать часов дня 50-летний водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 869 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 553 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

14 2332
#Авария #ДТП
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

перевозчик

30 секунд назад
коллектор, что за бред Вы несете???? сейчас все страхование груза проходит за 10 минут в режиме онлайн. Нужна только товарно-транспортная накладная с наименование груза и его стоимость. ВСЕ! Никто ничего не выезжает осматривать. У нас полис в Спасских Воротах, все очень быстро. А вот полис страхование ответственности-это ерунда. По нему ничего и никогда не получишь.
ответить

коллектор

2 минуты назад
если водятел нарушает правила ПДД, или отклоняется от маршрута, или не учитывает состояние погодных условий, дороги и текущей ситуации
ответить

коллектор

3 минуты назад
чем больше в Договоре предусмотрено пунктов страхования, тем больше сумма. Но ни в одном Договоре нет пункта о выплате
ответить

коллектор

7 минут назад
Некоторые страховщики не берутся страховать груз, проходящий через потенциально опасные для его сохранности местности. У компаний, занимающихся международным страхованием перевозок, имеется список территорий, на которых их защита не действует. В данных районах грузы часто пропадают, что несёт большие риски для самой страховой компании. Поэтому ответственность за сохранность груза лежит целиком на перевозчике и владельце грузов. Часто в такую местность отправляются опытные перевозчики, которые знают местные особенности и знакомы с жителями.
ответить

коллектор

8 минут назад
В свою очередь, стоимость полиса или договора зависит от следующих составляющих: Вида груза (если это * предметы, то страховка выйдет дороже); Упаковки (её низкое качество повышает стоимость полиса в разы); Способа погрузки/разгрузки; Вида транспорта (на каждый вид свои тарифы); Расстояния (международная транспортировка стоит гораздо выше); Состояния пути (качества дорог, менталитета местного населения, существует ли вероятность нападения).
ответить

коллектор

10 минут назад
Подготовьте документы для страховщика. Ими будут бумаги, подтверждающие право владения грузом. При этом может понадобиться акт описи имущества, составленный оценщиком. Потребуется и договор собственника грузов с перевозчиком. Акт осмотра транспорта и многие другие документы, которые зависят от способа транспортировки, вида груза и территории пути;
ответить

коллектор

12 минут назад
и еше раз повторюсь для тупых: в России не принято страховать автогрузы, иначе погрузка будет идти сутками, чтобы осмотреть страховой весь товар, потом его оценить и т д. Это растягивается на недели
ответить

коллектор

14 минут назад
Списки видов страхования : ------------------------------------------ стихийные бедствия (тайфуны, ураганы, землетрясения, удары молнии, наводнения и т.п.); техногенные катастрофы; пожары; аварии; злонамеренные действия третьих лиц (грабёж, похищение, разбой, пиратство, вандализм); риски, связанные с обстоятельствами транспортировки – несоблюдение температурного режима, лом, повреждение, загрязнение); пропажа транспортного средства без вести. ------------ Туповго водятла в списке нет
ответить

просто так

20 минут назад
Коллектор, вот как раз то груз и можно застраховать. Это называется страхование ответственности перевозчика. Другое дело получить страховку со страховой компании. Вот это уже потрудиться надо
ответить

просто так

22 минуты назад
Гость, не все фуры и грузы застрахованы, это дополнительные затраты, на которые маленькие конторки не всегда идут. И с водителя в основном ничего не возьмешь, максимум будет долг отрабатывать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На улице Гагарина водитель получил травму в столкновении легковушек
#Авария #ДТП
4
На улице Гагарина водитель получил травму в столкновении легковушек

сегодня, 10:11

Происшествия
По Университетскому гуляла лиса
#лисы
14
По Университетскому гуляла лиса

сегодня, 09:33

Происшествия
Липчане торговали подозрительно дешевой икрой в Пскове
#икра #торговля
8
Липчане торговали подозрительно дешевой икрой в Пскове

сегодня, 09:13

Происшествия
В пожаре на Петра Смородина пострадал человек
#пожар
3
В пожаре на Петра Смородина пострадал человек

сегодня, 07:42

Происшествия
Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб
#игорный бизнес
13
Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб

сегодня, 07:39

Происшествия
У детского садика на дорогу упало дерево
#снегопад
13
У детского садика на дорогу упало дерево

вчера, 14:33

Происшествия