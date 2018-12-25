Общество
44 минуты назад
«Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду...»
5 1476
Гонки водителей автобусов едва не привели к ДТП.
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В редакцию GOROD48 обратился липецкий автомобилист. Вечером 23 декабря мужчина стал свидетелем гонки маршруток: его видеорегистратор записал опасные маневры автобусов. Водители маршруток наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.
- Водители обоих автобусов — нарушители. Первый, за рулем автобуса №26, летевший на красный свет, едва не снес мою машину на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора. Я, благо, успел затормозить, - пишет липчанин. - Куда гад гнал, красный не видел что ли или за рублем гонки устроил с конкурентами? Наверное все вместе! Спасло нас двоих чудо! Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду…
Через некоторое время мужчина опять увидел гонки автобусов. Водительобращает внимание (см. видео) на работу поворотных сигналов автобусов: маршруточники будто запугивают друг друга и сбивают с толку всех, едущих сзади.
Водитель направил видеозапись в ГИБДД.
- Водители обоих автобусов — нарушители. Первый, за рулем автобуса №26, летевший на красный свет, едва не снес мою машину на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора. Я, благо, успел затормозить, - пишет липчанин. - Куда гад гнал, красный не видел что ли или за рублем гонки устроил с конкурентами? Наверное все вместе! Спасло нас двоих чудо! Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду…
Через некоторое время мужчина опять увидел гонки автобусов. Водительобращает внимание (см. видео) на работу поворотных сигналов автобусов: маршруточники будто запугивают друг друга и сбивают с толку всех, едущих сзади.
Водитель направил видеозапись в ГИБДД.
5 1476
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