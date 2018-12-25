Гонки водителей автобусов едва не привели к ДТП.

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В редакцию GOROD48 обратился липецкий автомобилист. Вечером 23 декабря мужчина стал свидетелем гонки маршруток: его видеорегистратор записал опасные маневры автобусов. Водители маршруток наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.



- Водители обоих автобусов — нарушители. Первый, за рулем автобуса №26, летевший на красный свет, едва не снес мою машину на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора. Я, благо, успел затормозить, - пишет липчанин. - Куда гад гнал, красный не видел что ли или за рублем гонки устроил с конкурентами? Наверное все вместе! Спасло нас двоих чудо! Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду…



Через некоторое время мужчина опять увидел гонки автобусов. Водительобращает внимание (см. видео) на работу поворотных сигналов автобусов: маршруточники будто запугивают друг друга и сбивают с толку всех, едущих сзади.



Водитель направил видеозапись в ГИБДД.