сегодня, 10:16
В Липецкой области проходит массовый отстрел красной лисицы
Уничтожено уже свыше 6 тысяч лис. За каждую убитую лису охотникам платят 700 рублей
В целях снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел.
Согласно распоряжению главы администрации области с марта 2018 года за каждую добытую лисицу установлено вознаграждение в размере 700 руб.
С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы, за сданные тушки которых им было выплачено в 2018 году денежные вознаграждения в объёме более 3,8 млн. рублей, сообщает управление ветеринарии Липецкой области.
В управлении составили карту области с количеством уничтоженных лисиц.
Заглавное фото: shkvarki.org
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Когда ж вас
Во всем виноват
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