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В Липецкой области проходит массовый отстрел красной лисицы

29 1448
#лисы #бешенство
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В Липецкой области проходит массовый отстрел красной лисицы

Уничтожено уже свыше 6 тысяч лис. За каждую убитую лису охотникам платят 700 рублей

В целях снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел.

Согласно распоряжению главы администрации области с марта 2018 года за каждую добытую лисицу установлено вознаграждение в размере 700 руб.

С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы, за сданные тушки которых им было выплачено в 2018 году денежные вознаграждения в объёме более 3,8 млн. рублей, сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

В управлении составили карту области с количеством уничтоженных лисиц.

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Заглавное фото: shkvarki.org

29 1448
#лисы #бешенство
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Комментарии (29)

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48

1 минуту назад
П, не пойму зачем ты в России живешь? Что тебя тут держит? И почему все нищеброды? Мы все работаем,да,мало получаем,много не нравится иногда руки опускаются,но никого не унижаем и не оскарбляем. А тебе и правда лечиться надо.
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П

1 минуту назад
Когда ж вас, Только после тебя ,баран !
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П

2 минуты назад
Во всем виноват, Самая главная вина Путина что в России такие дураки как ты !
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Когда ж вас

2 минуты назад
П, закроют по закону за оскорбление власти,
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Во всем виноват

2 минуты назад
Путин. Это он лис бешенством заразил. И вообще Путин виноват во всем. Ураган, метель, засуха.
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П

3 минуты назад
В России всё есть , А народу нехер есть , Вот такая и лиса бегает по России ! Путиным кличут !
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иван 77

4 минуты назад
морда у тебя а не лицо.морды у всех кто дышит местным воздухом.рак жрет вас незаметно.
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Дуся

5 минут назад
Что то я ни как не решу задачу , уничтожили свыше 6 тыс, а каждая лисица 700 рублей , выплачено 3,8 млн рублей . Вопрос сколько фактическая оплата за каждую особь ?
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???

10 минут назад
Иван 77, * еще подлечи раздвоение личности, хватит ники менять. Я не доктор, но тут диагноз на лицо.
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???

13 минут назад
Иван 77 жестко тебя жизнь покарежила, жаль тебя, наверное с тобой совершили что то ужасное, раз тебе в голову призодят такие мысли. Обратись к специалистам по энтому делу или психиатру, может помогут, не дадут развиться твоим извращенным мыслям. Обратись, не тяни.... а то не заметишь как слюна потечет, удачи тебе в борьбе с недугом.
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