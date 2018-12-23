В Липецкой области проходит массовый отстрел красной лисицы

Уничтожено уже свыше 6 тысяч лис. За каждую убитую лису охотникам платят 700 рублей

В целях снижения популяции лисицы красной, которая является главным переносчиком бешенства на территории области, бригадами охотников проводится их отстрел.

Согласно распоряжению главы администрации области с марта 2018 года за каждую добытую лисицу установлено вознаграждение в размере 700 руб.

С начала этого года охотниками отстреляно более шести тысяч особей красной лисицы, за сданные тушки которых им было выплачено в 2018 году денежные вознаграждения в объёме более 3,8 млн. рублей, сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

В управлении составили карту области с количеством уничтоженных лисиц.





Заглавное фото: shkvarki.org