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сегодня, 07:39

Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб

4 813
#игорный бизнес
Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб

Проверку проводит УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.


В Липецке пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Как стало известно GOROD48, сотрудники полиции вместе с представителями других правоохранительных структур конфисковали несколько десятков единиц игорного оборудования. Клуб работал в помещении бывшего ресторана «Анкона».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что проверку проводит Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

4 813
#игорный бизнес

Комментарии (4)

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Новый год

36 минут назад
Че декасов ещё барыжит в Липецке!? Нормуль...
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Наблюдатель

51 минуту назад
Скорее всего не будет этого делать,ни кто его прикрывать не станет.Слишком громкое дело было!
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Для опять

52 минуты назад
походу, он и не прекращал!
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опять

сегодня, 07:51
походу опять Сережа за старое взялся!!!!
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