Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб

Проверку проводит УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.



В Липецке пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Как стало известно GOROD48, сотрудники полиции вместе с представителями других правоохранительных структур конфисковали несколько десятков единиц игорного оборудования. Клуб работал в помещении бывшего ресторана «Анкона».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что проверку проводит Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

