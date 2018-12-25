сегодня, 07:39
Под новый год в Липецке накрыли подпольный игровой клуб
Проверку проводит УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
В Липецке пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Как стало известно GOROD48, сотрудники полиции вместе с представителями других правоохранительных структур конфисковали несколько десятков единиц игорного оборудования. Клуб работал в помещении бывшего ресторана «Анкона».
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что проверку проводит Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
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