Сенатор Олег Королев: «Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи»

С Новым Годом! Смотрите вперед с надеждой, назад - с благодарностью, вокруг - с любовью и прощением! Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи. Цените каждый прожитый миг и чаще улыбайтесь! Быть добру!