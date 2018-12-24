20 минут назад
Сенатор Олег Королев: «Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи»
Член Совета Федерации от Липецкой области поздравил всех с Новым Годом
С Новым Годом! Смотрите вперед с надеждой, назад - с благодарностью, вокруг - с любовью и прощением! Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи. Цените каждый прожитый миг и чаще улыбайтесь! Быть добру!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 24 декабря 2018 г.
Олег
НЕ ПАТРИОТ
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Г.Жеглов
Ели пукали
житель
И снова на арене
ну
В точку!
Коломыцева