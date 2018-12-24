Общество

20 минут назад

Сенатор Олег Королев: «Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи»

11 319
#Твиттер #Королев
1
Сенатор Олег Королев: «Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи»

Член Совета Федерации от Липецкой области поздравил всех с Новым Годом 

В Твиттере Олег Королев написал следующие поздравление:

11 319
#Твиттер #Королев
1

Комментарии (11)

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Олег

59 секунд назад
Олег Петрович, а мы Вас живым и не надеялись уже увидеть. Как мы рады что Вы продолжаете свой нелегкий путь руководителя. Благодарим за проведеную здесь работу и новых успехов на новом месте.
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НЕ ПАТРИОТ

5 минут назад
Пенсионный возраст подняли, - мелочь... И каждая сволочь, в т.ч. и наш дорогой Олег Петрович, норовила вставить свои 5 копеек...
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Рейтинг

5 минут назад
Говорит что Королев надоел области. Население устало. Но ОПК не сдаётся, лезет в экран, в прессу. Его в дверь, он в окно. Посмотрим комменты. Липчан.
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Г.Жеглов

7 минут назад
Вор должен сидеть в тюрьме!
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Ели пукали

7 минут назад
ПНХ!
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житель

10 минут назад
Да ладно, Олег Петрович, чего из-за вас расстраиваться? На вас всех настроя не напасешься.
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И снова на арене

11 минут назад
Господи, ну почему этого клоуна не отправили послом в Конго или Буркина-Фасо? Пусть бы учил там аборигенов пальмы сажать и кокосы вскрывать.
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ну

11 минут назад
Член ,Совета ,что тут скажать
ответить

В точку!

14 минут назад
Это он про себя про каждого написал!?
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Коломыцева

14 минут назад
Если бы сволочи не грабили свой народ.
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