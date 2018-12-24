46 минут назад
23-летний липчан пытался купить макаку и отдал мошенникам 23 000 рублей
В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 23-летний житель города. Парень пытался купить через сайт «Авито» обезьяну макаку-резус.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, юноша отправил 23 000 рублей предоплаты за обезьяну на указанные ему две банковские карты, принадлежащим разным лицам .
После перевода связь с продавцом прервалась.
По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Бывалый
Ахах, серьёзно??
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