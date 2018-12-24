Происшествия

46 минут назад

23-летний липчан пытался купить макаку и отдал мошенникам 23 000 рублей

4 361
#мошенничество
1
23-летний липчан пытался купить макаку и отдал мошенникам 23 000 рублей

В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 23-летний житель города. Парень пытался купить через сайт «Авито» обезьяну макаку-резус.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, юноша отправил 23 000 рублей предоплаты за обезьяну на указанные ему две банковские карты, принадлежащим разным лицам .

После перевода связь с продавцом прервалась.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.


4 361
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Бывалый

4 минуты назад
В его возрасте, мартышки по мне сами приезжали...
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Ахах, серьёзно??

20 минут назад
накуй ему сдалась макака-резус, неужели кота нельзя просто завести, ну или бабу...на * конец
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русский

33 минуты назад
23тысячи отдать за ссанину...а говорим что плохо живем!
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русский

34 минуты назад
липчанин-покупатель оказался сам как макака))))
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