23-летний липчан пытался купить макаку и отдал мошенникам 23 000 рублей

В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 23-летний житель города. Парень пытался купить через сайт «Авито» обезьяну макаку-резус.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, юноша отправил 23 000 рублей предоплаты за обезьяну на указанные ему две банковские карты, принадлежащим разным лицам . После перевода связь с продавцом прервалась. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

