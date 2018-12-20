30 минут назад
В России выросли зарплаты руководства и опытных сотрудников
В 2018 году в России росли зарплаты руководителей и опытных работников.
Наиболее высокие доходы наблюдались в образовательной и нефтегазовой областях, а также в сфере информационных технологий. Об этом свидетельствует статистика hh.ru, с которой ознакомились «Известия».
При этом доходы начинающих специалистов не менялись или даже падали. Финансовую поддержку неопытным сотрудникам оказывали лишь в нефтегазовой отрасли, в сфере юриспруденции и здравоохранения.
По мнению экспертов, спрос на квалифицированных работников связан с их дефицитом и активным внедрением цифровых технологий. Труд сотрудников нефтяной и IT- сферы будет и дальше хорошо оплачиваться, отмечают они.
Специалисты прогнозируют замедление темпов роста зарплат в следующем году. Исключение составят риск-менеджеры и специалисты в области программного обеспечения.