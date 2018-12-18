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49 минут назад

Липецкая вечЁрка: вандалы на Театральной, реновация и рейтинги Королёва и Артамонова

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: вандалы на Театральной, реновация и рейтинги Королёва и Артамонова

Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей во вторник, 18 декабря.

«Вандалы поломали туи в Липецке». Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание читателей. На записи с камеры ясно видно, как внешне вменяемый молодой человек в два часа ночи 18 декабря с необъяснимым азартом ломает туи в вазонах у остановки общественного транспорта.

Пользователи во вторник интересовались медиарейтингом уже сенатора Олега Королёва. Экс-губернатор занял 22 место в медиарейтинге в ТОП-50 членов Совета Федерации. Новоиспеченный сенатор при этом даже не успел написать в Твиттере.

Более 90 комментариев оставлено под еще одним сообщением из сферы пиара и политики. Впервые в рейтинг попал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. В ТОП-20 он занял 8-е место. Залог успеха – множественное тиражирование фейковой цитаты.

Кроме того, сегодня снова подняли тему реновации ветхого жилого фонда Липецка. Предполагается, что первой ласточкой реновации по-липецки станет жилой массив 1951-1958 годов застройки, ограниченный улицами Гагарина, Попова, Качалова и Нестерова.
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#обзор #события #вечЁрка

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