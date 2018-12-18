Вандалы поломали туи в Липецке (ВИДЕО)

Две туи на Театральной площади сломаны ночью неизвестными

Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, сейчас специалисты изучают записи видеокамеры, запечатлевший акт вандализма. На ней ясно видно, как внешне вменяемый молодой человек в два часа ночи 18 декабря с необъяснимым азартом ломает туи в вазонах у остановки общественного транспорта.

Эта часть Театральной площади год назад была оформлена новыми остановочными павильонами и необычной на тот момент городской мебелью – массивными вазонами, урнами и лавочкой – из декоративного шлифованного бетона со специальной пропиткой под мокрый камень. В вазоны специалисты муниципального «Зеленхоза» высадили шарообразные туи. Как известно, прежде здесь стояли неопрятные разномастные киоски, убранные по требованию главы Липецка Сергея Иванова в ходе реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Далекий от комфортной городской среды ночной гость испортить пытался и сами вазоны. Однако конструкции весом в 1,5 тонны «отработали» свои антивандальные функции. В настоящее время в управлении главного смотрителя города готовят соответствующее заявление в УМВД по Липецку. К слову, за подобные «подвиги» нарушителю грозит не административная, а уголовная ответственность. Статья 214 УК РФ «Вандализм» в качестве наказания предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы, либо арест сроком до трех месяцев. Кроме того, нарушитель должен возместить сумму нанесенного ущерба.

- Справедливости ради, надо сказать, что это – один из немногочисленных фактов порчи элементов нового благоустройства, – отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.