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Вандалы поломали туи в Липецке (ВИДЕО)

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#вандализм
Вандалы поломали туи в Липецке (ВИДЕО)

Две туи на Театральной площади сломаны ночью неизвестными

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Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, сейчас специалисты изучают записи видеокамеры, запечатлевший акт вандализма. На ней ясно видно, как внешне вменяемый молодой человек в два часа ночи 18 декабря с необъяснимым азартом ломает туи в вазонах у остановки общественного транспорта.

Эта часть Театральной площади год назад была оформлена новыми остановочными павильонами и необычной на тот момент городской мебелью – массивными вазонами, урнами и лавочкой – из декоративного шлифованного бетона со специальной пропиткой под мокрый камень. В вазоны специалисты муниципального «Зеленхоза» высадили шарообразные туи. Как известно, прежде здесь стояли неопрятные разномастные киоски, убранные по требованию главы Липецка Сергея Иванова в ходе реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Далекий от комфортной городской среды ночной гость испортить пытался и сами вазоны. Однако конструкции весом в 1,5 тонны «отработали» свои антивандальные функции. В настоящее время в управлении главного смотрителя города готовят соответствующее заявление в УМВД по Липецку. К слову, за подобные «подвиги» нарушителю грозит не административная, а уголовная ответственность. Статья 214 УК РФ «Вандализм» в качестве наказания предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы, либо арест сроком до трех месяцев. Кроме того, нарушитель должен возместить сумму нанесенного ущерба.    

- Справедливости ради, надо сказать, что это – один из немногочисленных фактов порчи элементов нового благоустройства, – отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.

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#вандализм

Комментарии (17)

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Не выдумывай

1 минуту назад
гостья, Одна сломанная урна на весь город у ст. Металлург, про которую весь город уже знает. Удивительно разве, что все говорят про эту урну, но почему-то её так и не поменяли. На Неделина всё нормально. Там лавочки только надо закрепить, а то таскают их из угла в угол.
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кокс

2 минуты назад
Вот чему ему она мешала?!!! Это безработное быдло по ночам бродит по городам и бьет стекла на остановках и ломают а зачастую и воруют туи.
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Валера

6 минут назад
Пока быдланов не будут жестко штрафовать за каждую брошенную бумажку и тем более сломанную урну и украденную тую, так и будет бардак. Горсовет, Тиньков, где законы и штрафах за свинство???
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чин

9 минут назад
я пью пивас и в ус не дую, сломали тую - мне по ....ю
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гостья

10 минут назад
Не выдумывай, а я не про театральную площадь писала ,а про город в целом...пройдитесь по Неделина или вспомните у стадиона сломали урну, не успели ее поставить....и что я выдумываю? что в городе грязь и серость, а свинячат сами люди, проживающие в этом городе???
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Не выдумывай

14 минут назад
гостья, урны на месте, скамейки все целые, тую только одну согнули.
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для ЁПТа

19 минут назад
подчинёные горе-мэра Серёжи до сих пор ещё не обратились в правохранительные органы(((
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в липецке

20 минут назад
вместо туй опять ..й
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гостья

21 минуту назад
урны растащили, скамейки все поломаны, и даже туи сломали и зачем тогда людям вообще что-то делать???? деревья кому помешали то???? конечно могут сейчас опять во всем ВВП обвинять и мэра, да только воспитанием не они занимаются, а родители и вот пока у нас не научат людей уважать свой город, может и штрафами большим, то грязь и серость будет повсеместно...
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Валера

26 минут назад
Найти, дать в лоб, оштрафовать.
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