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сегодня, 19:36

Олег Королев за месяц работы сенатором попал в медиарейтинг

13 1451
#рейтинг
3
Олег Королев за месяц работы сенатором попал в медиарейтинг

Новоиспеченный сенатор при этом даже не успел написать в Твиттере.

Экс-глава Липецкой области продолжает держаться в медиаповестке. Он уже три месяца не губернатор, месяц - сенатор в совфеде, а уже занял 22 место в медиарейтинге в ТОП-50 членов Совета Федерации.

Медиалогия опубликовала медиарейтинг сенаторов за ноябрь. В этом месяце Олег Королев пробыл сенатором всего 2 недели. 

Медиалогия подсчитывает индекс упоминаний в СМИ. У Королева было всего 2 недели, чтобы  помелькать в СМИ как сенатор. И он успел. И преуспел! 22 место в ТОП-50.

Ранее, будучи главой области Олег Короле постоянно попадал в медиарейтинг, причем на высокие позиции. Признавался одним из амых пишущих и цитируемых губернаторов-блогеров. Жёг глаголом сердца так,что прославился на всю страну, и, говорят, "нажёг" себе дополнительных очков "за" отставку при принятии решения в Кремле. Один только скандальный твит про вылет сборной Германии с ЧМ по футболу чего стоил, несмотря на то, что он от него открестился.




13 1451
#рейтинг
3

Комментарии (14)

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Д

40 секунд назад
Олежек , Мужской совет ......, Пока не поздно сдрисни , Реально перегибаешь , Для тебя плохо кончится !!!!!
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v

6 минут назад
гоните его прочь из этого пенсионерского лагеря. и пора этот лагерь прикрыть.
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лгун -старик

6 минут назад
профессиональный лжец: говорил что не будет сам себя назначать в Совет Педераций
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Постоянно про

12 минут назад
этого мудака
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Козел

12 минут назад
забирай своих козлят которых оставил в Липецке
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Липецк

16 минут назад
А у липчан хоть кто нибудь спросил хотят ли они видеть этого * ...ола сенатором от нашей области???
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Олег

18 минут назад
Мы знаем Олег Петрович в золотой клетке, под надежным контролем.Он в Москву сам не поехал бы.Ему б лесничим в Преображеновке. Но большой брат не отпускает. Мы не надеемся уже увидеть Олега Петровича здесь. Олег Петрович держись до последнего.Мы будем помнить тебя и твои хорошие дела. Работай спокойно, то что ты начал мы продолжим.Прощай, ты в наших сердцах.
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Туда же

20 минут назад
Придурок безграмотный.
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Плевать

32 минуты назад
Все они не прочь понадувать имперские щечки, все они законченные "крымнашисты" и с удовольствием задушили бы "до полного изнеможения и Украину, и Прибалтику. Но фундаментальная задача созданного ими под себя государства – это создание потомственной аристократии и легитимизация наворованной собственности на Западе. А имперские понты – это уж как получится, это дополнительные психологические бонусы.
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Да уж

32 минуты назад
Наглец неужели мало наворовал
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