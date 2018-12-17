Общество
сегодня, 19:36
Олег Королев за месяц работы сенатором попал в медиарейтинг
Новоиспеченный сенатор при этом даже не успел написать в Твиттере.
Экс-глава Липецкой области продолжает держаться в медиаповестке. Он уже три месяца не губернатор, месяц - сенатор в совфеде, а уже занял 22 место в медиарейтинге в ТОП-50 членов Совета Федерации.
Медиалогия опубликовала медиарейтинг сенаторов за ноябрь. В этом месяце Олег Королев пробыл сенатором всего 2 недели.
Медиалогия подсчитывает индекс упоминаний в СМИ. У Королева было всего 2 недели, чтобы помелькать в СМИ как сенатор. И он успел. И преуспел! 22 место в ТОП-50.
Ранее, будучи главой области Олег Короле постоянно попадал в медиарейтинг, причем на высокие позиции. Признавался одним из амых пишущих и цитируемых губернаторов-блогеров. Жёг глаголом сердца так,что прославился на всю страну, и, говорят, "нажёг" себе дополнительных очков "за" отставку при принятии решения в Кремле. Один только скандальный твит про вылет сборной Германии с ЧМ по футболу чего стоил, несмотря на то, что он от него открестился.
Медиалогия опубликовала медиарейтинг сенаторов за ноябрь. В этом месяце Олег Королев пробыл сенатором всего 2 недели.
Медиалогия подсчитывает индекс упоминаний в СМИ. У Королева было всего 2 недели, чтобы помелькать в СМИ как сенатор. И он успел. И преуспел! 22 место в ТОП-50.
Ранее, будучи главой области Олег Короле постоянно попадал в медиарейтинг, причем на высокие позиции. Признавался одним из амых пишущих и цитируемых губернаторов-блогеров. Жёг глаголом сердца так,что прославился на всю страну, и, говорят, "нажёг" себе дополнительных очков "за" отставку при принятии решения в Кремле. Один только скандальный твит про вылет сборной Германии с ЧМ по футболу чего стоил, несмотря на то, что он от него открестился.
Д
v
лгун -старик
Постоянно про
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Да уж