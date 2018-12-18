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Скандальное высказывание врио Артамонова процитировали почти 18 тысяч раз

38 3112
#врио #Артамонов
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Скандальное высказывание врио Артамонова процитировали почти 18 тысяч раз

Игорь Артамонов попал впервые в рейтинг Медиалогии

Медилогия подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за ноябрь 2018 года.

Впервые в рейтинг попал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. В ТОП-20 он занял 8-е место. 

Высокое для новичка место в рейтинге ему обеспечило выступление перед студентами в Ельце. Артамонову приписали слова: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". Причем цитата была написана в комментариях елецкого сообщества в социальной сети "ВКонтакте".

Как утверждают присутствующие на встрече, на самом деле врио сказал следующее: "Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастите в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать. Иначе придется долго рассказывать про продажу нефти за рубеж, акцизы. Я хочу, чтобы молодежь думала по-другому, к чему-то стремилась".

Высказывание врио в соцмедиа было процитировано, 17,90 раз, сообщает Медиалогия.
38 3112
#врио #Артамонов
1

Комментарии (38)

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РСДРП

6 минут назад
ты безграмотная колхозница это я к тебе которая назвалась РСДРП
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*

8 минут назад
зато ты защищаешь безграмотность врио
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Нада.

9 минут назад
Надо в Ельце хорошую, красивую елку поставить!
ответить

не согласен это тупоголовость врио

9 минут назад
так точно
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РСДРП

13 минут назад
Ирс, Это свидетельство нашей всеобщей ТУПОГОЛОВОСТИ.
ответить

Ответ тупому

13 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, а ты не хочешь?
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Ирс

14 минут назад
РСДРП, но зато дружно проголосовали за вп. Молодцы!!!
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Джой

15 минут назад
Пусть Артамонов посмотрит на страны европы. Или он не в курсе, что зп там реально выше наших в неск. раз, а ценв низкие. Жители Австрии на продуктовую корзину тратчт всего лишь 8 процентов от своего дохода... И не надо лукавить, что это мы не умеем зарабатывать. Это вы со своей шайкой нам недоплачиваете.. !
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РСДРП

18 минут назад
Ната, Ужас в нас-мы терпилы и лохи. И я пока не вижу выхода.
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Ната

24 минуты назад
В этом то и весь ужас!Вся страна один сплошной базар и бардак
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