Общество
сегодня, 15:32
Скандальное высказывание врио Артамонова процитировали почти 18 тысяч раз
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Игорь Артамонов попал впервые в рейтинг Медиалогии
Медилогия подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за ноябрь 2018 года.
Впервые в рейтинг попал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. В ТОП-20 он занял 8-е место.
Высокое для новичка место в рейтинге ему обеспечило выступление перед студентами в Ельце. Артамонову приписали слова: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". Причем цитата была написана в комментариях елецкого сообщества в социальной сети "ВКонтакте".
Как утверждают присутствующие на встрече, на самом деле врио сказал следующее: "Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастите в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать. Иначе придется долго рассказывать про продажу нефти за рубеж, акцизы. Я хочу, чтобы молодежь думала по-другому, к чему-то стремилась".
Высказывание врио в соцмедиа было процитировано, 17,90 раз, сообщает Медиалогия.
Впервые в рейтинг попал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. В ТОП-20 он занял 8-е место.
Высокое для новичка место в рейтинге ему обеспечило выступление перед студентами в Ельце. Артамонову приписали слова: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". Причем цитата была написана в комментариях елецкого сообщества в социальной сети "ВКонтакте".
Как утверждают присутствующие на встрече, на самом деле врио сказал следующее: "Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастите в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать. Иначе придется долго рассказывать про продажу нефти за рубеж, акцизы. Я хочу, чтобы молодежь думала по-другому, к чему-то стремилась".
Высказывание врио в соцмедиа было процитировано, 17,90 раз, сообщает Медиалогия.
38 3112
РСДРП
*
Нада.
не согласен это тупоголовость врио
РСДРП
Ответ тупому
Ирс
Джой
РСДРП
Ната