Экипаж подводной лодки «Липецк» порадуют оргтехникой и салом

Традиционные посылки для моряков отправятся сегодня в Полярный.

Традиционная погрузка посылок для экипажа подлодки «Б-177», носящей имя города Липецка, прошла в гараже мэрии.

Как рассказал вице-мэр Евгений Павлов, за 18 лет ассортимент подарков кардинально изменился.

- С продуктовым обеспечением в армии теперь хорошо, - отметил чиновник. – Поэтому мы в этот раз отталкивались от пожеланий подводников. Среди подарков принтер, тонеры, бумага, бытовая техника, необходимые для ремонтов инструменты. Конечно, мы приготовили подарки для детей моряков. Из изюминок – компакт-диски, с выступлениями липецких творческих коллективов.

Не обошлось без воды. Как говорят организаторы посылки, моряки любят местную минералку. От бывшего вице-мэра Липецка Ивана Кошелева привезли 11 килограммов сала домашнего посола. Его местный торговец мяса выбирает лично, сам подбирает рецепт. И эта традиция неизменна.

Теперь двухтонной посылке предстоит проделать путь до Полярного. Обычно на это уходит чуть меньше недели.

Впервые новогодние подарки на подводную лодку администрация Липецка отправила в 2000 году, но прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета при мэрии. Тогда в Полярный отправилась машина, груженая спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборка из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.

Подводная лодка «Б-177» «Липецк» была спущена на воду 27 июля 1991 года в Севастополе. 31 декабря 1991 года на подводной лодке был поднят Андреевский флаг, впервые в ВМФ СССР, для того чтобы подчеркнуть принадлежность подводной лодки к СССР, а не к объявившей независимость Украине. Эта дата объявлена годовым праздником корабля.

Годом позже экипаж и корабельный П. Палюх отличились спасением одного из членов экипажа французской яхты «Вибель» у берегов Португалии. 13 марта 1992 года лодка вошла в состав 161-й бригады 4-й эскадры подводных лодок Северного флота. С 4 февраля по 26 марта 1993 года находилась на боевой службе. 2 ноября 1994 года обнаружила иностранную атомную подводную лодку на полигоне боевой подготовки Северного флота. С 10 декабря 1994 года по 28 января 1995 года находилась на боевой службе в Норвежском море, имела 7 подтверждённых обнаружений иностранных подводных лодок. В течение 1995 года выполнила ещё две боевых службы. В 1997 году экипаж «Б-177» принимал участие в испытаниях подводной лодки «Б-466» проекта 636 (366 Yuan Zhend 66 Hao) для ВМС НОАК Китайской Народной Республики. В декабре 2000 года подписан договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка, лодка получила имя «Липецк».