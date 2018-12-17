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сегодня, 14:48

Завтра в Липецке большое отключение воды из-за аварии

17 2232
#отключение #вода
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Завтра в Липецке большое отключение воды из-за аварии

Список улиц и домов Липецка, в которые прекратят подачу питьевой воды впечатляет!

Как сообщает ЛГЭК, в связи с производством аварийно-восстановительных работ 18 декабря с 19:00 до 12:00 19 декабря будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

ул. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Ленина, 42; ул. Интернациональная, 61, 63, 65, 67, 69, 71; ул. Плеханова, 82, 84, 78, 80, 72; ул. Гранитная, 2а; ул. Шкатова, 1, 3, 7, 17, 19, 21, 23, 25, вл.30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 4; ул. Горняцкая, 1, 2, 4, 3, 6; ул. Орловская, 21; ул. 4-я Пятилетка, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 42; ул. Кротевича, 11, 9а, 7, 5, 3; ул. Карьерная, 2; ул. Елецкая, 54, 65, 63, 67а, 67, 71, 71а; 30 лет Октября, 2, 6, 8; ул. Орловская, 31; ул. Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 7а; ул. К.Цеткин, вл.1, вл. 17, ст.14, 14а, 12а, ст. 10б, вл. 5, 9, вл. 7, вл. 1а,1а ст. 1, 1а ст.2, 10, вл.33; ул. Гайдара, 2б/2, 2б, 2а, 2, 3, 5, 7, 4, 9, 11, 13, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Амурская, 1, 2, 5, 4, 5а; ул. Ушакова, 2, 4, 1, 6, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 5, 6, 8, 8а,10, 14; ул. Луначарского, 6а, 5, 3, 1а, 4, 1, 2: ул. Кротевича, 2; ул. Студеновская: 3, 9, 15, 17, 11,13а, 17а, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 187, 188, 193, 195, 197а, 182, 184, 184/3, 201, 205а. площадь Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1; ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8; ул. Курако 1, 1а, 2, 3; ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4; переулок Больничный 1, 2, 3, 4; ул. Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а; ул. Гражданская, 1а, 1б; ул. Римского-Корсакова, 1вл 2, 1а, 1в, 1б, 1ак2, 1ж, ст1к, 1ак1, 2б/1, ст1д, 3аст2 ,1г, вл 4в, вл2б, 2в, 10а, 2а, ст3в, 3в, 3аст1, 3а, 8а/1, 8а, 6е, 8б, ст8б, 6б, 6г, 6д; Промышленный проезд, 9, вл5, вл7, вл10, вл1, вл1/3, вл2, стр.1; Район цемзавода, стр.2 (ИК №2); стр. 6 (ИК № 6); ул. Ковалева, стр.93, 99, 101/1, 101, 102, 101б, 103, 103а, 105/1, 105/2, 105стр.1, 105, 105а, 107а, 107в, 107д, 109, 109а, 109б, 111/1, 111/3, 111стр.3, 111д, 111вл.1, 111вл2, 111вл3, 111вл4, 111чт4, 111, 111а, 111в, 109а, 109в, 111а стр 1,109б, 115/6, 115/8, стр115/3, стр 115а, стр 115а/1, стр 115/2, 115/5, 111стр 1, 113б, 113 в, 113, 113стр 1, 113 стр2, 113а, 117ж, 117д (АГЗС) 117г (АЗС), 115 е, 115в, 115/4, 115/6, 117, 117а, 117в, 117е, 121а, 121б, 119, 119а, 119д, 119в, 119/3, 119г, 119ж, вл 121, вл 123, 125, вл 129а, вл 129, вл 129/2, вл 129/1, вл 129/4, 128, вл 135, вл 135а, 131а, 131, 131б, 131г, 133а, вл 133а, 130а, вл 130, вл 132, вл 132а, 134, вл 134, 134а, 136; ул. Пархоменко, 15, 19, 25, ст 21, ст 29, вл 31; ул. 40 лет Октября, 41а, 39а, 43, 45, 47, 41, 39, 37, 37а, 35, 33, 33а, 31, 33б, 31б, 29, 29а, 27, 10а, 25, 23а, 23, 21б, 21, 19а, 15, 6, 13, 11, 7, 5, 3, 1а, 1, 4, 2; пл. Константиновой 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4; ул. Кутузова 1, 2, 3, 5; ул. Ушинского 21а, 21, 23, 80, 82, 78, 76, 60, 58, 56, 54, 19, 9/2, 9/1, 9, 17/2, 17/1, 17б, 15/1, 15, 13, 11, 40, 30, 32, 26, 24, 28, 22, 20, 18, 43, 5а, 7, 16, 5, 14, 12, 10б, 10в, 10а, 10, 8г, 8д, 8, 8/1, 6, 6а, 6б, 3, 6, 4, 1, 2, 1а, 2а; ул. Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1а, 11, 13, 12, 14а; ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7; ул. Смыслова 1, 3, 4; ул. Брюллова,7а; ул. Мамина- Сибиряка 2, 4, 1а; ул. Пожарского, 1а; ул. Тамбовская 1, 6; ул. Шоссейная, 2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром); ул. Еловая,62а; ул. Шоссейная, 2; ул. Баумана, вл.95; 333/14. 333/11. 333/8а. 333/8. 333/5. 333/6. 333/4. 333/7. 333г. 333/9. 333/3. 333/2. 333/1. 333. 333а. 333б. 333в. 329/1. 331/1. 329. 331. 325. 327. 317а. 323. 321. 317. 311. 313. 309. 307. 307а. 307б. 264а. 293. 285стр1. 333/17. 333/19. 333/16. 333/15. 390; ул. Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; пер. Баумана, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; частный сектор: ул. Курчатова, пер. Курчатова, пер. Теплый, ул. Беларусская, ул. Брюлова, ул. Бардина, ул. Курская, ул. Доменщиков, ул. Тульская, ул. Шоссейная, ул. Сокольская, ул. Водная, ул. Д.Бедного, ул. Баженова; ул. Минина, ул. Пожарского, ул. Лавочкина, ул. Карбышеава, ул. Мешкова, ул. Франко, ул. Карбышева, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Васнецова, ул. Семенова Тянь-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Богатырская, ул. Пирогова, ул. Брестская, ул. Хабарова, ул. Былинная, пер. Чугунный, пер. Ракетный, ул. Кочеткова, ул. Добролюбова; ул. Куйбышева, ул. Сурикова; ул. Радищева; ул. Грибоедова; ул. Свердлова; ул. П. Лумумбы; ул. Свободный Сокол, ул. Сафонова; ул. Брусничная; ул. Энтузиастов; ул. К. Либкнехта; ул. Высокая; ул. Пархоменко; ул. Вильямса; ул. Ковалева; ул. Репина; ул. Римского-Корсакова; ул. Демократическая; ул. Производственная; ул. Восточная; ул. Гражданская; ул. Третьякова, ул. Антипова, ул. 4-я Пятилетка, ул. Короленко; ул. Янкина, 4; пер. Весенний; ул. Вилкова, ул. Димитрова, ул. Чапаева, ул. Дарвина, ул. Энергетическая, ул. Красная, ул. Арктическая, ул. Кольцевая, ул. Тимура Фрунзе, ул. 9 Января, ул. Елецкая, ул. Павлова; ул. 20 Партсъезд, ул. Маяковского, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 4-я Пятилетка, ул. Гранитная; ул. Железнодорожная; ул. Орловская.

Котельные АО «ЛГЭК»: кот. Баумана - ул. Баумана, 296; кот. МСЧ Свободный сокол - ул. Ушинского, 10; кот. 13 Квартал-ул. Ушинского, 10а; кот.Свободный сокол-ул. Заводская, 1; кот. Электроаппарат - ул. Елецкая стр, 69а; кот. Ковалева - ул. Ковалева стр. 109а; кот. Школа интернат № 2 - ул. 40 лет Октября, 39а; ЦТП Ушинского - ул. Ушинского, 9а; ЦТП 40 лет Октября - ул. 40 лет Октября, 4; Котельная Тройка-Л - ул. Ковалева, 105.

Подвоз воды по заявкам жителей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.



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#отключение #вода
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Комментарии (17)

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Хет

3 минуты назад
Зато сирию ,чичню и крым восстанавливают кримлевские воры
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Анна

13 минут назад
Во всей стране такой писец,итоги правления плешивого вора и его подельников
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Гость

20 минут назад
НАДОЕЛО!!!!, Ани плитку с бордюрами контролировали а по поводу воды у них у каждого есть скваженны и им далеко наплевать что у нас в городе с питьевой водой.
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Стоп-кран

21 минуту назад
Думайте, липчане, за кого голосуете на выборах! Крепко думайте! Не по домам надо сидеть, а делать разумный выбор. Иначе вам и канализацию отключат скоро и свет.
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Давно пора

28 минут назад
В тюрьму Соковых и его судимого папашу!!!
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НАДОЕЛО!!!!

30 минут назад
Нужно разогнать аесь этлт вонючий ЛГЭК вместе с Ивановым и всей администрацией Пипецка!!! Чем эти ушлепки занимались всё лето?! Почему полгода в году нет воды, а теперь еще и зимой чуть не каждый день отключают воду! Гнать пинками этих уродов!!! Только деньги с людей драть! Почему не штрафуют этот ЛГЭК за допущенные аварии и отключения? Где иски? Где отзыв лицензии у этих мошенников и воров?
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Александр

33 минуты назад
Что поять?,вы что оболдели снова весь Сокол без воды оставлять,долго это будет продолжаться?
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а

35 минут назад
дебилы
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Елена

35 минут назад
Елена,
ответить

Елена

36 минут назад
Согласно с вами что соковых пора убирать нельзя так работать спустя рукава халатность и безнравственность везде деньги за квадру отдельно надо разбираться в квартире холод а 3000руб заплатить
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