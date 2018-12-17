Происшествия
сегодня, 13:27
Уголовное дело по факту пропажи уроженца Узбекистана будет прекращено
540
Как уже сообщал GOROD48, пропавший нашелся через полгода после исчезновения.
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) установлено местонахождение без вести пропавшего в июле 2018 года 53-летнего уроженца Республики Узбекистан.
По данным следствия, 2 июля 2018 года 53-летний мужчина, взяв паспорт и сотовый телефон, ушел из дома своей дочери, где проживал с весны. Намерений покинуть дом на длительное время родственникам он не высказывал. На следующий день его документы с телефоном были найдены на территории садоводческого товарищества «Дачный-4» в Липецке случайным прохожим, который передал их дочери пропавшего.
В связи с длительным отсутствием сведений о месте нахождения мужчины следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело о его похищении и организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств его исчезновения и установления местонахождения.
Спустя несколько месяцев мужчина был обнаружен в одном из заброшенных садовых домиков СНТ «Дачный- 4» при тушении возгорания, возникшего в результате эксплуатации им самодельной печки. С признаками отравления угарным газом мужчина был госпитализирован. В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности. В ходе его допроса сведений о каких – либо противоправных действиях в отношении него не получено. В ближайшее время уголовное дело будет прекращено из отсутствия события преступления, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
По данным следствия, 2 июля 2018 года 53-летний мужчина, взяв паспорт и сотовый телефон, ушел из дома своей дочери, где проживал с весны. Намерений покинуть дом на длительное время родственникам он не высказывал. На следующий день его документы с телефоном были найдены на территории садоводческого товарищества «Дачный-4» в Липецке случайным прохожим, который передал их дочери пропавшего.
В связи с длительным отсутствием сведений о месте нахождения мужчины следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело о его похищении и организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств его исчезновения и установления местонахождения.
Спустя несколько месяцев мужчина был обнаружен в одном из заброшенных садовых домиков СНТ «Дачный- 4» при тушении возгорания, возникшего в результате эксплуатации им самодельной печки. С признаками отравления угарным газом мужчина был госпитализирован. В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности. В ходе его допроса сведений о каких – либо противоправных действиях в отношении него не получено. В ближайшее время уголовное дело будет прекращено из отсутствия события преступления, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
540