Происшествия

сегодня, 13:27

Уголовное дело по факту пропажи уроженца Узбекистана будет прекращено

540
#розыск
Уголовное дело по факту пропажи уроженца Узбекистана будет прекращено

Как уже сообщал GOROD48, пропавший нашелся через полгода после исчезновения.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) установлено местонахождение без вести пропавшего в июле 2018 года 53-летнего уроженца Республики Узбекистан.

По данным следствия, 2 июля 2018 года 53-летний мужчина, взяв паспорт и сотовый телефон, ушел из дома своей дочери, где проживал с весны. Намерений покинуть дом на длительное время родственникам он не высказывал.  На следующий день его документы с телефоном были найдены на территории садоводческого товарищества «Дачный-4» в Липецке случайным прохожим, который передал их дочери пропавшего.

В связи с длительным отсутствием сведений о месте нахождения мужчины следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело о его похищении и организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств его исчезновения и установления местонахождения.

Спустя несколько месяцев мужчина был обнаружен в одном из заброшенных садовых домиков СНТ «Дачный- 4» при тушении возгорания, возникшего в результате эксплуатации им самодельной печки. С признаками отравления угарным газом мужчина был госпитализирован. В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности. В ходе его допроса сведений о каких – либо противоправных действиях в отношении него не получено. В ближайшее время уголовное дело будет прекращено из отсутствия события преступления, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
540
#розыск

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мужчина воспользовался деньгами с банковского счета недавно умершей сожительницы
#мошенничество
2
Мужчина воспользовался деньгами с банковского счета недавно умершей сожительницы

20 минут назад

Происшествия
Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком
#авария #ДТП
53
Военнослужащий погиб в страшной аварии под Липецком

сегодня, 11:44

Происшествия
Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии
#авария #ДТП
10
Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии

сегодня, 11:20

Происшествия
Влюбленная пара украла гирлянду из городского парка
#кража
7
Влюбленная пара украла гирлянду из городского парка

сегодня, 11:16

Происшествия
В археологическом парке сгорела постройка
#пожар
2
В археологическом парке сгорела постройка

сегодня, 09:03

Происшествия
Безработные украли батареи отопления
#кража
9
Безработные украли батареи отопления

сегодня, 09:01

Происшествия