Происшествия

сегодня, 09:19

Пропавшего полгода назад липчанина нашли в сгоревшем дачном домике

4 2236
#пропавшие без вести
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Пропавшего полгода назад липчанина нашли в сгоревшем дачном домике

Мужчина доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

7 июля этого года в Липецке пропал 53-летний мужчина. Родные рассказали полицейским, что Ильдус Рахматулин ушёл из дома в поселке Свободный Сокол и перестал давать о себе знать. Особой приметой для розыска было отсутствие на ногах мужчины пальцев. Поиски Ильдуса Рахаматулина вели и полицейские и волонтеры, но за прошедшие месяцы отыскать его не удалось.

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Вчера в садоводческом товариществе «Дачный-4» загорелся дом. Огонь пожарные потушили, но находившийся в дачном домике мужчина надышался дымом и его доставили в больницу. Там то и выяснилось, что жертва пожара никто иной, как пропавший полгода назад Ильдус Рахматулин. Все пять с лишним месяцев пока его искали он прожил в дачном домике.  

4 2236
#пропавшие без вести
2

Комментарии (4)

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Вован настоящий

24 минуты назад
теперь ещё заплатит за сожжённый домик хозяевам
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Вот что.

55 минут назад
Просто устал от человеческой он жизни......
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я

сегодня, 09:43
48, а где здесь написано, что он умер?
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48

сегодня, 09:41
Странно,а лооо поиск пропавших,пишет,что жив?!!
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