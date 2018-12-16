Пропавшего полгода назад липчанина нашли в сгоревшем дачном домике

Мужчина доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

7 июля этого года в Липецке пропал 53-летний мужчина. Родные рассказали полицейским, что Ильдус Рахматулин ушёл из дома в поселке Свободный Сокол и перестал давать о себе знать. Особой приметой для розыска было отсутствие на ногах мужчины пальцев. Поиски Ильдуса Рахаматулина вели и полицейские и волонтеры, но за прошедшие месяцы отыскать его не удалось.Вчера в садоводческом товариществе «Дачный-4» загорелся дом. Огонь пожарные потушили, но находившийся в дачном домике мужчина надышался дымом и его доставили в больницу. Там то и выяснилось, что жертва пожара никто иной, как пропавший полгода назад Ильдус Рахматулин. Все пять с лишним месяцев пока его искали он прожил в дачном домике.