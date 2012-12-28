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43 минуты назад
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50 пакетов с наркотиком нашли полицейские в машине 22-летнего липчанина
По данным следствия, эту партию он собирался разложить по закладкам в Усмани.
«По данным оперативников 22-летний житель Липецка намеревался сбыть запрещенные вещества путём организации «тайников-закладок» на территории Усмани.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере)», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
На время предварительного следствия липчанин арестован. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает до двадцати лет лишения свободы.
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