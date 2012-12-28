50 пакетов с наркотиком нашли полицейские в машине 22-летнего липчанина

По данным следствия, эту партию он собирался разложить по закладкам в Усмани.



Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Усманскому району перехватили крупную партию синтетического наркотика. При реализации оперативной информации они остановили в Усмани автомобиль «Лада» 22-летнего липчанина. Под приборной панелью машины полицейскими обнаружили сверток, в котором находилось 50 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что этот порошок — синтетический наркотик общей массой 56,7 граммов.«По данным оперативников 22-летний житель Липецка намеревался сбыть запрещенные вещества путём организации «тайников-закладок» на территории Усмани.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере)», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.На время предварительного следствия липчанин арестован. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи УК предусматривает до двадцати лет лишения свободы.