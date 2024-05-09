Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Всё самое основное про наступившую среду.
У нас прямо лето: жара – +26 до +28 градусов и ни капли осадков.
Штрафы за огонь резко вырастут
В связи с жарой в Липецкой области раньше обычного ввели особый противопожарный режим. Действовать он начинает с сегодняшнего дня и до 1 июня.
Ночь свиданий под луной
Но есть и хорошие новости: ночи сейчас тоже теплые, а предстоящая ещё и является официальной международной ночью свиданий под луной. Погода ясная, спутник земли должен быть хорошо заметен – устройте «второй половинке» незабываемый романтик.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Водопьянова, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33;
- Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105;
Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 20, 18, 22, 24, 24а, 26;
- ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а;
- ул. Тельмана, 88;
- пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34;
- пр-д Сержанта Кувшинова, 1, 6.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях погрузятся во мрак:
- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Бабушкина;
- ул. Бардина;
- ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;
- ул. Богатырская;
- ул. Брестская»
- ул. Былинная;
- ул. Московская, 12, 12а, 24;
- ул. Семенова-Тян-Шанского;
- ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Шахматная, 1, 3;
-пл. Заводская;
- пер. Бытовой, д. 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- перд. Коперника;
- пер. Н. Руднева;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6,7, 12, 13, 17, 25, 26;
- Пер. Рахманинова;
- пер Ростовский, 1а;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19;
- пер. Чугунный, 11;
- пр-д Северный проезд, 23а, 23б;
- пр-д Универсальный, 14, 14/1, 14а; ул.
- садоводчество «Металлург- 2», 302;- садоводчество «Сокол-1», 446.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
С юбилеем, Центр культуры!
Главное культурное событие дня – концерт в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а), посвященный 70-летнему юбилею главного храма культуры региона – областного Центра культуры, народного творчества и кино, а заодно – и 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (6+). Начало в 17:00.
«Альма-матер» поздравят ансамбль бального танца «Гармония», ансамбль народного танца «Раздолье», ансамбль танца «Родничок», фольклорный ансамбль «Воскресение», ансамбль эстрадного танца «Ритм», Центра циркового искусства «Ника» … В гости приедет и артисты со всей Липецкой области – из Ельца, Усмани, Данкова и т.д.
В фойе для зрителей устроят выставки народных промыслов региона, само мероприятие станет символом культуры Липецкой области и преемственности поколений.
Будет организована и видеотрансляция концерта в Интернете.
«Параллели» в театре
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня будет отдан артистам театра инклюзивного танца «Параллели». В 19:00 знаменитые на всю страну танцоры-колясочники покажут премьеру спектакля «История любви» (12+).
Фото репетиции спектакля vk.com/public7980133
Кино
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) приглашает в 18:00 на показ оскароносного фильма «Полночь в Париже». США, Испания, 2011. Мелодрама. Режиссёр Вуди Аллен (18+).
Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Кинопремия «Оскар» за лучший сценарий в 2012 году. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.
Кадр из фильма
В ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Майкл Шин.
Краеведческая викторина
В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) помогают подросткам лучше узнать историю и традиции родного края. В 12:00 здесь начнётся занимательная викторина «Знакомьтесь: Липецкая область» (6+).
Вспоминая Чернобыль
В этом году исполнится 39 лет самого страшного ядерного бедствия в истории нашей страны. В библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) в 11:00 пройдёт мероприятие «Чернобыль: история катастрофы» (16+).
Правда, последние события показывают, что правильные выводы из той трагедии вряд и сделаны.
Карманный бюджет школьников
79% липецких родителей младших школьников и 88% родителей подростков старше 11 лет выдают своим детям деньги на карманные расходы, выяснили в SuperJob.
Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 550 рублей в неделю, ученикам средней школы — 900 рублей, а старшеклассникам — 1 250 рублей.
Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».
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