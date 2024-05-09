Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп нашли под «Пинтагоном»
Происшествия
Родители встали на защиту учительницы своих детей
Происшествия
На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
Происшествия
В Липецке завершено расследование громкого дела о взятке в 1 млн долларов
Происшествия
Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый
Происшествия
Мецената, преподавателя техникума и пенсионерку выдвинули на звание «Почетный гражданин города Липецка»
Общество
Над Липецком висит смог из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество
Автомобиль «Нива» при резком торможении на повороте улетел в кювет
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
16-летний мотоциклист врезался в стоящий «Рено»
Происшествия
Читать все
Расселенный дом в Липецке сгорел там, где должен быть построен новый
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На месте вывезенного контейнера-кафе в Нижнем парке появится детский игровой городок
Общество
«Металлург» встал на победные рельсы: забили три безответных гола «Строгино»
Спорт
Погода в Липецкой области остается сухой и жаркой
Погода в Липецке
Погода перенесла липчан из апреля в июнь: отмечен новый температурный рекорд
Погода в Липецке
Липецкая фигуристка выиграла медаль в Санкт-Петербурге с личным рекордом года
Спорт
Липецкая вечЁрка: труп под «Пинтагоном», смог над Липецком и взятка в миллион долларов
Общество
Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
Дмитрий Бугаков: «Качество игры немного упало, но сейчас главное – победа»
Спорт
Читать все
Общество
258
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза

Всё самое основное про наступившую среду.

Тополиный пух, жара, апрель!

У нас прямо лето: жара – +26 до +28 градусов и ни капли осадков.

DSC00081112.jpg

И вновь неизбежен температурный рекорд: до этого 23 апреля было самым тёплым в 1995 году, тогда воздух прогрелся до 25 градусов – меньше ожидаемого сегодня нижнего порога. Со вторым рекордом подряд вас, дорогие липчане!

Штрафы за огонь резко вырастут

В связи с жарой в Липецкой области раньше обычного ввели особый противопожарный режим. Действовать он начинает с сегодняшнего дня и до 1 июня.

bizalcX7RpQ.jpg

В это время запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, в том числе и на дачных участках. Чем противопожарный режим отличается от противопожарного сезона, который ввели в регионе ещё в конце марта? Прежде всего тем, что штрафы за нарушение увеличиваются вдвое: для физических лиц с 10 тысяч до 20 тысяч; для юридических лиц – с 400 тысяч до 800 тысяч.

Ночь свиданий под луной

Но есть и хорошие новости: ночи сейчас тоже теплые, а предстоящая ещё и является официальной международной ночью свиданий под луной. Погода ясная, спутник земли должен быть хорошо заметен – устройте «второй половинке» незабываемый романтик.

nbj49jb7qzyu2hhm1g2mwkg3mqlwgo0a.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. Водопьянова, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33;
- Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105;
Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 20, 18, 22, 24, 24а, 26;
- ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а;
- ул. Тельмана, 88;
- пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34;
- пр-д Сержанта Кувшинова, 1, 6.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях погрузятся во мрак:

- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Бабушкина;
- ул. Бардина;
- ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;
- ул. Богатырская;
- ул. Брестская»
- ул. Былинная;
- ул. Московская, 12, 12а, 24;
- ул. Семенова-Тян-Шанского;
- ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Шахматная, 1, 3;

DSC_973512.jpg

-пл. Заводская;

- пер. Бытовой, д. 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- перд. Коперника;
- пер. Н. Руднева;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6,7, 12, 13, 17, 25, 26;
- Пер. Рахманинова;
- пер Ростовский, 1а;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19;
- пер. Чугунный, 11;

- пр-д Северный проезд, 23а, 23б;
- пр-д Универсальный, 14, 14/1, 14а; ул.

- садоводчество «Металлург- 2», 302;
- садоводчество «Сокол-1», 446.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


С юбилеем, Центр культуры!

Главное культурное событие дня – концерт в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а), посвященный 70-летнему юбилею главного храма культуры региона – областного Центра культуры, народного творчества и кино, а заодно – и 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (6+). Начало в 17:00.

«Альма-матер» поздравят ансамбль бального танца «Гармония», ансамбль народного танца «Раздолье», ансамбль танца «Родничок», фольклорный ансамбль «Воскресение», ансамбль эстрадного танца «Ритм», Центра циркового искусства «Ника» … В гости приедет и артисты со всей Липецкой области – из Ельца, Усмани, Данкова и т.д.

В фойе для зрителей устроят выставки народных промыслов региона, само мероприятие станет символом культуры Липецкой области и преемственности поколений.

Будет организована и видеотрансляция концерта в Интернете.
«Параллели» в театре

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня будет отдан артистам театра инклюзивного танца «Параллели». В 19:00 знаменитые на всю страну танцоры-колясочники покажут премьеру спектакля «История любви» (12+).

uj_EPuQJvjY.jpg

Фото репетиции спектакля vk.com/public7980133

История любви горбуна Квазимодо по мотивам «Собора Парижской богоматери» В. Гюго. В спектакле задействованы 50 разноплановых артистов : танцоры, исполнители, работающие на русском жестовом языке, в т.ч. артисты с нарушением слуха. Роли Квазимодо и цыганки Эсмеральды исполнят соответственно Александр Башлыков и Катя Акулова, победители Кубка и призеры чемпионата России по танцам на колясках.

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) приглашает в 18:00 на показ оскароносного фильма «Полночь в Париже». США, Испания, 2011. Мелодрама. Режиссёр Вуди Аллен (18+).

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Кинопремия «Оскар» за лучший сценарий в 2012 году. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

Midnight-In-Paris-Posters-004.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Майкл Шин.

Краеведческая викторина

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) помогают подросткам лучше узнать историю и традиции родного края. В 12:00 здесь начнётся занимательная викторина «Знакомьтесь: Липецкая область» (6+).

DSC026583.jpg

Блеснуть знаниями может любой подросток.

Вспоминая Чернобыль

В этом году исполнится 39 лет самого страшного ядерного бедствия в истории нашей страны. В библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) в 11:00 пройдёт мероприятие «Чернобыль: история катастрофы» (16+).

f674760a488b2d9ac590fbc28aaeafe0.jpg

Правда, последние события показывают, что правильные выводы из той трагедии вряд и сделаны.

Карманный бюджет школьников

79% липецких родителей младших школьников и 88% родителей подростков старше 11 лет выдают своим детям деньги на карманные расходы, выяснили в SuperJob.
Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 550 рублей в неделю, ученикам средней школы — 900 рублей, а старшеклассникам — 1 250 рублей.

0J2A7144.JPG

Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
7 минут назад
Школьникам только и остается, что подрабатывать. Год обучения в колледже 90 тысяч стоит в нашем педагогическом (на отделении среднего образования, что там открыли, а не ВУЗа). А про ВУЗ молчу. Чтобы в ВУЗе выучить 5 лет платно, родителям нужно квартиру продать и под мостом жить. И это обучение в провинции. А бюджетные места сократили или совсем убрали. Вот и учи чадо.
Ответить
дилетант
15 минут назад
какие выводы не сделаны из чернобыльской катастрофы ?
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить