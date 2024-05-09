Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза

Всё самое основное про наступившую среду.

У нас прямо лето: жара – +26 до +28 градусов и ни капли осадков.















В связи с жарой в Липецкой области раньше обычного ввели особый противопожарный режим. Действовать он начинает с сегодняшнего дня и до 1 июня.















Но есть и хорошие новости: ночи сейчас тоже теплые, а предстоящая ещё и является официальной международной ночью свиданий под луной. Погода ясная, спутник земли должен быть хорошо заметен – устройте «второй половинке» незабываемый романтик.









- пр-д Сержанта Кувшинова, 1, 6.









- ул. Шахматная, 1, 3;









- пр-д Универсальный, 14, 14/1, 14а; ул.







- садоводчество «Металлург- 2», 302;







«Параллели» в театре

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня будет отдан артистам театра инклюзивного танца «Параллели». В 19:00 знаменитые на всю страну танцоры-колясочники покажут премьеру спектакля «История любви» (12+).













Фото репетиции спектакля vk.com/public7980133





Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Кинопремия «Оскар» за лучший сценарий в 2012 году. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.









Кадр из фильма

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) помогают подросткам лучше узнать историю и традиции родного края. В 12:00 здесь начнётся занимательная викторина «Знакомьтесь: Липецкая область» (6+).













В этом году исполнится 39 лет самого страшного ядерного бедствия в истории нашей страны. В библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) в 11:00 пройдёт мероприятие «Чернобыль: история катастрофы» (16+).









79% липецких родителей младших школьников и 88% родителей подростков старше 11 лет выдают своим детям деньги на карманные расходы, выяснили в SuperJob.

Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 550 рублей в неделю, ученикам средней школы — 900 рублей, а старшеклассникам — 1 250 рублей.









И вновь неизбежен температурный рекорд: до этого 23 апреля было самым тёплым в 1995 году, тогда воздух прогрелся до 25 градусов – меньше ожидаемого сегодня нижнего порога. Со вторым рекордом подряд вас, дорогие липчане!В это время запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, в том числе и на дачных участках. Чем противопожарный режим отличается от противопожарного сезона, который ввели в регионе ещё в конце марта? Прежде всего тем, что штрафы за нарушение увеличиваются вдвое: для физических лиц с 10 тысяч до 20 тысяч; для юридических лиц – с 400 тысяч до 800 тысяч.С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Водопьянова, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33;- Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105;Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 20, 18, 22, 24, 24а, 26;- ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;- ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а;- ул. Тельмана, 88;- пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях погрузятся во мрак:- ул. Автодорожная, 16;- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;- ул. Бабушкина;- ул. Бардина;- ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;- ул. Богатырская;- ул. Брестская»- ул. Былинная;- ул. Московская, 12, 12а, 24;- ул. Семенова-Тян-Шанского;- ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;-пл. Заводская;- пер. Бытовой, д. 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;- пер. Клеверный;- перд. Коперника;- пер. Н. Руднева;- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;- пер. Малый, 6,7, 12, 13, 17, 25, 26;- Пер. Рахманинова;- пер Ростовский, 1а;- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;- пер. Чистый, 19;- пер. Чугунный, 11;- пр-д Северный проезд, 23а, 23б;- садоводчество «Сокол-1», 446.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Главное культурное событие дня – концерт в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а), посвященный 70-летнему юбилею главного храма культуры региона – областного Центра культуры, народного творчества и кино, а заодно – и 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. ПоленоваНачало в 17:00.«Альма-матер» поздравят ансамбль бального танца «Гармония», ансамбль народного танца «Раздолье», ансамбль танца «Родничок», фольклорный ансамбль «Воскресение», ансамбль эстрадного танца «Ритм», Центра циркового искусства «Ника» … В гости приедет и артисты со всей Липецкой области – из Ельца, Усмани, Данкова и т.д.В фойе для зрителей устроят выставки народных промыслов региона, само мероприятие станет символом культуры Липецкой области и преемственности поколений.Будет организована и видеотрансляция концерта в Интернете.История любви горбуна Квазимодо по мотивам «Собора Парижской богоматери» В. Гюго. В спектакле задействованы 50 разноплановых артистов : танцоры, исполнители, работающие на русском жестовом языке, в т.ч. артисты с нарушением слуха. Роли Квазимодо и цыганки Эсмеральды исполнят соответственно Александр Башлыков и Катя Акулова, победители Кубка и призеры чемпионата России по танцам на колясках.Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) приглашает в 18:00 на показ оскароносного фильмаСША, Испания, 2011. Мелодрама. Режиссёр Вуди АлленОуэн Уилсон, Марион Котийяр, Майкл Шин.Блеснуть знаниями может любой подросток.Правда, последние события показывают, что правильные выводы из той трагедии вряд и сделаны.Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».