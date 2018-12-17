Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов

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В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области продолжит оказывать юго-западная периферия антициклона, ожидается холодная погода, местами небольшой снег, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят от 10 до 12 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 5 до 10 градусов мороза, при значительной облачности до -13.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем составит от 8 до 10 градусов мороза.

18 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.

 

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