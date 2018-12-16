ВК «Липецк» уступил в Курске почти без борьбы

Липчанки опустились уже на 10-е место из 12-ти команд и с такой игрой рискуют не попасть в плей-офф.

Все хуже складываются дела у волейбольного «Липецка». Сегодня в Курске команда Андрея Смирнова проиграла местному «ЮЗГУ-Атому», даже несмотря на то, что соперники располагались в нижней части турнирной таблицы - 0:3.

Липецкая команда начала «буксовать» с первой партии, которую «слила» с разницей в десять очков - 15:25. В трех партиях липчанки лишь однажды сумели достичь «рубежа приличия» в 20 очков. Второй сет они проиграли - 20:25, третий - 18:25.

Для курянок сегодняшняя победа стала лишь третьей в сезоне. Но они разом поднялись с 10-го места на 7-е. Теперь 10-м (иначе - третьим с конца) стал «Липецк». С такой игрой, как сегодня наша команда рискует не попасть даже в первую «восьмерку», которая во второй части сезона продолжит борьбу за призовые места. Неужели «Липецк» ждет борьба за выживание?

В сосцсетях уже поднимается «волна народного гнева». В частности, болельщики начали вспоминать, что именно под руководством нынешнего тренера Андрея Смирнова липецкий «Индезит» (так называлась наша команда вплоть до отказа титульного спонсора, прим.) в 2010 году вылетел из суперлиги.

На игровые проблемы наложились и катаклизмы с финансами. Так, клуб вынужден просить у областных властей дополнительные 6 миллионов рублей, поскольку выделенные на календарный год средства закончились.

Впрочем, мы надеемся, что завтра в Курске девчата, несмотря ни на что, сумеют взять реванш.