Общество

сегодня, 14:42

За липчанами в новогоднюю ночь будут следить с помощью тысячи уличных камер

9 733
#Новый год
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За липчанами в новогоднюю ночь будут следить с помощью тысячи уличных камер

Обеспечение безопасности Липецка и его жителей во время новогодних праздников, обсудили сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в городе запланировано около 300 мероприятий при непосредственном участии или поддержке департамента культуры. Для сотрудников подведомственных учреждений проведен инструктаж по мерам безопасности, отработана система передачи информации и оповещения на случай возникновения нештатных ситуаций.

Совместно с  представителями надзорных органов будут проверены учреждения, которые готовятся к приему гостей. В зданиях должны соблюдаться все нормы пожарной безопасности, кроме того, будет ограничен доступ посторонних лиц, как в само учреждение, так и в его хозяйственные помещения.

Руководителям рекомендовано с привлечением специализированных служб проверить исправность систем электро-, водоснабжения – в частности пожарных кранов, а также звукового оповещения. Составлены графики дежурств ответственных работников.

Подобная работа проведена и в образовательных учреждениях. На период с 16.12.2018 по 13.01.2019 здесь запланировано более тысячи утренников, игровых программ и театрализованных представлений, которые посетят порядка 70 тысяч детей.

По информации департамента образования, на сегодняшний день все школы города и   37 детских садов оборудованы системами  видеонаблюдения. Кроме того, все образовательные учреждения Липецка оснащены «тревожной кнопкой» прямой связи с УМВД.                                                            

В новогоднюю ночь на территории города традиционно планируется проведение 10 крупных мероприятий. Предполагается, что их посетят порядка 50 тысяч человек.           

Поддерживать правопорядок будут около 150 сотрудников УМВД. Кроме того, как отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, за безопасностью липчан и гостей города будут следить свыше тысячи видеокамер, выведенных на ситуационный центр, открытый на базе структурного подразделения. Оборудование позволяет в режиме реального времени видеть развитие чрезвычайной ситуации в различных районах города, что может значительно сократить время на принятие необходимых мер, направленных на спасение людей и ликвидацию последствий.       

- Работа по противодействию террористической угрозе ведется в соответствии с планом. Убежден, что и праздничные дни у нас пройдут без чрезвычайных ситуаций. Конечно, места проведения массовых мероприятий тщательно обследуют, будет организована усиленная охрана, круглосуточное дежурство всех городских служб. Вместе с тем, мы призываем липчан воздержаться от использования пиротехники в неустановленных местах, сообщать об оставленных без присмотра сумках и иных подозрительных предметах сотрудникам полиции или по телефонам 02 и 112. Безопасность – результат сплоченных действий горожан. Пусть праздники принесут всем только радость и хорошее настроение, - заключил глава Липецка Сергей Иванов.


9 733
#Новый год
1

Комментарии (9)

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Все здесь без редакторов !

2 минуты назад
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Рич+

20 минут назад
Правильно!Всех ментов сократили!Остались одни камеры!!)))
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Ч.

23 минуты назад
Что это за мода такая ,-следить за человеком ? Я презираю слежку .
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М

26 минут назад
Пусти 1000 камер по следят за кремлёвскими гоблинами ,сколько они в новогоднюю ночь уворуют !!!
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:)

41 минуту назад
Лиза, так это счастье и радость, что муж ушел к другой. Нахрен его возвращать перекати-поле. Пусть катится!
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гостья

48 минут назад
а как будет соблюдаться закон по ПБ? или опять стреляют все кому не лень и где не лень? почему не выполняется закон?
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Лиза

сегодня, 15:20
Была в отчаянии - муж ушел к другой. Думала, что жизнь закончилась, а потом прочитала о браслете 7 Камней. Сейчас муж вернулся, живем счастливо! Советую всем!!! Обращайтесь http://sevenstones.tilda.ws/page3662482.html (Это не реклама! Просто делюсь опытом!)
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007

сегодня, 15:03
слыш давай будем говорить так
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skrip

сегодня, 14:58
кроме того, будет ограничен доступ посторонних лиц, как в само учреждение, так и в его хозяйственные помещения................Интересно а по какому критерию будут определять -Посторонний ты на этом празднике жизни или нет.Если на ёлку с ребенком придут незаявленные в приглашении бабушка или дедушка то им придётся смирившись чапать домой?
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