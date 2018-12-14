Липецкие студенты стали 3-ми на Всероссийском фестивале ГТО

Кроме того, наш Павел Жуков стал "серебряным" призером в личном зачете.

Студенты института физкультуры ЛГПУ заняли 3-е место на Всероссийском фестивале ГТО в Белгороде, в котором принимали участие команды 44-х вызов. Кроме того, наш Алексей Жуков стал «серебряным» призером в личном зачете.

Четыре девушки и четыре парня из Липецка набрали 4 263 очка. Лучше выступили только хозяева фестиваля из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) - 4480 очков, ставшие победителями, а также занявшая 2-е место команда Сибирского государственного университета физкультуры и спорта (СибГУФК) из Омска - 4409.

Липчане в невероятно сложной борьбе сумели опередить команду из Ижевска (всего на 31 балл) и Челябинска (на 77).

Наши земляки в спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной взяли в основном стабильностью. В беге на 60 метров, беге на 3 километра (юноши), прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лёжа на спине (за 1 минуту) и плавании на 50 метров липчане заняли 4-е командные места, а в подтягивании на перекладине - пятое.

Чуть скромнее команда выступила в беге как бег на 2 км (девушки), сгибании и разгибании рук в упоре лежа (девушки), наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и стрельбе из электронного оружия.

В личном зачете студент ИФК ЛГПУ Алексей Жуков набрал 565 баллов и занял второе место вслед за победителем Рустамом Абди Оглы из Белгорода - 589. При этом Жуков дважды попадал в число призеров в отдельных видах: занял 2-е место в стрельбе - 44 очка и показал 3-й результат в подтягивании - 36 раз.







Алексей Жуков.



Липчанин Арсений Брянский занял 16-е место - 539, Иван Фролов финишировал 21-м - - 535.

Нельзя не отметить Анастасию Курышеву из Липецка. Она стала сильнейшей на фестивале в прыжках в длину - 249 см. В беге на 60 метров Курышева показала 2-й результат - 8,10. В общем зачете среди девушек Курышева заняла 15-е место (560 очков). Ирина Свешникова (6-е место в спринте - 8,26, 5-е место в беге на 2 км - 7:13,00) заняла 31-е место - 540 баллов.







"Прекрасная половина" липецкой команды.



Кроме упомянутых студентов честь ЛГПУ и всей Липецкой области защищали на фестивале Илья Щербинин, а также Анастасия Бочарова и Юлия Кузнецова.

Добавим, что право представлять наш регион на фестивале, проходившем под девизом «От студзачёта к знаку отличия ГТО», команда ИФК ЛГТУ завоевала, став в октябре победителем областного отборочного этапа. До этого кнутренние отборочные соревнования прошли в каждом вузе.

Фото vk.com/sk_lgpu и из архива Алексея Жукова