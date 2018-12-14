20-летняя девушка перевернулась на «ВАЗе»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 декабря в Липецке на улице Папина 30-летняя женщина за рулем «Киа» столкнулась с «ВАЗ-2112» под управлением 28-летнего мужчины, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летняя девушка, управляя «ВАЗ-217230», не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 817 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 60.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 490 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.