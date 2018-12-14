Происшествия

42 минуты назад

20-летняя девушка перевернулась на «ВАЗе»

1 601
#авария #ДТП
20-летняя девушка перевернулась на «ВАЗе»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 декабря в Липецке на улице Папина 30-летняя женщина за рулем «Киа» столкнулась с «ВАЗ-2112» под управлением 28-летнего мужчины, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летняя девушка, управляя «ВАЗ-217230», не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 817 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 60.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 490 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

1 601
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

12 минут назад
Даже в 20 лет девушками редко остаются
ответить

Еще в рубрике

#коррупция
По главе Задонского района плачут нары?

2 минуты назад

Происшествия
82-летнюю пенсионерку обокрали под видом проверки газовой плиты
#кража
82-летнюю пенсионерку обокрали под видом проверки газовой плиты

50 минут назад

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» пострадали несколько человек
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» пострадали несколько человек

сегодня, 07:50

Происшествия
17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки
#наркотики
42
17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки

вчера, 16:13

Происшествия
Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой
#угроза убийством
8
Ельчанин бросился на сожительницу с бензопилой

вчера, 15:34

Происшествия
Жительница Тирасполя ищет в Липецке пропавшего три года назад брата
#пропавший без вести
9
Жительница Тирасполя ищет в Липецке пропавшего три года назад брата

вчера, 14:58

Происшествия