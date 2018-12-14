42 минуты назад
20-летняя девушка перевернулась на «ВАЗе»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В Задонском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 20-летняя девушка, управляя «ВАЗ-217230», не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 817 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 60.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 490 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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