Минстрой назвал регионы-лидеры по темпам выполнения капитального ремонта в 2018 году

В рамках селекторного совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось 11 декабря, было выделено 11 регионов-лидеров по выполнению планов капитального ремонта в текущем году. Липецкая область вновь попала в список лидеров, среди субъектов с высокими показателями исполнения программы также: Брянская, Белгородская, Тульская, Вологодская, Калининградская, Ростовская область, Республики Башкортостан, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край. В данных регионах по итогам работы 9-ти месяцев 2018 года завершено более 75% запланированных работ, в соответствии с отчетными данными с портала Реформа ЖКХ.

Заместитель министра Никита Стасишин подчеркнул, что всем региональным операторам для более оперативной и корректной загрузки отчетности необходимо автоматизировать свои внутренние процессы и обозначил цифровизацию рабочих процессов региональных операторов капитального ремонта одной из приоритетных задач на 2019 год.

Согласно оперативным данным на 1 ноября 2018 года, за период с 2014 по 2018 гг. в рамках региональных программ капитального ремонта на территории Российской Федерации отремонтировано порядка 125 тысяч многоквартирных домов, что позволило улучшить условия проживания более 16 млн россиян.

«Сегодня мы можем подвести предварительные итоги работы за прошедшие пять лет функционирования региональных систем капитального ремонта и констатировать, что созданная система капремонта многоквартирных домов стала самым масштабным проектом модернизации жилищного фонда. Темпы проведения капитального ремонта за пять лет функционирования системы увеличились более чем в шесть раз, а это свидетельствует о том, что программы набирают стабильные обороты и позволяют нам ежегодно ремонтировать свыше 45 тысяч многоквартирных домов», - прокомментировал советник главы Минстроя России.



"PR"

