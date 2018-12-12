Общество

28 минут назад

Ледорубами по новой плитке

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#субботник #гололед
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Ледорубами по новой плитке

Сотрудников учреждений культуры отправили на импровизированный субботник.

Сегодня во второй половине дня сотрудников подведомственных управлению культуры и туризма Липецкой области учреждений отправили на импровизированный субботник.

Место сбора - Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н Толстого, где завтра пройдет открытие Года театра в регионе. Одновременно с этим на площади Театральной уберут забор, поэтому липчане смогут пройтись по обновлённой лестнице.

Правда первооткрывателями лестницы стали подведомственные управлению культуры сотрудники учреждений культуры, которые сегодня вместо своих обязанностей лопатами и ледорубами начали рубить и скрести лед на новой плитке.


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#субботник #гололед
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Комментарии (3)

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Я

58 секунд назад
Актеров и библиотекарей выгнали лед колоть? А сами управленцы тоже кололи?
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Виктор 2-28-14

1 минуту назад
Троцкого нет,а ледорубы не могут оставаться без дела...
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Липовый город

5 минут назад
Чиновничья глупость беспредельна, как Вселенная.
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