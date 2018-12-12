28 минут назад
Ледорубами по новой плитке
Сотрудников учреждений культуры отправили на импровизированный субботник.
Сегодня во второй половине дня сотрудников подведомственных управлению культуры и туризма Липецкой области учреждений отправили на импровизированный субботник.
Место сбора - Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н Толстого, где завтра пройдет открытие Года театра в регионе. Одновременно с этим на площади Театральной уберут забор, поэтому липчане смогут пройтись по обновлённой лестнице.
Правда первооткрывателями лестницы стали подведомственные управлению культуры сотрудники учреждений культуры, которые сегодня вместо своих обязанностей лопатами и ледорубами начали рубить и скрести лед на новой плитке.
Я
Виктор 2-28-14
Липовый город