Ледорубами по новой плитке

Сотрудников учреждений культуры отправили на импровизированный субботник.

Сегодня во второй половине дня сотрудников подведомственных управлению культуры и туризма Липецкой области учреждений отправили на импровизированный субботник.

Место сбора - Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н Толстого, где завтра пройдет открытие Года театра в регионе. Одновременно с этим на площади Театральной уберут забор, поэтому липчане смогут пройтись по обновлённой лестнице.

Правда первооткрывателями лестницы стали подведомственные управлению культуры сотрудники учреждений культуры, которые сегодня вместо своих обязанностей лопатами и ледорубами начали рубить и скрести лед на новой плитке.



