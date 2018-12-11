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33 очка 20-летнего форварда принесли липецким баскетболистам вторую домашнюю победу

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#Баскетбол
33 очка 20-летнего форварда принесли липецким баскетболистам вторую домашнюю победу

Недавно созданный клуб не ударил в грязь лицом в первых играх на своей площадке.

Недавно появившийся в Липецке клуб «МицуБаскет» выиграл и второй матч первенства ЦФО у ярославского «Юнибаскета-СКМ», на этот раз со счетом - 87:71.

Говорить о возрождении мужского баскетбола в Липецке пока рано: все-таки турнир, в котором участвует команда, соответствует всего лишь четвертому дивизиону. Но это лучше, чем ничего, ведь в прошлом сезоне в нашем городе вообще не было команды.

Второй матч сложился упорнее, чем предыдущий, в котором наши парни одержали победу с разницей в 29 очков.

На этот раз к большому перерыву лидировали гости - 45:42, и липчанам пришлось постараться, чтобы переломить ход матча. Ключевой стала третья четверть, в которой подопечные играющего тренера Константина Бреева добились разницы в 13 очков, и в дальнейшем уже не упустили преимущества.

Героем матча стал 20-летний Никита Полянский (на фото), который набрал чуть ли не половину очков команды - 33, да еще и добавил к ним 6 перехватов. Вторым по результативности в нашей команде стал Бреев - 13 очков, плюс 10 подборов.

«МицуБаскет» позже остальных участников турнира включился в борьбу, поэтому успел провести пока только 4 поединка. Их итог - три победы и поражение. По процентам набранных очков липчане поднялись уже на 3-ю строчку в турнирной таблице. Выше нашей команды только пока не потерявшие ни одного очка «Брянск» и курские «Русичи», у которых за плечами по 8 матчей. С этими командами липчанам предстоит играть в дальнейшем, а в ближайшие выходные команду ждет визит в Тверь к местному клубу, занимающему предпоследнее место.

«МицуБаскет» - «Юнибаскет-СКМ» - 84:71 (24:20, 18:25, 23:10, 19:16)

«МицуБаскет»: Полянский - 33/1+6 перехв., Бреев - 13+10 подб., Чеботарёв - 8/1, Неклюдов - 12, Цверкунов - 3 (Полищук - 2, Романенко - 9/1+13 подб., Мельгунов - 2, Безденежных - 2, Жданов - 0, Борисов - 0, Рулев - 0).

«Юнибаскет-СКМ»: Колесниченко - 27/2, Распопов - 6+5 пер.+9 подб., Любезнов - 6+9 подб., Тихомиров - 2, Сиднев - 12/1 (Большев - 5, Султанов - 7, Третьяков - 4, Кругляков - 0, Резвый - 2).

2-очковые: 29/60 (48%) - 18/43 (42%). 3-очковые: 3/23 (13%) - 3/24 (13%). Штрафные: 17/28 (61%) - 25/35 (74%). Подборы: 55 (33+22) - 51 (34+17). Перехваты: 11 - 10. Потери: 18 - 26. Фолы: 25 - 22.

Судьи П.Усков (Воронеж), С.Белолапотков (Белгород). 

9 декабря. Липецк. ДС Динамо. 30 зрителей.

Положение команд

М

Команда

И

В

П

Р-М

О

%

1

Русичи

8

8

0

859-515

16

100

2

Брянск

8

8

0

753-515

16

100

3

МицуБаскет

4

3

1

332-309

7

75

4

Арсенал-2

10

5

5

913-871

15

50

5

ЦСП Динамо-РЭА САЭС

12

5

7

894-982

17

42

6

Юнибаскет-СКМ

10

4

6

842-799

14

40

7

Тверь

8

3

5

643-598

11

38

8

ЦСП Динамо-РЭА КАЭС

12

0

12

715-1362

12

0

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#Баскетбол

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