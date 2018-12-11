В субботу в ОЦКНТ состоится выставка лучших работ конкурса «Мой дом после капитального ремонта»

Мой дом после капитального ремонта" - название выставки детских рисунков, которая пройдет 15 декабря в Областном центре культуры (г. Липецк, ул. Космонавтов, 54А). Организатором конкурса выступил Фонд капитального ремонта Липецкой области. Выставку рисунков могут посетить все желающие, вход свободный.

На мероприятии также будут подведены итоги творческого состязания, лучших юных художников наградят следующими призами: планшетный компьютер, умные часы, квадракоптер.

Работы участников принимались в период с 8 ноября по 8 декабря, более 600 детей прислали свои работы на конкурс. Одними из основных критериев отбора победителей конкурса стали соответствие произведений заявленной теме и творческий подход участников.

Тайминг мероприятия:

в 9.30 - открытие выставки лучших работ участников;

в 10.00 - официальная церемония награждения.

Напоминаем, что помимо Победителей, будут награждены все участники конкурса грамотой и сладким подарком. Для получения подарка присутствие участника или его официального представителя обязательно. Призовой фонд Конкурса сформирован силами и за счет средств спонсоров: «Газпромбанк» (Филиал ГПБ (АО) "Центральный-Черноземный"), компания OOO «Юникрон», спонсором - курьерская служба «Почта48»(ИП Алферов Александр Игорьевич).

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