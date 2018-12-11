Наш земляк генерал ФСБ напутствовал липецких каратистов (ФОТО)

В итоге команда здорово выступила в Кубке Петра Великого, один боец выполнил норматив мастера спорта России.

Почти полтора десятка медалей завоевали липецкие бойцы в одном из самых авторитетных Всероссийских турниров по всестилевому каратэ - Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге.

В соперничестве со спортсменами из двух десятков регионов нашей страны бойцы сборной Липецкой области завоевали 14 наград: 6 «золотых», 4 «серебряные» и 4 «бронзовые».

Некоторые земляки умудрялись подниматься на пьедестал почета несколько раз, а Анастасия Цысова из поселка Плавица Добринского района (16-17 лет) сделала своеобразный «хет-трик», завоевав три (!) медали. Девушка стала победительницей в весовой категории до 60 кг, а затем подала заявку на выступление в абсолютной (без учета веса) категории и здесь тоже заняла первое место! В «ката» (т.е. демонстрации обязательной техники, прим.) Анастасия добавила в свою коллекцию «серебряную» медаль.







Егор Шапошников из Ельца (12-13 лет) в «кумитэ» (поединках в полный контакт, прим.) взял «золото», а в «ката» - «серебро».

Больше всего из наших земляков пришлось драться Владиславу Сироткину из Грязей (14-15 лет): он провел шесть поединков, из которых пять выиграл и уступил в финале только представителю Смоленска. Итог - 2-е место.







Тон в нашей команде задавали взрослые спортсмены. Владислав Цветков (весовая категория до 80 кг) выиграл три поединка, в том числе в финале досрочно победил спортсмена из Москвы. Цветков получил «золото», а также выполнил норматив мастера спорта России.







Елецкий спортсмен и тренер Армен Акопян выступал в самой тяжелой (и престижной) весовой категории - свыше 90 кг. Одержав несколько побед, он уступил только в финале чемпиону мира из Москвы Асхаболи Магомедову по решению судей.

Руководитель Липецкого регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян в Питере провел судейский семинар по обслуживанию поединков в полный контакт. Кроме того, он был назначен старшим судьей на площадке «кумитэ».







Добавим, что почетными гостями турнира в Питере стали исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов и личный советник сопредседателей РСБИ Герой России генерал-майор ФСБ Андрей Мерзликин. Последний является уроженцем Липецкой области, поэтому с особым интересом следил за выступлениями своих земляков.