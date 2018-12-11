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Наш земляк генерал ФСБ напутствовал липецких каратистов (ФОТО)

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#Всестилевое каратэ
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Наш земляк генерал ФСБ напутствовал липецких каратистов (ФОТО)

В итоге команда здорово выступила в Кубке Петра Великого, один боец выполнил норматив мастера спорта России.

Почти полтора десятка медалей завоевали липецкие бойцы в одном из самых авторитетных Всероссийских турниров по всестилевому каратэ - Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге.

В соперничестве со спортсменами из двух десятков регионов нашей страны бойцы сборной Липецкой области завоевали 14 наград: 6 «золотых», 4 «серебряные» и 4 «бронзовые».

Некоторые земляки умудрялись подниматься на пьедестал почета несколько раз, а Анастасия Цысова из поселка Плавица Добринского района (16-17 лет) сделала своеобразный «хет-трик», завоевав три (!) медали. Девушка стала победительницей в весовой категории до 60 кг, а затем подала заявку на выступление в абсолютной (без учета веса) категории и здесь тоже заняла первое место! В «ката» (т.е. демонстрации обязательной техники, прим.) Анастасия добавила в свою коллекцию «серебряную» медаль.

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Егор Шапошников из Ельца (12-13 лет) в «кумитэ» (поединках в полный контакт, прим.) взял «золото», а в «ката» - «серебро».

Больше всего из наших земляков пришлось драться Владиславу Сироткину из Грязей (14-15 лет): он провел шесть поединков, из которых пять выиграл и уступил в финале только представителю Смоленска. Итог - 2-е место.

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Тон в нашей команде задавали взрослые спортсмены. Владислав Цветков (весовая категория до 80 кг) выиграл три поединка, в том числе в финале досрочно победил спортсмена из Москвы. Цветков получил «золото», а также выполнил норматив мастера спорта России.

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Елецкий спортсмен и тренер Армен Акопян выступал в самой тяжелой (и престижной) весовой категории - свыше 90 кг. Одержав несколько побед, он уступил только в финале чемпиону мира из Москвы Асхаболи Магомедову по решению судей.

Руководитель Липецкого регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян в Питере провел судейский семинар по обслуживанию поединков в полный контакт. Кроме того, он был назначен старшим судьей на площадке «кумитэ».

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Добавим, что почетными гостями турнира в Питере стали исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов и личный советник сопредседателей РСБИ Герой России генерал-майор ФСБ Андрей Мерзликин. Последний является уроженцем Липецкой области, поэтому с особым интересом следил за выступлениями своих земляков.

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#Всестилевое каратэ
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Комментарии (6)

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граница на замке

10 минут назад
ты в карауле хоть раз стоял ? Вот ты заступил на охрану под приказ, у тебя оружие и ты начальник караула. И на караул нападют, а ты берешь и "уходишь из окружения " с солдатиками, бросив флаг, оружейку, документы и часть Вот как в трибнале ты будешь все это объяснять ?
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просто офицер

16 минут назад
ааа, Ты не прав. Он не убегал. Он именно вывел солдат, спас им жизнь. А духи так или иначе были уничтожены. Андрей совершил геройский поступок!!!
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ааа

33 минуты назад
из какого окружения ? В Войну пограничники Бресткой крепости сражались до последнего и никто не убежал с заставы
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Всех

56 минут назад
Каратистов,футболистов и пр.на расчистку и вывоз снега!
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Петя

сегодня, 12:11
Земляк, Ты неправ. Мерзликин -настоящий герой. Он в звании лейтенанта погранвойск выводил заставу из окружения.
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Земляк

сегодня, 12:00
Вот что у нас за страна!? Если генерал ФСБ, то обязательно - герой!!! Как они все (чиновники, генералы) любят медальки и ордена с лентами. Блин, где у нас сварщик (каменщик, водитель...) - герой России???
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