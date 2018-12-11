Происшествия

сегодня, 08:47

Полицейские задержали 22-летнего мошенника

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#мошенничество
Полицейские задержали 22-летнего мошенника

Юноша обманул покупателя видеокарт.

В Липецке полицейские раскрыли мошенничество совершенное 1 декабря. Тогда 20-летний парень решил продать две видеокарты, но остался без денег и дорогих деталей.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении мошенничества задержан неработающий 22-летний житель Липецка. 

Продавец разместил объявление продаже карт за 30 000 рублей в интернете. Вскоре объявился покупатель, который перед тем как отдать деньги предложил проверить работоспособность видеокарт. Забрав детали, он отправился в офисное здание на проспекте Победы и больше на связь не выходил. с продавцом
1 904
#мошенничество

Комментарии (1)

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АТИ

29 минут назад
а продовца видеокарт не Лошариком зовут?
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