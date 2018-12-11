Происшествия
сегодня, 08:47
Полицейские задержали 22-летнего мошенника
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Юноша обманул покупателя видеокарт.
В Липецке полицейские раскрыли мошенничество совершенное 1 декабря. Тогда 20-летний парень решил продать две видеокарты, но остался без денег и дорогих деталей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении мошенничества задержан неработающий 22-летний житель Липецка.
Продавец разместил объявление продаже карт за 30 000 рублей в интернете. Вскоре объявился покупатель, который перед тем как отдать деньги предложил проверить работоспособность видеокарт. Забрав детали, он отправился в офисное здание на проспекте Победы и больше на связь не выходил. с продавцом
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении мошенничества задержан неработающий 22-летний житель Липецка.
Продавец разместил объявление продаже карт за 30 000 рублей в интернете. Вскоре объявился покупатель, который перед тем как отдать деньги предложил проверить работоспособность видеокарт. Забрав детали, он отправился в офисное здание на проспекте Победы и больше на связь не выходил. с продавцом
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АТИ