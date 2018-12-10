Общество

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Хозяин закусочной отдаст 500 000 рублей за крепкий алкоголь

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#торговля #алкоголь #штраф
Хозяин закусочной отдаст 500 000 рублей за крепкий алкоголь

У предприятия не оказалось лицензии на торговлю водкой и коньяком.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 500 000 рублей на хозяина закусочной на площади Металлургов. Нарушения лицензионных требований в кафе зафиксировали сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Как указано в материалах суда, проверяющие нанесли визит в закусочную 11 марта. В ходе обследования помещений предприятия общественного питания там нашли 20 бутылок водки с подозрительными акцизными марками, три бутылки водки разных производителей с одинаковыми акцизами, 19 бутылок водки с явными признаками подделки акцизных марок, пару бутылок настойки, четыре бутылки башкирского бальзама и бутылку 7-летнего коньяка без маркировки.

Весь подозрительный алкоголь конфисковали. На владельца закусочной составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.17. КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Суд установил вину бизнесмена, ему назначили штраф в 500 000 рублей. Судебным приставам поручено уничтожить весь изъятый алкоголь.

Заметим, что ранее бизнесмена уже привлекали к ответственности за нарушения в сфере оборота спиртного. Так, в октябре ему был выписан штраф на 250 000 рублей.
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#торговля #алкоголь #штраф

Комментарии (2)

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valerafromsplus

26 минут назад
Ну редактор! Ну, Погоди! Молодец! Развёл! Я уж правду подумал, что 500 рублей! :)
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аналитик

44 минуты назад
Новолипецкие синеносые все выпьют после работы
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